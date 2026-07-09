Casi al mismo tiempo que la princesa Leonor, Amalia de Holanda termina su etapa en la Fuerza Aérea

La nueva generación de herederas al trono europeo continúa preparándose para asumir sus futuras responsabilidades, hace unos días antes de que la princesa Leonor concluya oficialmente su formación militar en España, la princesa Amalia de Holanda también ha cerrado una importante etapa de su instrucción castrense al finalizar sus prácticas en la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos.

La Casa Real neerlandesa anunció la noticia con una serie de fotografías inéditas en las que la heredera Amalia aparece vistiendo el uniforme militar y participando en distintas actividades a bordo de un helicóptero, imágenes que muestran el compromiso de la futura reina con su preparación institucional.

Este periodo formó parte del programa Defensity College, una iniciativa que permite a estudiantes universitarios combinar su formación académica con experiencias prácticas dentro de las Fuerzas Armadas neerlandesas. Durante estos meses, Amalia pasó por el Estado Mayor de Defensa y posteriormente realizó prácticas en la Fuerza Aérea, donde conoció de primera mano el funcionamiento de este cuerpo militar.

Así continúa la formación militar de la princesa Amalia de Holanda

Aunque la princesa de Orange ha concluido esta etapa, su preparación militar todavía no ha terminado. Después del periodo vacacional, se incorporará a la Marina Real de los Países Bajos, donde continuará ampliando sus conocimientos sobre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas como parte de un itinerario diseñado específicamente para su futuro papel como jefa de Estado.

A diferencia de España, donde la formación militar de la heredera al trono forma parte de una preparación institucional obligatoria, en los Países Bajos este recorrido tiene un carácter voluntario y se adapta al calendario universitario de la princesa Amalia, quien ya concluyó sus estudios superiores y actualmente cursa una maestría en Derecho.

¿En qué se diferencia la formación militar de Amalia y la princesa Leonor?

La coincidencia entre ambas herederas ha despertado comparaciones inevitables. Sin embargo, sus programas responden a modelos completamente distintos.

Mientras que la princesa Leonor ha dedicado tres años a una formación integral que la llevó por el Ejército de Tierra, la Armada, incluyendo su travesía a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano y el Ejército del Aire y del Espacio, Amalia de Holanda realiza un recorrido más breve y flexible, enfocado en conocer el funcionamiento de las Fuerzas Armadas sin integrarse en un programa militar permanente.

Pese a las diferencias, ambas forman parte de una nueva generación de princesas europeas que han incorporado la preparación militar a su formación institucional.