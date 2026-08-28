¿Quién es Haakon VIII? El nuevo rey de Noruega tras la muerte de Harald V

Noruega tiene un nuevo rey. Haakon VIII asumió el trono este viernes 28 de agosto de 2026, tras la muerte de su padre, Harald V, a los 89 años. El hasta ahora príncipe heredero se convirtió automáticamente en monarca y comienza una nueva etapa para la Familia Real noruega. A sus 53 años, Haakon llega al trono después de más de tres décadas como heredero y de haber ejercido en numerosas ocasiones como regente durante los periodos en los que la salud de su padre le impedía cumplir con sus funciones.

Pero ¿quién es realmente Haakon VIII de Noruega? Esta es su historia, desde su nacimiento y formación hasta su matrimonio con Mette-Marit y la nueva línea de sucesión de la monarquía noruega.

La Familia Real de Noruega en un retrato oficial de 2016: Mette-Marit, Haakon, Sonja y Harald V. La imagen muestra a Haakon cuando todavía era príncipe heredero, antes de asumir el trono noruego. Getty Images

¿Quién es Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega?

Haakon VIII nació como Haakon Magnus el 20 de julio de 1973 en Oslo. Es el segundo hijo de Harald V y la reina Sonja, y el único varón de la pareja.

Aunque su hermana mayor, la princesa Märtha Louise, nació antes que él, Haakon se convirtió en heredero al trono debido a las reglas de sucesión que estaban vigentes en el momento de su nacimiento.

Noruega modificó su Constitución en 1990 para establecer la primogenitura absoluta, es decir, que el primer hijo hereda independientemente de su sexo. Sin embargo, ese cambio no se aplicó de manera retroactiva, por lo que Haakon mantuvo su posición como heredero por delante de su hermana.

Desde la muerte de su abuelo, el rey Olav V, en 1991, Haakon se convirtió oficialmente en príncipe heredero.

¿Por qué se llama Haakon VIII?

Una de las preguntas que seguramente aparecerán con más fuerza tras la llegada del nuevo monarca es por qué se llama Haakon VIII.

El nombre conecta al nuevo rey con la historia de la monarquía noruega. Antes de él existieron otros siete reyes llamados Haakon, desde la época medieval hasta el siglo XX.

El último fue Haakon VII, abuelo de Harald V y primer monarca de la Noruega independiente después de la disolución de la unión con Suecia en 1905.

Con la llegada de Haakon Magnus al trono, la Corona recupera nuevamente este nombre histórico.

Haakon VII, primer rey de la Noruega independiente, en un retrato de 1910 realizado por Joseph Simpson. El monarca nació como príncipe Carl de Dinamarca y adoptó el nombre de Haakon al asumir el trono noruego en 1905. Getty Images

¿Cuántos años tiene Haakon VIII?

El nuevo rey Haakon VIII tiene 53 años.

Nació el 20 de julio de 1973 y llegó al trono el 28 de agosto de 2026, el mismo día en que murió su padre.

Su ascenso fue inmediato: en Noruega no existe una coronación como la que se realiza en otras monarquías europeas. La sucesión se produce automáticamente cuando muere el monarca.

¿Qué estudió Haakon VIII?

A diferencia de la imagen tradicional del heredero formado exclusivamente dentro de instituciones de élite, Haakon tuvo una educación que combinó instituciones noruegas con estudios en Estados Unidos y Reino Unido.

Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de California, Berkeley, donde se graduó en 1999.

Posteriormente obtuvo una maestría en Estudios sobre el Desarrollo en la London School of Economics and Political Science, con especialización en temas relacionados con comercio internacional y África.

También recibió formación militar en la Academia Naval de Noruega y completó entrenamiento diplomático.

Durante su trayectoria como príncipe heredero participó además en iniciativas relacionadas con desarrollo internacional, medio ambiente y asuntos humanitarios.

Haakon VIII también tiene una faceta alejada del protocolo

Aunque su vida está marcada por el deber institucional, Haakon ha cultivado intereses bastante menos solemnes.

El nuevo rey de Noruega es aficionado al surf, el esquí y la música. En distintas ocasiones ha hablado de su pasión por el surf e incluso llegó a decir que, si no hubiera nacido dentro de la Familia Real, le habría gustado dedicarse profesionalmente a este deporte.

También es conocido por su gusto por el rock y el rap, y durante su juventud asistió a diferentes festivales musicales en Europa.

Esta faceta más relajada ha contribuido a construir una imagen de Haakon como un miembro de la realeza más cercano a las nuevas generaciones.

¿Quién es Mette-Marit, la esposa de Haakon VIII?

La nueva reina de Noruega es Mette-Marit Tjessem Høiby, con quien Haakon se casó el 25 de agosto de 2001 en la Catedral de Oslo.

Su historia de amor llamó especialmente la atención porque Mette-Marit no pertenecía a la aristocracia ni a una familia real y además era madre soltera cuando comenzó su relación con el príncipe.

La pareja se había conocido en 1999 durante un festival de música en Noruega. Su relación provocó un intenso debate en el país debido al pasado de Mette-Marit y a las diferencias entre su historia personal y las expectativas tradicionales sobre la futura esposa de un rey.

Finalmente, Harald V dio su consentimiento para el matrimonio y Mette-Marit se convirtió en princesa heredera.

Ahora, con el ascenso de su esposo, Mette-Marit es la reina de Noruega.

¿Cuántos hijos tiene Haakon VIII?

Haakon y Mette-Marit tienen dos hijos: la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus.

Princesa Ingrid Alexandra

Nacida el 21 de enero de 2004, Ingrid Alexandra es ahora la primera en la línea de sucesión al trono noruego.

Su posición es especialmente importante porque Noruega cuenta con un sistema de sucesión que da prioridad al primogénito independientemente de su sexo.

Por ello, la hija mayor de Haakon se convierte ahora en la princesa heredera de Noruega y, si llega al trono, podría convertirse en la primera reina reinante del país en la era moderna.

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Príncipe Sverre Magnus

El segundo hijo de Haakon y Mette-Marit nació el 3 de diciembre de 2005.

Aunque conserva su posición dentro de la línea sucesoria, queda por detrás de su hermana mayor debido a las reglas actuales de sucesión.

El príncipe Sverre Magnus, hijo del rey Haakon VIII y la reina Mette-Marit de Noruega, ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono, después de su hermana mayor, la princesa Ingrid Alexandra. Getty Images

¿Qué pasa con Marius Borg Høiby?

Mette-Marit también tiene un hijo de una relación anterior, Marius Borg Høiby, quien fue criado dentro de la familia junto a sus hermanos.

Marius no forma parte de la línea de sucesión al trono porque no es hijo biológico de Haakon ni miembro de la Familia Real en ese sentido.

Su nombre, sin embargo, ha cobrado relevancia en los últimos años debido a los problemas legales que han rodeado su vida personal, convirtiéndose en uno de los asuntos que han generado mayor presión mediática sobre la familia del nuevo monarca.

Marius Borg Høiby acusado de 32 delitos, incluyendo violación Getty Images

Haakon VIII ya estaba preparado para ser rey

El ascenso de Haakon no representa un cambio completamente inesperado dentro de la monarquía noruega.

Durante los últimos años, el entonces príncipe heredero asumió temporalmente las funciones de regente en varias ocasiones debido a los problemas de salud de Harald V.

Esto le permitió adquirir experiencia directa en las responsabilidades que ahora tendrá como jefe de Estado. La muerte de Harald V marca así el final de una etapa y el inicio de otra para Noruega.

¿Quién es la heredera al trono después de Haakon VIII?

Con Haakon convertido en rey, la nueva heredera es su hija mayor, Ingrid Alexandra.

La princesa, de 22 años, ocupa ahora el primer lugar en la línea de sucesión, seguida por su hermano, el príncipe Sverre Magnus.

Este cambio convierte a Ingrid Alexandra en una figura todavía más relevante dentro de la monarquía noruega y prepara el camino para una posible futura reina.

La princesa Ingrid Alexandra de Noruega junto a su padre, el entonces príncipe heredero Rey Haakon VIII. Foto de Archivo. Getty Images

El nuevo reto de Haakon VIII como rey de Noruega

Haakon VIII llega al trono en un momento especialmente delicado para la Familia Real.

Su padre, Harald V, fue un monarca profundamente popular y permaneció 35 años en el trono, por lo que el nuevo rey tendrá que construir su propia relación con los noruegos. Además, la familia ha enfrentado en los últimos años diferentes controversias que han puesto a prueba la imagen pública de la monarquía.

Haakon, sin embargo, lleva décadas preparándose para este momento. Su formación internacional, su experiencia como regente y su participación en asuntos sociales y diplomáticos serán parte de las herramientas con las que afrontará su nuevo papel.

Haakon VIII es ahora el nuevo rey de Noruega y el jefe de una monarquía que entra en una nueva generación. Su hija Ingrid Alexandra representa el futuro de la Corona, mientras él comienza un reinado que hereda no solo el legado de Harald V, sino también los desafíos de una institución que busca mantener su relevancia en el siglo XXI.