Eclipse lunar del 28 de agosto: 7 cosas que NO debes hacer según tu signo del zodiaco

El eclipse lunar del 28 de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más importantes del mes. Se trata de un eclipse lunar parcial muy profundo, aproximadamente el 96% del disco lunar entrará en la sombra de la Tierra y la Luna podrá adquirir una tonalidad cobriza o rojiza. El fenómeno será visible desde amplias zonas de América, Europa y África.

Desde la astrología, el evento ocurre con la Luna llena en Piscis, un signo asociado con las emociones, la intuición, los finales y aquello que permanece oculto. Por eso, esta Luna de agosto se interpreta como un momento de culminaciones y cierres, más que como una fecha ideal para forzar nuevos comienzos.

Y aunque no existe evidencia científica de que un eclipse pueda modificar el comportamiento o el destino de una persona, la astrología utiliza estos fenómenos como momentos simbólicos de reflexión. Bajo esa perspectiva, hay ciertas actitudes que conviene evitar para no reaccionar desde la impulsividad.

¿Qué significa el eclipse lunar del 28 de agosto de 2026?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna llena y proyecta su sombra sobre nuestro satélite. En este caso será parcial, aunque se trata de uno particularmente profundo: en el máximo del fenómeno, alrededor del 96% de la Luna estará dentro de la sombra terrestre.

Astrológicamente, el eclipse se produce en Piscis, frente al Sol en Virgo. Esta oposición pone sobre la mesa temas relacionados con el equilibrio entre el control y la capacidad de soltar, las responsabilidades y el descanso, así como la necesidad de distinguir entre lo que realmente quieres y aquello que simplemente has aprendido a sostener.

Por eso, el mensaje principal de este eclipse no sería correr hacia algo nuevo, sino observar qué situación ya cumplió su propósito.

1. Aries: no tomes decisiones impulsivas

Para Aries, el eclipse puede llevar la atención hacia asuntos que normalmente permanecen en segundo plano. Cansancio acumulado, emociones que has evitado o una situación que ya no puedes seguir ignorando podrían hacerse más evidentes.

Lo que debes evitar es reaccionar inmediatamente.

No es el mejor momento para mandar ese mensaje escrito desde el enojo, renunciar de manera impulsiva o cerrar una relación únicamente porque una emoción se encuentra especialmente intensa.

Antes de actuar, date espacio para entender qué estás sintiendo realmente.

2. Tauro: no te aferres a amistades que ya cambiaron

El eclipse puede poner bajo la lupa tu círculo social, especialmente aquellas relaciones que han cambiado con el tiempo.

Para Tauro, el error sería intentar conservar a toda costa una amistad, grupo o dinámica que ya no funciona como antes.

Si alguien se ha alejado, no necesariamente tienes que perseguir una explicación. Y si una relación ya no se siente recíproca, el eclipse puede ser una oportunidad simbólica para reconocerlo.

Evita forzar vínculos por miedo a quedarte fuera.

3. Géminis: no tomes decisiones definitivas sobre tu carrera

La energía del eclipse puede llevar a Géminis a cuestionarse su rumbo profesional y la imagen que está proyectando hacia los demás.

Podrían aparecer dudas sobre un trabajo, una responsabilidad o incluso sobre el camino que has elegido.

Pero hay una diferencia entre reconocer que algo necesita cambiar y tomar una decisión definitiva en medio de la incertidumbre.

Durante el eclipse, evita renunciar, romper acuerdos o tomar decisiones profesionales irreversibles sin haberlas pensado con calma.

4. Cáncer: no huyas de una conversación incómoda

Para Cáncer, este eclipse puede poner sobre la mesa creencias, planes personales y decisiones relacionadas con el futuro.

El impulso de evitar aquello que incomoda puede ser fuerte, pero precisamente ahí está el aprendizaje. No huyas de una conversación necesaria simplemente porque temes descubrir algo que no quieres escuchar.

En lugar de buscar respuestas inmediatas, permite que la información aparezca y después decide qué hacer con ella.

