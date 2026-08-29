William, Kate, Harry y Meghan: ¿por qué nadie puede tocarlos? La regla del protocolo royal

A primera vista parece una de esas reglas secretas de la familia real británica, acercarse, saludar con una reverencia o un apretón de manos, pero mantener cierta distancia física. Sin embargo, la realidad es bastante más interesante. No existe un protocolo oficial que prohíba tocar a William, Kate, Harry o Meghan, ni una norma que establezca que un miembro de la familia real no puede recibir un abrazo. La propia Casa Real británica explica que tampoco existen códigos obligatorios de comportamiento para saludar a sus integrantes; simplemente se espera cortesía. Entonces, ¿por qué en tantas fotografías los royals parecen mantener una distancia perfectamente calculada con las personas que conocen?

¿Los royals tienen prohibido que los toquen?

Esta es una de las ideas más repetidas sobre el protocolo de la familia real británica, pero también una de las que más se ha exagerado.

La Casa Real señala que cuando una persona conoce al rey o a la reina puede simplemente estrecharles la mano. Las reverencias y las inclinaciones de cabeza pertenecen a las formas tradicionales de saludo, pero no son obligatorias.

En otras palabras, no existe una regla que diga que un fan jamás puede tocar a un royal.

Lo que sí existe es una expectativa de respeto por el espacio personal y, especialmente durante compromisos oficiales, una manera determinada de comportarse. Los miembros de la familia real están trabajando cuando participan en una visita, una recepción o un acto público, por lo que el contexto importa mucho.

La reina Isabel II y el entonces príncipe Carlos durante un saludo protocolario. Este gesto forma parte de las tradiciones de cortesía de la familia real británica. Getty Images

William y Kate: por qué casi nunca los vemos abrazándose

Si hay una pareja que alimenta esta teoría es William y Kate.

El príncipe William y la princesa de Gales suelen mantener una actitud mucho más reservada durante sus compromisos oficiales. No significa que exista una prohibición de tomarse de la mano o abrazarse; de hecho, ambos han protagonizado momentos de afecto en público.

La diferencia está en el contexto.

Como miembros de alto rango de la familia real y, en el caso de William, futuro rey, sus apariciones oficiales tienen un componente institucional muy fuerte. Durante estos actos representan a la monarquía y no solamente aparecen como una pareja.

Expertos en protocolo han explicado que la ausencia de muestras constantes de afecto tiene más que ver con profesionalismo, preferencias personales y el tipo de evento que con una regla que les prohíba tocarse.

De hecho, William y Kate sí han mostrado afecto en situaciones más relajadas. Han sido fotografiados tomándose de la mano, abrazándose o teniendo gestos de cercanía en eventos deportivos y celebraciones.

Harry y Meghan demostraron que el supuesto “protocolo” no era tan estricto

La comparación se hizo especialmente evidente cuando Harry y Meghan Markle comenzaron a aparecer juntos en público. Desde sus primeras apariciones como pareja, los dos fueron fotografiados tomándose de la mano, abrazándose e incluso intercambiando gestos de cariño durante compromisos oficiales.

Y aquí está el detalle que desmonta buena parte del mito: eso no significaba que estuvieran rompiendo el protocolo royal.

La experta en etiqueta Myka Meier explicó que no existe un protocolo que impida a los miembros de la familia real abrazarse, besarse o mostrar afecto. La decisión depende de cada royal, de la pareja y del contexto.

Por eso, comparar constantemente a Harry y Meghan con William y Kate puede llevar a una conclusión equivocada. Los cuatro pueden comportarse de manera diferente sin que ninguno esté necesariamente incumpliendo una norma.

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Entonces, ¿por qué los royals mantienen cierta distancia con el público?

La respuesta tiene mucho más que ver con protocolo, seguridad y dinámica de trabajo que con una prohibición de contacto.

Durante una visita oficial, un royal puede tener que saludar a decenas o incluso cientos de personas en cuestión de minutos. Mantener una dinámica ordenada permite avanzar por el evento, escuchar a los asistentes y cumplir con el programa previsto.

Además, existe una cuestión evidente de seguridad. Los miembros de la familia real están constantemente rodeados por equipos de protección y personal encargado de controlar sus movimientos. Eso significa que no cualquier acercamiento puede convertirse automáticamente en un abrazo o contacto físico.

Pero hay una diferencia importante entre “no se recomienda invadir el espacio personal de un royal” y “está prohibido tocar a un royal”.

La segunda afirmación es demasiado categórica.

¿Un fan puede abrazar a William, Kate, Harry o Meghan?

