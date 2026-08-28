¿De qué murió Harald V? Esto se sabe del deceso del rey de Noruega

El rey Harald V de Noruega murió este viernes 28 de agosto de 2026 a los 89 años, después de permanecer hospitalizado durante casi dos semanas. La Casa Real noruega confirmó que el monarca falleció a las 6:35 de la mañana, hora local, en el Hospital Universitario de Oslo (Rikshospitalet).

La noticia llega apenas un día después de que la Casa Real informara que el estado de salud de Harald V era “muy grave”. El monarca había sido ingresado al hospital el pasado 17 de agosto después de una revisión médica y, desde entonces, su estado había evolucionado de manera desfavorable.

El rey Harald V de Noruega permanece hospitalizado en Oslo tras un empeoramiento de su estado de salud. La Casa Real informó que recibe tratamiento con antibióticos por una infección bacteriana en la sangre y que su condición se mantiene estable. Getty Images

¿De qué murió el rey Harald V de Noruega?

Hasta el momento, la Casa Real noruega no ha presentado una causa de muerte detallada en su comunicado oficial. Lo que sí se conoce es que Harald V atravesaba importantes problemas de salud en las semanas previas a su fallecimiento.

El rey estaba recibiendo tratamiento con cortisona por anemia hemolítica, un trastorno de la sangre que provoca que los glóbulos rojos sean destruidos más rápido de lo que el organismo puede reemplazarlos. El tratamiento había provocado además una acumulación de líquidos que requirió atención hospitalaria. Posteriormente, su estado de salud empeoró después de desarrollar una infección bacteriana en la sangre. La Casa Real informó el 23 de agosto que Harald estaba recibiendo antibióticos para combatir esta infección.



Por ello, con la información disponible hasta ahora, la infección bacteriana en la sangre se produjo durante una hospitalización que ya estaba relacionada con su anemia hemolítica, pero la Casa Real no ha establecido públicamente una causa de muerte más específica.

Harald V estuvo hospitalizado desde el 17 de agosto

El rey fue ingresado en el Rikshospitalet de Oslo el 17 de agosto, después de someterse a una revisión médica.

En ese momento, la Casa Real explicó que Harald estaba siendo tratado con cortisona por anemia hemolítica y que el tratamiento había provocado una acumulación de líquidos en su organismo. Inicialmente se anunció que permanecería de baja durante dos semanas y que su hijo, el entonces príncipe heredero Haakon, asumiría temporalmente sus funciones como regente.

Días después, la situación cambió.

El 23 de agosto, el Palacio informó que el monarca había desarrollado una infección bacteriana en la sangre y que estaba siendo tratado con antibióticos. En ese momento se señaló que había respondido al tratamiento y que su situación era estable. Sin embargo, el 27 de agosto la Casa Real anunció que su estado había empeorado considerablemente y lo calificó como muy grave.

Al día siguiente llegó el anuncio de su muerte.

¿A qué hora murió Harald V?

De acuerdo con la Casa Real noruega, Harald V murió a las 6:35 de la mañana del viernes 28 de agosto de 2026 en el Hospital Universitario de Oslo.

El Palacio comunicó que el rey “se durmió tranquilamente” en el hospital.

Tras conocerse la noticia, la bandera real del Palacio fue colocada a media asta y comenzaron los preparativos oficiales relacionados con el fallecimiento del monarca.

Harald V tenía 89 años

Harald V nació el 21 de febrero de 1937 y se convirtió en rey de Noruega el 17 de enero de 1991, después de la muerte de su padre, el rey Olav V.

Permaneció en el trono durante 35 años, hasta su fallecimiento. La Casa Real lo describe como un monarca muy querido por los noruegos y destaca su compromiso con el país durante más de tres décadas.

Al momento de su muerte, Harald V era el monarca reinante de mayor edad de Europa.



¿Quién será el nuevo rey de Noruega?

Con la muerte de Harald V, su hijo Haakon asumió inmediatamente el trono de Noruega.

La Casa Real confirmó que el antiguo príncipe heredero se convirtió en monarca tras el fallecimiento de su padre. Posteriormente adoptó el nombre de Haakon VIII y mantendrá el lema real “Alt for Norge”, el mismo utilizado por Harald, Olav V y Haakon VII.

Noruega entra así en una nueva etapa de su monarquía, mientras el país despide a un rey que permaneció en el trono durante más de tres décadas.

El rey Harald V de Noruega junto a la reina Sonja, el príncipe Haakon y otros miembros de la Familia Real noruega durante un acto oficial. Getty Images

Los últimos años de salud del rey Harald V

La muerte de Harald V ocurre después de varios episodios médicos en los últimos años.

En febrero de 2024, el monarca fue hospitalizado durante unas vacaciones en Malasia después de sufrir una infección y problemas de salud. Durante aquella hospitalización recibió un marcapasos temporal. En 2026 también había enfrentado otra hospitalización durante unas vacaciones en Tenerife, relacionada con una infección y deshidratación. A pesar de sus problemas de salud, Harald V continuó desempeñando sus funciones como jefe de Estado siempre que su condición se lo permitió.

Su última hospitalización comenzó el 17 de agosto y terminó con su fallecimiento el 28 de agosto.

El rey Harald V y la reina Sonja de Noruega durante un recorrido en una embarcación oficial. La imagen corresponde a un momento de su vida pública como monarcas de Noruega. Getty Images

La muerte de Harald V marca el final de una era para Noruega

Harald V deja el trono después de 35 años de reinado y tras convertirse en una de las figuras más reconocibles de la Noruega contemporánea.

Su muerte también supone el inicio de una nueva etapa para la Familia Real noruega: Haakon VIII ocupa ahora el trono, mientras la reina Sonja y el resto de la familia afrontan la pérdida del monarca.

Por ahora, la información oficial permite establecer que Harald V falleció después de una grave complicación de salud que incluyó anemia hemolítica y una infección bacteriana en la sangre. La Casa Real noruega no ha comunicado una causa de muerte más específica.