¿Día lluvioso? Así puedes llevar la gabardina con botas para ir a la oficina

Los días de lluvia suelen complicar una pregunta que parece sencilla: ¿qué me pongo para ir a la oficina sin sacrificar el estilo? La respuesta puede estar en dos prendas que funcionan especialmente bien juntas: una gabardina y botas.

La combinación tiene ese equilibrio entre práctica y elegante que buscamos cuando el clima no ayuda. Además, puedes adaptarla a un código de vestimenta más formal o llevarla de una manera relajada si tu oficina permite looks casuales.

¿Cómo llevar una gabardina con botas para la oficina?

La clave está en crear capas que puedas quitar fácilmente cuando llegues a un espacio cerrado. Debajo de la gabardina puedes llevar una camisa, un suéter ligero o incluso un blazer, dependiendo de qué tan formal sea tu oficina.

Para un look clásico, combina una gabardina beige con pantalones de vestir oscuros y botas negras. Es una fórmula sencilla, pero funciona porque mezcla prendas estructuradas con un calzado práctico para caminar bajo la lluvia.

Si quieres un resultado menos serio, prueba con jeans rectos, una camisa blanca y una gabardina de corte clásico. Las botas pueden aportar el toque que haga que el conjunto se vea más pensado.

Botas altas para un look más elegante

Las botas altas también pueden funcionar con una gabardina, especialmente si quieres darle un giro más sofisticado al outfit.

Una opción fácil es llevarlas con una falda midi o un vestido de corte sencillo y dejar que la gabardina sea la tercera pieza. Para los días más fríos, puedes sumar medias y un suéter fino.

Eso sí, si realmente está lloviendo, conviene priorizar un calzado que sea adecuado para las condiciones del clima. La estética no debería estar por encima de la comodidad ni de la seguridad al caminar.

Vestirse bien cuando llueve tiene un pequeño secreto: encontrar prendas que sean bonitas, pero que también tengan sentido para el clima. Moritz Scholz/Getty Images

El truco está en elegir bien los accesorios

Un paraguas compacto, un bolso estructurado y accesorios discretos pueden completar el look sin hacerlo demasiado complicado. Si tu gabardina es de un tono neutro, puedes aprovechar el bolso o la bufanda para introducir un poco de color.

También puedes jugar con el cinturón de la propia gabardina: ajustarlo en la cintura ayuda a definir la silueta y evita que la prenda se vea demasiado amplia.

¿Qué colores combinar con una gabardina?

Aunque la gabardina beige es un clásico, no es la única alternativa. Una versión en azul marino, gris, verde olivo o chocolate puede darle personalidad al look de oficina.

Para no complicarte, utiliza la regla de los tres colores: elige una base neutra y añade uno o dos tonos complementarios. Así conseguirás un outfit para la oficina en días lluviosos que se vea elegante, actual y, sobre todo, fácil de llevar.