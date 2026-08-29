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Moda

7 errores de moda que hacen que un look se vea menos elegante y cómo evitarlos

Estos errores de moda pueden hacer que incluso un outfit con prendas bonitas se vea descuidado.

Agosto 29, 2026 • 
Isamar Escobar
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Un cuello redondo ligeramente amplio deja más espacio alrededor del cuello y crea una apariencia más ligera en la parte superior del cuerpo. Evita los diseños demasiado cerrados y pegados al cuello si buscas estilizar visualmente el busto.

Getty Images

Vestirse bien no siempre tiene que ver con llevar prendas costosas o seguir todas las tendencias de temporada. Muchas veces, la diferencia entre un look que se ve elegante y sofisticado y uno que parece improvisado está en pequeños detalles, el ajuste de la ropa, la combinación de colores, los accesorios o incluso el estado de las prendas.
La buena noticia es que corregir estos errores de moda no requiere renovar todo el guardarropa. Basta con prestar atención a algunos elementos que pueden cambiar por completo la apariencia de un outfit.

falda para oficina

Esta es la falda que no te puede faltar para un atuendo de oficina sofisticado

Getty

1. