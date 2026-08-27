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Este otoño el balayage cambia de tono: las mechas que debes conocer

El cambio de estación siempre trae ganas de renovar el look, y este otoño el balayage también se transforma.

Agosto 27, 2026 • 
Karen Luna
Chanel - Photocall - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026-2027

Este otoño el balayage cambia de tono: las mechas que debes conocer

Getty Images

Con el cambio de temporada también llega el momento de actualizar el look, y este otoño el balayage se aleja de los reflejos excesivamente claros del verano para apostar por tonos más cálidos, profundos y naturales. La idea no es hacer una transformación radical, sino conseguir una melena con dimensión, movimiento y luminosidad.

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Las mechas balayage para otoño se adaptan especialmente bien a quienes quieren un resultado sofisticado sin perder ese efecto natural que caracteriza a esta técnica. Desde los tonos caramelo hasta los marrones más ricos, estas son algunas de las opciones que vale la pena tener en el radar.

¿Qué tonos de balayage serán tendencia este otoño?

Una de las claves de la temporada está en elegir colores que aporten calidez y profundidad. Los tonos demasiado fríos pueden dejar paso a reflejos que recuerdan a los colores propios del otoño, pero siempre buscando que exista una transición suave entre la base y las mechas.

El balayage caramelo es una de las alternativas más versátiles. Sus reflejos cálidos pueden aportar luminosidad sin crear un contraste demasiado marcado, por lo que funciona muy bien cuando se busca renovar el look de manera sutil.

Otra opción son las mechas balayage avellana, ideales para quienes prefieren un resultado más discreto. Este tipo de tonalidad combina especialmente bien con bases castañas y puede crear diferentes niveles de dimensión sin que el cambio resulte demasiado evidente.

También están los reflejos moka y chocolate, que llevan el balayage hacia una estética más profunda y elegante. Son una alternativa interesante para el otoño si quieres abandonar los tonos claros del verano, pero todavía buscas mantener cierta luminosidad.

El balayage de otoño busca un resultado más natural

Más allá del color específico, la tendencia apunta hacia acabados que no parezcan demasiado producidos. El encanto del balayage está precisamente en que permite crear reflejos personalizados, colocados estratégicamente para iluminar diferentes zonas.

Por eso, antes de elegir un tono, conviene considerar la base natural, el contraste que quieres conseguir y el mantenimiento que estás dispuesta a realizar. Un buen resultado no depende únicamente de copiar un color de una fotografía: la técnica debe adaptarse a cada persona.

¿Cómo elegir tus mechas balayage para otoño?

Si quieres estrenar temporada con un cambio, puedes llevar referencias al salón y pedir que el colorista adapte la inspiración a tu base. Caramelo, avellana, chocolate y moka son puntos de partida para conseguir ese efecto cálido y sofisticado que combina tan bien con el otoño.

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La buena noticia es que no necesitas abandonar por completo el balayage que llevabas en verano. En muchos casos, ajustar el matiz y profundizar algunos reflejos puede ser suficiente para darle al look una sensación completamente nueva.

balayage
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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