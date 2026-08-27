Harry y Meghan ya están en Reino Unido: así reaccionó el primer miembro de la Familia Real

El regreso de Harry y Meghan Markle a Reino Unido ya es una realidad. El duque y la duquesa de Sussex aterrizaron el miércoles 26 de agosto en Birmingham junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, para comenzar una nueva etapa de vida en Reino Unido después de seis años viviendo en California.

La noticia no tardó en generar reacciones dentro de la familia de Harry. La primera en hablar públicamente fue Lady Eliza Spencer, sobrina de la princesa Diana y prima hermana del príncipe Harry, quien dejó claro que la llegada de los Sussex es recibida con entusiasmo por su círculo familiar.

Lady Eliza Spencer revela su reacción al regreso de Harry y Meghan

Lady Eliza Spencer, hija de Charles Spencer, hermano de la princesa Diana, se convirtió en la primera integrante de la familia de Harry en pronunciarse públicamente sobre su regreso a Reino Unido.

Durante un evento en Londres relacionado con su nuevo proyecto de vino rosado, Eliza fue cuestionada sobre la llegada de su primo y su familia. Su respuesta fue contundente, se mostró emocionada y aseguró que le gustaría encontrar un momento para reunirse con ellos.

La reacción resulta especialmente significativa porque Eliza pertenece al lado Spencer de la familia, una rama con la que Harry ha mantenido una relación cercana a lo largo de los años, incluso mientras su vínculo con algunos integrantes de la Familia Real británica se ha mantenido distante.

Lady Eliza Spencer, sobrina de la princesa Diana, durante un evento de gala con un elegante vestido azul pastel y alta joyería. Getty Images

¿Quién es Lady Eliza Spencer?

Lady Eliza Spencer es hija de Charles Spencer, hermano menor de la princesa Diana, por lo que es prima hermana de Harry y William. Ella y su hermana gemela, Lady Amelia Spencer, estuvieron presentes en la boda de Harry y Meghan en 2018.

El vínculo con Harry también tiene un componente emocional: Eliza era muy pequeña cuando murió Diana en 1997, pero forma parte de la familia materna que el príncipe ha mantenido cerca a lo largo de su vida.

Ahora, con Harry, Meghan, Archie y Lilibet instalándose nuevamente en Reino Unido, la distancia geográfica que había separado a los Sussex de los Spencer durante los últimos años podría reducirse considerablemente.

Harry y Meghan ya se reencontraron con la familia Spencer

El regreso actual no es el primer acercamiento reciente de Harry y Meghan con la familia de Diana.

Durante su anterior visita a Reino Unido, los Sussex llevaron a Archie y Lilibet a Althorp, la residencia familiar de los Spencer y el lugar donde se encuentra enterrada la princesa Diana. El encuentro permitió que los niños conocieran más de cerca la historia y las raíces británicas de su madre paterna.

Para Harry, esta conexión con la familia de Diana ha adquirido todavía más relevancia mientras busca que sus hijos tengan una relación más cercana con Reino Unido y con la historia de su abuela.

El curioso punto en común entre Eliza Spencer y Meghan Markle

La conversación sobre el regreso de Harry y Meghan también dejó un detalle curioso.

Eliza Spencer acaba de lanzar su propio proyecto de vino rosado, mientras que Meghan Markle también ha desarrollado una marca de lifestyle que incluye un rosado.

Ante la posibilidad de que ambas pudieran intercambiar consejos sobre este negocio, Eliza respondió de manera abierta y hasta dejó la puerta a una posible conversación entre las dos. El detalle añade una coincidencia inesperada al reencuentro familiar, mientras Harry y Meghan comienzan una nueva vida en Reino Unido, su prima también atraviesa una etapa profesional importante.

¿Harry y William podrían volver a acercarse?

El regreso de Harry también vuelve a poner bajo los reflectores su relación con el príncipe William, que continúa siendo una de las grandes incógnitas dentro de la Familia Real.

Aunque Harry mantiene vínculos con la familia de Diana, su relación con su hermano mayor continúa siendo distante. La mudanza de los Sussex a Reino Unido no significa automáticamente una reconciliación.

Sin embargo, la cercanía geográfica podría abrir nuevas posibilidades. Harry y Meghan no regresan como miembros activos de la Familia Real ni retomarán funciones oficiales, pero su presencia permanente en Reino Unido significa que los encuentros familiares podrían ser mucho más fáciles que durante los años en California.

Meghan Markle, el príncipe Harry, el príncipe William y Kate Middleton durante un acto oficial. Esta fotografía de archivo ilustra la relación que los cuatro royals mantuvieron durante los años en que Harry y Meghan todavía formaban parte activa de la familia real británica. Getty Images

Una nueva vida para Harry, Meghan, Archie y Lilibet en Reino Unido

La familia Sussex llegó a Reino Unido para establecerse durante un periodo prolongado. Archie y Lilibet están inscritos en una escuela británica para comenzar el nuevo ciclo escolar, uno de los principales cambios de esta nueva etapa.

Harry y Meghan seguirán manteniendo vínculos con Estados Unidos y no recuperarán sus antiguas funciones como royals trabajadores. Sin embargo, su regreso representa un cambio importante: después de seis años lejos de Reino Unido, sus hijos crecerán con un contacto mucho más cercano con el país de su padre y con parte de su familia.

Y mientras el futuro de la relación entre Harry, William y el resto de los Windsor continúa siendo incierto, la primera reacción pública de la familia de Diana ya fue clara: entusiasmo por tener a Harry nuevamente cerca.