5. Leo: no mezcles dinero y emociones

El eclipse puede llevar a Leo a revisar asuntos relacionados con recursos compartidos, deudas, acuerdos económicos o vínculos en los que existen dependencias emocionales.

El error sería tomar una decisión financiera únicamente para demostrar algo.

Evita prestar dinero por culpa, gastar para compensar una emoción o mantener un acuerdo económico que sabes que dejó de funcionar.

El orgullo no debería dictar tus finanzas.

6. Virgo: no ignores lo que una relación te está mostrando

Para Virgo, este eclipse puede resultar especialmente revelador porque ocurre frente a su signo.

Las relaciones de pareja, sociedades y vínculos importantes pueden convertirse en el escenario donde aparezca la mayor claridad.

Lo que debes evitar es intentar analizar cada detalle hasta encontrar una explicación perfecta.

Si una relación te está mostrando algo, observa los hechos.

No intentes convencerte de que todo está bien cuando tu intuición lleva tiempo diciéndote lo contrario.

7. Libra: no sacrifiques tu bienestar por cumplir con todo

El eclipse puede hacer que Libra revise su rutina, su carga de trabajo y la manera en que está cuidando su bienestar.

El error sería continuar diciendo que sí a todo por evitar decepcionar a los demás.

Esta Luna llena puede servir como recordatorio de que descansar también forma parte de ser productivo.

Evita llenar tu agenda para no enfrentarte a lo que realmente necesitas. Si algo puede esperar, déjalo esperar.

Libra Vladayoung/Getty Images

¿Qué deben evitar Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis?

Aunque los siete puntos principales del artículo se concentran en cada signo como eje de comportamiento, el resto del zodiaco también puede aprovechar el eclipse como un momento de pausa.

Escorpio debería evitar utilizar el romance o la creatividad como una forma de escapar de emociones que necesita procesar. Sagitario haría bien en no tomar decisiones familiares o relacionadas con su hogar desde el impulso. Capricornio debería evitar enviar mensajes importantes sin revisar primero sus palabras. Acuario puede beneficiarse de no tomar decisiones económicas precipitadas. Y Piscis, al ser el signo donde ocurre el eclipse, debería evitar tomar cualquier emoción intensa como una señal inmediata de que necesita cambiar toda su vida.

La recomendación astrológica para estos signos es la misma: observar primero y actuar después.

Lo que sí puedes hacer durante el eclipse lunar

El eclipse lunar del 28 de agosto no tiene por qué convertirse en una fecha para tener miedo. Si quieres utilizarlo desde una perspectiva astrológica, puede funcionar como un momento simbólico para hacer una pausa y revisar qué quieres cerrar.

Puedes escribir aquello que ya no quieres cargar, ordenar pendientes, descansar, tener una conversación pendiente cuando estés tranquilo o simplemente observar qué emociones aparecen.

La idea no es hacer una lista interminable de rituales ni intentar controlar lo que ocurrirá. Es, sobre todo, dejar espacio para reconocer lo que ya cambió.

¿A qué hora será el eclipse lunar del 28 de agosto?

El eclipse ocurrirá durante la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28, dependiendo de la zona horaria. NASA señala que el máximo del eclipse será a las 4:13 UTC. En México, la visibilidad y el horario exacto dependen de la región. El fenómeno podrá observarse sin protección especial para los ojos, a diferencia de un eclipse solar. Lo ideal es buscar un sitio con poca contaminación lumínica y una vista despejada del cielo.

¿Qué significa el eclipse lunar en Piscis para los signos?

Desde la astrología, este eclipse se relaciona con cierres, revelaciones, emociones profundas y transformación. La interpretación cambia según cada signo y, de manera más precisa, según la posición del eclipse en la carta natal de cada persona.

Por eso, si durante estos días aparece una conversación pendiente, una relación que necesita redefinirse o una decisión que llevas tiempo posponiendo, no necesariamente significa que debas actuar de inmediato.

A veces, el verdadero mensaje de un eclipse no está en lo que empieza, sino en lo que finalmente estás preparado para dejar atrás.