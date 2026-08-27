Marius Borg, junto a Mette-Marit y la Familia Real, acompaña al rey Harald en el hospital

Marius Borg acudió al Hospital Nacional de Oslo para acompañar al rey Harald de Noruega, cuyo estado de salud fue calificado como “muy grave”. El hijo de Mette-Marit se reunió allí con la Familia Real en medio de la preocupación por el monarca.

La preocupación por la salud del rey Harald V de Noruega ha reunido a buena parte de su familia en el Hospital Nacional de Oslo. Este jueves 27 de agosto, después de que la Casa Real informara que el estado del monarca, de 89 años, había empeorado y era “muy grave”, la reina Sonia, el príncipe Haakon, la princesa Mette-Marit y otros familiares acudieron al centro médico para permanecer a su lado.



Entre las visitas que más han llamado la atención se encuentra la de Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit, quien fue visto llegando al hospital para acompañar a su abuelo político en este delicado momento familiar.

Getty Images

Marius Borg acude al hospital para acompañar al rey Harald

La presencia de Marius Borg en el Hospital Nacional de Oslo se produjo después de que la Casa Real noruega hiciera público el nuevo parte sobre la salud de Harald.

De acuerdo con las informaciones publicadas este jueves, Marius llegó al centro médico donde permanece ingresado el monarca y se reunió allí con distintos integrantes de la Familia Real.

Aunque Marius no tiene funciones oficiales dentro de la monarquía noruega, su relación familiar con Harald ha sido cercana durante años. El rey lo ha considerado parte de su familia desde que Mette-Marit contrajo matrimonio con Haakon.

Su aparición adquiere especial relevancia por el complicado momento personal que atraviesa el joven y por las circunstancias en las que se produce su visita.

La Familia Real noruega se reúne junto a Harald

Marius no ha sido el único miembro de la familia que se ha trasladado al hospital.

La reina Sonia, el príncipe Haakon y la princesa Mette-Marit también acudieron al Rikshospitalet de Oslo. A ellos se sumaron la princesa Astrid y los nietos del monarca, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus.

Las visitas se produjeron pocas horas después de que el Palacio comunicara el deterioro del estado de salud del rey, provocando una nueva ola de preocupación en Noruega.

La familia ha suspendido además diferentes compromisos oficiales para permanecer cerca del monarca. Haakon, como heredero, continúa ejerciendo las funciones de regente durante la hospitalización de su padre.

¿Qué le pasa al rey Harald de Noruega?

Harald V permanece ingresado desde el 17 de agosto en el Hospital Nacional de Oslo.

El monarca estaba siendo tratado por anemia hemolítica, una enfermedad que afecta a los glóbulos rojos. Durante su hospitalización, la situación se complicó con una infección bacteriana en el torrente sanguíneo.

La Casa Real noruega comunicó este jueves que la situación había empeorado y calificó su estado como “muy grave”.

El rey, de 89 años, ha enfrentado varios problemas de salud durante los últimos años, incluidos episodios de infecciones, problemas cardiacos y diferentes hospitalizaciones. Sin embargo, hasta ahora había mantenido su intención de continuar en el trono.

Mette-Marit permanece junto a su marido y su suegro

La presencia de Mette-Marit en el hospital ocurre además en un momento especialmente delicado para ella. La princesa heredera se sometió en junio de 2026 a un trasplante de pulmón debido a las complicaciones de la fibrosis pulmonar que padece y continúa recuperándose.

A pesar de su propia situación de salud, Mette-Marit se trasladó junto a Haakon para acompañar a Harald durante el empeoramiento de su estado.

La familia real noruega atraviesa así una etapa especialmente complicada: mientras el rey permanece hospitalizado, la princesa continúa su recuperación y Marius Borg enfrenta las consecuencias de su proceso judicial.

Marius Borg se encuentra bajo arresto domiciliario

La visita de Marius Borg al hospital también ha llamado la atención porque actualmente cumple arresto domiciliario con vigilancia electrónica en Skaugum, la residencia de Haakon y Mette-Marit.

El joven fue condenado a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de varios delitos, entre ellos violación, aunque ha recurrido la sentencia. Por el momento, permanece en su domicilio bajo vigilancia electrónica. Su traslado al hospital para visitar a Harald se produce, por tanto, bajo estas circunstancias legales.

La salud de Harald vuelve a poner en pausa la agenda de la monarquía

El rey Harald V de Noruega permanece hospitalizado en Oslo tras un empeoramiento de su estado de salud. La Casa Real informó que recibe tratamiento con antibióticos por una infección bacteriana en la sangre y que su condición se mantiene estable. Getty Images

El deterioro del monarca ha obligado a la Familia Real a modificar nuevamente sus planes.

La reina Sonia y el príncipe Haakon cancelaron sus compromisos previstos después de conocerse el nuevo parte médico. También otras figuras públicas noruegas han alterado sus agendas ante la gravedad de la situación. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, expresó públicamente su preocupación y señaló que el país acompaña a la Familia Real en este momento. Incluso los obispos noruegos interrumpieron un viaje a Roma para regresar al país.

Mientras tanto, el rey Harald continúa bajo atención médica en Oslo y rodeado por sus familiares.

La llegada de Marius Borg junto a Mette-Marit, Haakon y el resto de la familia muestra hasta qué punto la situación del monarca ha movilizado a la familia en uno de los momentos más delicados que ha vivido la monarquía noruega en los últimos años.