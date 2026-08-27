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Tendencias de esmaltes para uñas en 2027: ¿qué colores dominarán en la manicura elegante?

El 2027 no parece apostar por un solo estilo de uñas, la elegancia estará en elegir colores con personalidad y llevarlos de una manera cuidada.

Agosto 26, 2026 • 
Karen Luna
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Tendencias de esmaltes para uñas en 2027: ¿qué colores dominarán en la manicura elegante?

Instagram/ @gel.bymegan

Si estás pensando en renovar tu colección de esmaltes, hay varios tonos que vale la pena tener en el radar. Las tendencias de esmaltes para uñas en 2027 apuntan hacia una mezcla bastante interesante: colores sofisticados y fáciles de llevar, pero también tonalidades con mucha más personalidad.

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Eso sí, hay que hacer una aclaración: todavía no existe una lista definitiva de los colores que dominarán las uñas durante todo 2027. Lo que sí tenemos son pronósticos de color de firmas especializadas como WGSN y Coloro, además de las paletas que ya están apareciendo en moda y belleza.

Azul luminoso: el color que puede sorprender en 2027

Si hay un tono que tiene respaldo para convertirse en protagonista, es el Luminous Blue. WGSN y Coloro lo eligieron como su Color del Año 2027, describiéndolo como un azul intenso, dinámico y versátil.

En las uñas puede funcionar especialmente bien si quieres salir del típico nude sin perder ese efecto pulido. Una capa de brillo puede hacerlo todavía más sofisticado, mientras que llevarlo en uñas cortas le da un resultado más moderno.

Verde: elegante, profundo y diferente

El verde también aparece con fuerza en las previsiones para 2027. Entre los colores clave de primavera-verano está Meadowland Green, un tono de intensidad media inspirado en la naturaleza.

Para una manicura elegante, puedes apostar por verdes apagados, oliva o tonos más profundos. Son una alternativa interesante cuando quieres dejar atrás los colores de siempre, pero tampoco buscas algo demasiado llamativo.

Rosa empolvado y tonos cálidos

Los colores suaves tampoco desaparecerán. De hecho, el pronóstico de WGSN incluye Clay, un tono neutro con matices rosados y cálidos.

Es justo el tipo de color que puede convertirse en favorito para quienes prefieren unas uñas elegantes y discretas. Además, las tendencias actuales ya muestran una fuerte inclinación hacia rosas translúcidos, cremosos y acabados naturales.

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Los tonos oscuros también tendrán su momento

Para quienes prefieren una estética más intensa, las previsiones de color para otoño-invierno 2027/2028 incluyen rojos tipo granada, uva ahumada y marrones terrosos, junto con tonos suaves como salvia, blush y azul cielo.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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