¿De qué murió Yayoi Kusama? Esto se sabe sobre la muerte de la artista a los 97 años

La muerte de Yayoi Kusama ha sorprendido al mundo del arte. La artista japonesa, reconocida internacionalmente por sus característicos lunares, sus instalaciones inmersivas y sus famosas salas de espejos, murió a los 97 años en un hospital de Tokio.

La noticia fue confirmada este 27 de agosto por el Yayoi Kusama Museum, aunque su fallecimiento ocurrió el pasado 14 de agosto de 2026.

¿De qué murió Yayoi Kusama?

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de muerte de Yayoi Kusama. El comunicado oficial únicamente señala que la artista murió en un hospital de Tokio a los 97 años, por lo que cualquier versión sobre una enfermedad o padecimiento específico sería especulación.

El museo también destacó que Kusama continuó pintando hasta sus últimos días, una muestra de la importancia que tuvo el arte en su vida hasta el final.

Algunos medios japoneses reportaron que la artista se encontraba en tratamiento médico y que incluso continuaba trabajando desde su habitación, pero estos reportes no establecen una causa oficial de su muerte.

Hay artistas que crean obras y otros que consiguen construir un universo propio, Yayoi Kusama hizo ambas cosas. WWD/Penske Media via Getty Images

Yayoi Kusama, una vida dedicada al arte

Más allá de la pregunta sobre de qué murió Yayoi Kusama, su fallecimiento marca el final de una trayectoria artística extraordinaria.

Nacida en Matsumoto, Japón, en 1929, Kusama comenzó a desarrollar desde muy joven un estilo propio marcado por la repetición de lunares, redes, colores intensos y formas que parecían extenderse hasta el infinito.

Con el paso de las décadas, su trabajo pasó de los círculos especializados del arte contemporáneo a convertirse en un fenómeno global. Sus Infinity Mirror Rooms, esculturas de calabazas y enormes instalaciones hicieron que su obra fuera reconocible incluso para quienes no siguen de cerca el mundo del arte.

Su producción tampoco se limitó a la pintura. Kusama trabajó con escultura, instalaciones, performance, literatura y poesía, construyendo una carrera que se extendió durante más de siete décadas.

El legado de Yayoi Kusama

Aunque todavía no se conoce públicamente la causa de muerte de Yayoi Kusama, su legado artístico queda presente en museos y exposiciones alrededor del mundo.

El propio museo que lleva su nombre informó que continuará con su programación y que buscará mantener vivo el deseo de la artista de transmitir esperanza y fuerza a través del arte.

Así, a los 97 años, Yayoi Kusama deja una de las obras más reconocibles del arte contemporáneo, mientras millones de personas recuerdan a la artista que convirtió los lunares, los espejos y la idea del infinito en parte de la cultura popular.