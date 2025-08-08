La princesa Leonor impone estilo con joyas de animales: su anillo y más diseños sorprendentes

En sus más recientes apariciones públicas, la princesa Leonor ha dejado evidencia de la evolución de su estilo personal, atrás quedó su imagen infantil para dar paso a looks mucho más juveniles y sofisticados.

Leonor está experimentando con su imagen, con prendas mucho más adultas y formales, pero también agregando detalles sofisticados que van revelando poco a poco su personalidad, un ejemplo de ello, es su fascinante anillo de cocodrilo que está causando sensación.

Anillo de cocodrilo de la princesa Leonor

La heredera al trono de España, se suma a esta tendencia de lucir joyas en formas de animal, y es que durante su asistencia a los Premios de Girona, llamó la atención por su elección en joyería para complementar su look.

Los anillos que Leonor llevó en la mano no pasaron desapercibidos, en especial uno con forma de cocodrilo, y que está causando sensación.

Se trata de una pieza de joyería de Suma Cruz, una de las marcas favoritas de la reina Letizia, y que también ya forma parte del joyero personal de Leonor. Su anillo se consigue bajo el nombre de Mini Coco, inspirado en un cocodrilo ancestral que está bañado en oro de 24 quilates, tiene un valor de 200 euros y es ajustable.

Anillo de cocodrilo de la princesa Leonor Getty Images

Los anillos de la princesa Leonor

Sin embargo, el Mini Coco no sería el único anillo de la princesa Leonor que llamaría la atención, los expertos en moda no dudaron en descifrar a detalles cada una de las piezas de joyería de la futura reina.

Junto a su anillo de cocodrilo, Leonor también usó el modelo Capitolio, una pieza estructurada con perlas,también de la marca Suma Cruz, mientras que en la mano derecha llevó el anillo Gravity de la marca PDPAOLA, bañada en oro de 18 quilates y un anillo Burma Amarillo también de Suma Cruz.

Anillos de la princesa Leonor Getty Images

Sin duda alguna, Leonor se perfila como una royal que sabrá imponer tendencias mientras desarrolla poco a poco su estilo personal.

