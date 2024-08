Así se ve hoy Rocco Ritchie, el hijo mayor de Madonna que cumple 24 años

Desde su infancia, Rocco Ritchie ha estado en el mira pública por la fama de sus padres: Madonna y Guy Ritchie. Pero a sus 24 años el joven ha mantenido un perfil bajo y ha desarrollado una carrera creativa, pero en el mundo de la pintura.

A través de las redes sociales, la reina del Pop dedicó unas hermosas palabras a su hijo mayor: “El largo y sinuoso camino a través de todos tus estados de ánimo y encarnaciones ha sido tumultuoso y lleno de sorpresas”.

Acompañando el post, la cantante publicó imágenes de su álbum personal, mostrando distintas etapas de Rocco, desde cortes de pelo rapados hasta coletas, además de algunas de las obras de arte que ha creado, incluido un retrato pintado de su madre, estrella del pop.

Aunque no siempre han coincidido, la cantante comentó: “A pesar de todo, tu curiosidad y tu alma artística han sido el pegamento que nos ha mantenido unidos. Gracias a Dios por el arte. Gracias a Dios por ti”.

Rocco es el segundo hijo de la reina del pop, tiene una hermana mayor: Lourdes León y cuatro menores: David Banda, Mercy James, y las gemelas Estere y Stella.

El padre de Rocco es el director de cine británico Guy Ritchie Archivo

Madonna y Guy Ritchie: historia de amor

Madonna y Guy Ritchie se conocieron en 1998 en una fiesta en casa de Sting y Trudie Styler. En ese momento, Ritchie, de 29 años, estaba trabajando en su primer largometraje, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, mientras que Madonna acababa de lanzar su séptimo álbum, Ray of Light.

Según la propia Madonna, fue amor a primera vista: “Lo vi jugando al tenis sin camiseta y esto ya fue un gran estímulo y luego me senté a su lado en una comida y le encontré increíblemente ingenioso, y esto fue otro aliciente”.

La pareja se casó en 2000. Sin embargo, su matrimonio no estuvo exento de problemas. En 2008, después de ocho años de matrimonio, Madonna y Guy Ritchie se divorciaron.

Rocco Ritchie es el segundo hijo de la cantante Instagram

Rocco Ritchie: talento en las venas

A pesar de la presión mediática, Rocco ha buscado forjar su propia identidad artística. Ha expuesto su trabajo en galerías de Londres bajo el seudónimo de Rhed, evitando que su apellido influya en la percepción de su arte.

En cuanto a su relación con Madonna, ha sido compleja y evolutiva. Después de la separación de sus padres, Rocco y su madre enfrentaron desacuerdos significativos, lo que llevó a la familia a superar diversos desafíos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, han trabajado en reconectar y fortalecer su vínculo, apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras.

En entrevistas, ha compartido que sus padres le han inculcado la importancia de la ética laboral y la perseverancia, lo que ha sido fundamental en su desarrollo como artista.

Recientemente, Rocco ha sido noticia por su relación con Olivia Monjardín, una estudiante española de Historia y Teoría de la Moda. La pareja hizo su debut público en la avant-première de The Gentlemen, una serie dirigida por su padre, Guy Ritchie. Rocco y Olivia han sido vistos juntos en varias ocasiones, lo que ha generado interés en su vida personal.

Al cumplir 24 años, Rocco Ritchie se posiciona como un joven adulto que continúa forjando su propio camino. Su crecimiento personal y artístico ha sido notable y emocionante de seguir. Hoy en día, Rocco es un reflejo de la nueva generación de artistas que buscan autenticidad en un mundo saturado de imágenes y expectativas