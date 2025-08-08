Leonor de Borbón y la infanta Sofía lucen las uñas princesas que sí son elegantes y femeninas

En sus apariciones públicas más recientes, la princesa Leonor de Borbón y su hermana, la infanta Sofía, han demostrado que la elegancia también se lleva en las manos. Sus uñas, siempre se deben ver intactas, cuidadas y con tonos suaves, es por esta razón que las hermanas princesas han apostado por un manicure digno de la realeza: las uñas princesas.

¿Qué son las uñas princesas?

Son un estilo de uñas que apuesta por lucir un manicure minimalista en el que la elegancia, feminidad y sofisticación sean las protagonistas. De acuerdo con el protocolo real, las princesas y mujeres reales no pueden lucir colores vibrantes, así que las uñas princesas retoman esta premisa para apostar por un look muy natural.

Suelen ser unas uñas que apuestan por tonos muy claros, cercanos al nude o a los rosados, claritos, que parezca que se lleva ningún tipo de esmalte sobre las uñas. Ojo, estos colores no llegan a ser pasteles, pero sí se aprecian como una capa uniforme pero ligera de color. Otra de sus grandes características es que son un estilo de uñas que apuesta por lucir un acabado brilloso, lo que permite que las uñas se vean pulcras.

Estas uñas se han convertido en el tipo de uñas favorito de muchas figuras de la realeza, no solo de las princesas de España, pues una de sus mayores referentes es la princesa de Gales, Kate Middleton.

Las royals españolas apuestan por un manicure elegante en sus recientes apariciones públicas. Carlos Alvarez/Getty Images

Diseños de uñas princesas

Como tal, los diseños de estas uñas no existen, pues más que un diseño de nail art, estas uñas son consideradas como un estilo de manicure. Sin embargo, dentro de sus principales variantes de color podemos resaltar tres: rosado estilo milky, nude transparente y el rosa empolvado.

Rosa empolvado

Este color de uñas tiene un subtono frío grisáceo y apuesta por lucir un rosado sofisticado, elegante y muy femenino. A pesar de que este color deja rastro sobre las uñas, se ve muy natural.

Nude transparente

Si te fijas bien notarás que a pesar de ser una base traslúcida, este color cuenta con un toque muy ligero de tono beige cercano al nude. Este color busca pasar desapercibido sobre las uñas y también apuesta por dar como resultado unas uñas elegantes y sofisticadas.

Rosado milky

Suele ser un color cálido y de los tres es el que con mayor pigmento cuenta. A pesar de esto, el color sigue siendo discreto y muy natural, así que quien apuesta por él lucirá un manicure altamente femenino.

El manicure uñas princesas de la princesa Leonor de Borbón y la infanta Sofía es la prueba de que la elegancia no siempre va a recurrir a diseños de uñas muy elaborados, muchas veces en la simplicidad se encuentra la belleza y las royals españolas son el ejemplo de cómo llevar con elegancia un manicure digno de la realeza.