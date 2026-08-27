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¡La magia regresó! Sandra Bullock y Nicole Kidman llegan a Londres por Practical Magic 2

Han pasado más de dos décadas, pero Sally y Gillian Owens siguen teniendo el mismo poder para emocionarnos.

Agosto 26, 2026 • 
Karen Luna
"Practical Magic 2" European Premiere - Arrivals

¡La magia regresó! Sandra Bullock y Nicole Kidman llegan a Londres por Practical Magic 2.

Getty Images

Hay reencuentros que simplemente se sienten especiales y el de Sandra Bullock y Nicole Kidman como Sally y Gillian Owens es uno de ellos. Después de tantos años, las actrices volvieron a compartir escenario para la premiere europea de Practical Magic 2 en Londres y, obviamente, la nostalgia no tardó en aparecer.

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Para quienes crecieron viendo Practical Magic, volver a ver juntas a las protagonistas tiene algo muy especial. No es solo una secuela: es regresar a una historia que se convirtió en parte de la cultura pop y que todavía tiene muchísimos fans.

Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ser Sally y Gillian

En la película original, Sandra Bullock interpretó a Sally Owens y Nicole Kidman dio vida a Gillian Owens, dos hermanas brujas con personalidades completamente distintas, pero un vínculo imposible de romper.

Justo esa relación entre ellas fue una de las cosas que hizo que Practical Magic conectara con el público. Más allá de los hechizos y la historia de amor, había una historia sobre hermandad, familia y encontrar tu propio camino.

La magia de Practical Magic sigue viva

Desde su estreno en 1998, Practical Magic fue ganando un lugar especial entre las películas favoritas de quienes disfrutan las historias de brujas con un toque romántico y muy femenino.

La casa de las hermanas, sus looks, los rituales y hasta la estética de la película se convirtieron en elementos reconocibles. Incluso décadas después, Sally y Gillian Owens siguen siendo dos personajes muy queridos.

Hay algo curioso porque no necesitas haber visto la película cientos de veces para entender la emoción alrededor de este regreso. Basta con reconocer a las dos actrices juntas para que aparezca esa sensación de “¡no puedo creer que hayan vuelto!”.

Practical Magic 2 vuelve con sus brujas favoritas

La llegada de Sandra Bullock y Nicole Kidman a Londres para la premiere europea de Practical Magic 2 confirma que la historia de las hermanas Owens está lista para comenzar una nueva etapa.

Para los fans de la cinta original, el atractivo está clarísimo: volver a ver a Sally y Gillian juntas.

Ahora solo queda descubrir si esta nueva aventura consigue recuperar esa mezcla de magia, romance, humor y complicidad que hizo que Practical Magic se convirtiera, con el paso del tiempo, en una película tan querida.

Nicole Kidman sandra bullock
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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