En determinadas circunstancias, sí puede ocurrir. Las imágenes de royals abrazando a personas del público existen y no son excepcionales. También se han visto apretones de manos prolongados, fotografías espontáneas y gestos de cercanía.

La propia información oficial de la familia real indica que las personas pueden optar por estrechar la mano al conocer a un miembro de la realeza. Lo que cambia es quién inicia el contacto y cómo se desarrolla el encuentro.

Por eso, si una persona se acerca a un royal, lo más apropiado es esperar a que sea el propio miembro de la familia real quien marque la dinámica del saludo.

¿Por qué William y Kate parecen más serios que Harry y Meghan?

Aquí también entra en juego la posición que cada uno ocupa dentro de la institución. William es el heredero directo después de su padre, el rey Carlos III, mientras que Harry ocupa una posición mucho más alejada de la sucesión y ya no es un miembro trabajador de la familia real.

Cuando William y Kate participan en un acto oficial, su presencia suele estar estrechamente relacionada con sus futuras funciones institucionales. Por eso, es común que su comportamiento sea más contenido.

Expertos en protocolo han señalado precisamente que las muestras de afecto de una pareja royal pueden depender de la naturaleza del compromiso: un evento deportivo o una celebración permite una actitud mucho más relajada que una ceremonia solemne o un acto de Estado.

William, Kate, Harry y Meghan durante una de sus apariciones públicas juntos como los llamados “Fab Four” de la familia real británica. Los cuatro protagonizaron varias apariciones conjuntas antes de la salida de Harry y Meghan de sus funciones reales. Getty Images

El protocolo también explica por qué los royals no siempre se toman de la mano

Hay otra confusión frecuente: pensar que William y Kate no se toman de la mano porque está prohibido.

Tampoco es así. La pareja ha sido fotografiada tomándose de la mano en diferentes ocasiones. Lo que ocurre es que durante los compromisos oficiales suelen priorizar la interacción con las personas que están ahí para conocerlos.

Además, una pareja puede elegir transmitir cercanía mediante otros gestos: una mano en la espalda, una mirada, un pequeño toque en el brazo o simplemente permanecer cerca.

¿Por qué Meghan y Harry sí mostraban tanto cariño en público?

La relación de Harry y Meghan fue particularmente llamativa porque desde el principio mostraron una dinámica mucho más afectuosa frente a las cámaras.

Tomarse de la mano durante eventos oficiales se convirtió incluso en una de sus características como pareja. Sin embargo, los expertos en etiqueta señalaron que no estaban rompiendo ninguna regla al hacerlo. Su comportamiento también podía estar relacionado con su propia personalidad y con la manera en que querían presentarse públicamente.

Por eso, la diferencia entre ambos matrimonios no debe interpretarse necesariamente como una diferencia entre “cumplir” y “romper” el protocolo.

¿Qué debe hacer una persona cuando conoce a un royal?

Si algún día tienes la oportunidad de conocer a un miembro de la familia real británica, no necesitas memorizar un complicado manual de reglas.

La recomendación oficial es mucho más sencilla, cortesía.

Los hombres pueden hacer una ligera inclinación de cabeza y las mujeres una pequeña reverencia si desean seguir la tradición, aunque también es perfectamente válido estrechar la mano. En el caso del rey y la reina, el tratamiento formal inicial es “Your Majesty”. Para otros miembros de la familia real, se utiliza tradicionalmente “Your Royal Highness” en la primera presentación.

Más allá de eso, lo importante es dejar que el propio royal marque el tono del encuentro.

El verdadero protocolo royal es mucho menos rígido de lo que parece

La próxima vez que veas a William, Kate, Harry o Meghan saludando a alguien sin abrazarlo, no necesariamente estarás viendo una regla secreta de Buckingham Palace.

La realidad es mucho menos misteriosa: los royals están trabajando, tienen que mantener cierta distancia profesional y, además, cada uno tiene su propia personalidad y manera de relacionarse. Y aunque la imagen de una familia real completamente inaccesible sigue formando parte del imaginario popular, las propias reglas oficiales cuentan una historia diferente: no existe una prohibición general de tocar a un royal. Lo que existe es una combinación de cortesía, contexto, seguridad y decisión personal.

Por eso Harry y Meghan podían tomarse de la mano, William y Kate podían abrazarse en una celebración y un miembro del público podía estrechar la mano del rey. El protocolo royal no es una barrera invisible que prohíbe todo contacto: es, sobre todo, una forma de establecer cómo comportarse cuando la vida privada se desarrolla permanentemente frente a las cámaras.