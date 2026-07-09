El rubio miel reemplazará al rubio vainilla este otoño y así lo lleva Margot Robbie

Aunque diferenciarlo suena complejo, a la vista es muy notorio, con la llegada del otoño, las tendencias capilares comienzan a alejarse de los tonos ultrafríos que dominaron el verano. En su lugar, los matices cálidos recuperan protagonismo, y uno de ellos destaca por encima del resto, el rubio miel, un color que ya conquistó a celebridades como Margot Robbie.

La actriz australiana ha convertido este tono en uno de sus sellos de estilo gracias a un acabado natural y sobre todo lo que siempre se busca con los tintes, el aporte de luminosidad al rostro sin perder profundidad.

A diferencia del rubio vainilla, caracterizado por sus reflejos fríos y casi cremosos, el rubio miel incorpora destellos dorados y ámbar que evocan un aspecto más saludable y favorecedor durante los meses de otoño.

Margot Robbie apuesta por un favorecedor rubio miel, un tono cálido y luminoso que se perfila como el color de cabello protagonista del otoño 2026 por su acabado natural y fácil mantenimiento. Getty Images

¿Por qué el rubio miel será el color de cabello más elegante del otoño?

El éxito del rubio miel radica lo noble que puede llegar a ser ya que funciona tanto en bases rubias naturales como en cabellos castaños claros y se adapta fácilmente a diferentes técnicas de coloración, desde balayage hasta babylights o mechas difuminadas.

Además, requiere menos mantenimiento que los rubios fríos, ya que no necesita matizarse con tanta frecuencia para evitar reflejos amarillos o plateados. Esto permite conservar un aspecto brillante durante más tiempo y reducir las visitas al salón.

En el caso de Margot Robbie, el color se complementa con ondas suaves y una raíz ligeramente más oscura, una combinación que da dimensión y un efecto de mayor volumen, además de suavizar las facciones. Si tienes el pelo muy delgado y poco, esta es una buena opción para hacerlo.

Margot Robbie luce un elegante rubio vainilla, el tono frío que marcó tendencia durante las últimas temporadas y que ahora comienza a dar paso a colores más cálidos, como el rubio miel, de cara al otoño. Getty Images

¿Cómo pedir el rubio miel de Margot Robbie en el salón?

Si buscas recrear este look, lo ideal es pedir un rubio miel multidimensional, con una mezcla de reflejos dorados, beige y caramelo que aporte profundidad sin crear contrastes marcados. Incluso puedes mostrarles esta nota para que logren identificar con exactitud que es lo que requieres.

Este tono resulta especialmente favorecedor para pieles cálidas y neutras, aunque también puede adaptarse a subtonos fríos equilibrando la intensidad de los reflejos. Para mantener el color radiante, los estilistas recomiendan utilizar shampoos específicos para cabello teñido, mascarillas hidratantes y protectores térmicos, ya que el brillo es uno de los elementos que define esta tendencia.