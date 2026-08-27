¿Qué estampados estarán de moda en otoño 2026? 7 tendencias que veremos en todas partes

El otoño 2026 llega con una regla clara, los estampados vuelven a ocupar el centro del look. Después de varias temporadas dominadas por básicos, neutros y el llamado lujo silencioso, las nuevas colecciones apuestan por prendas con más personalidad, mezclando referencias clásicas con patrones mucho más atrevidos.

Entre las tendencias que veremos durante los próximos meses aparecen los cuadros, las rayas, los estampados florales, el animal print y los diseños abstractos, además de propuestas inspiradas en códigos vintage y gráficos más llamativos. Los estampados dejan de funcionar únicamente como complemento y se convierten en protagonistas de vestidos, abrigos, faldas, blusas y conjuntos completos.

Si estás pensando en renovar tu guardarropa para la nueva temporada, estos son los 7 estampados de moda para otoño 2026 que vale la pena tener en el radar.

1. Cuadros: el estampado clásico que regresa con fuerza

Si hay un estampado que vuelve a reclamar su lugar cada otoño, es el cuadro. Para 2026, la tendencia se presenta en versiones más contundentes y sofisticadas, desde tartán hasta patrones de inspiración heritage.

Los cuadros aparecen especialmente en sacos, abrigos, faldas, camisas y conjuntos, y funcionan tanto para looks preppy como para estilismos más relajados. Las propuestas de la temporada también apuestan por llevarlos en prendas protagonistas, en lugar de reservarlos únicamente para accesorios.

Para llevarlos sin complicarte, combina una pieza de cuadros con prendas lisas en tonos neutros.

2. Rayas: el estampado que deja de ser exclusivamente marinero

Las rayas también tendrán un papel importante durante otoño 2026. Aunque tradicionalmente se relacionan con el verano y la estética marinera, esta temporada aparecen en prendas mucho más variadas.

Las veremos en suéteres, camisas, vestidos, faldas e incluso pantalones, con rayas verticales, horizontales y combinaciones de diferentes grosores.

Una de las ventajas de esta tendencia es que resulta fácil de incorporar al guardarropa. Una camisa de rayas puede funcionar con jeans durante el día o con pantalones de vestir para un look más elegante.

3. Flores oscuras: el estampado romántico se vuelve otoñal

Las flores no desaparecen cuando termina el verano. Para otoño 2026, el estampado floral adquiere una estética mucho más profunda, sofisticada y dramática.

Las colecciones de la temporada muestran flores en fondos oscuros, diseños más densos y composiciones que se alejan de la imagen ligera de los estampados primaverales. También aparecen flores con apariencia de brocado y motivos botánicos más elaborados. La forma más fácil de llevarlas es mediante una blusa o vestido floral combinado con accesorios en negro, café o burdeos.

4. Animal print: leopardos, cebras y nuevos estampados

El animal print continúa entre los estampados de moda de 2026, pero ya no se limita al clásico leopardo.

Para otoño aparecen propuestas con cebra, guepardo y otros motivos inspirados en la naturaleza, además de interpretaciones más abstractas. En las pasarelas también se han visto prendas completas con estampados animales y accesorios que utilizan el patrón como protagonista.

Si quieres un resultado elegante, utiliza el animal print como una sola pieza: un abrigo, una falda, unos zapatos o un bolso pueden ser suficientes para transformar un look básico.

Es posible lucir elegante utilizando animal print después de los 40 Pinterest

5. Lunares: el clásico femenino vuelve en versión XL

Los lunares regresan con una interpretación menos predecible. En lugar de limitarse a pequeños puntos uniformes, aparecen en tamaños más grandes y composiciones gráficas.

Marni, por ejemplo, llevó los puntos a una dimensión mucho más llamativa en su colección de otoño 2026, utilizándolos como elementos gráficos sobre diferentes prendas.

Para una versión sofisticada, apuesta por lunares en blanco y negro. Si quieres algo más moderno, busca combinaciones de diferentes tamaños o colores.

Pinterest

6. Estampados geométricos y gráficos

Los patrones geométricos también forman parte de la nueva conversación de moda. Líneas, formas abstractas, composiciones gráficas y motivos inspirados en el Art Déco aparecen entre las propuestas que marcarán el otoño.

La tendencia conecta con una temporada que apuesta por prendas más expresivas y ornamentadas, alejándose de la estética completamente minimalista. Puedes llevarla en una blusa estampada con pantalones lisos o elegir una falda gráfica y mantener el resto del look sencillo.

Una dieta rica en fitoestrógenos y probióticos puede ayudarte a sentirte más energizada y equilibrada. Getty Images

7. Estampados psicodélicos y multicolor

Para quienes prefieren una moda más arriesgada, los estampados psicodélicos y multicolor serán una de las alternativas más llamativas del otoño.

La tendencia mezcla colores intensos, formas irregulares y referencias retro para crear prendas que prácticamente funcionan como una obra gráfica. La estética también se relaciona con el regreso de una moda más maximalista, en la que combinar estampados deja de ser un error y se convierte en parte del estilismo. Si no quieres llevar el estampado de pies a cabeza, puedes incorporarlo mediante una blusa, pañuelo o bolso.

¿Cómo combinar los estampados de moda en otoño 2026?

La clave para llevar los estampados tendencia de otoño 2026 sin que el look se vea excesivo está en elegir un punto focal.

Si llevas una falda de cuadros, combina el resto con prendas lisas. Si eliges un vestido floral oscuro, utiliza accesorios sencillos. Y si te animas a mezclar estampados, procura que tengan al menos un color en común para que el conjunto conserve armonía.

La temporada también invita a experimentar. Las propuestas actuales demuestran que los estampados pueden convivir entre sí y que ya no es necesario construir un guardarropa completamente neutro para conseguir un look elegante.

Los estampados que dominarán el otoño 2026

De los cuadros y las rayas a los florales oscuros, animal print, lunares, geometrías y diseños psicodélicos, el otoño 2026 recupera una de las herramientas más fáciles para transformar cualquier atuendo: el estampado.

La diferencia está en cómo se lleva. Esta temporada no se trata simplemente de elegir un patrón bonito, sino de utilizarlo para darle personalidad a prendas que, de otro modo, podrían parecer básicas.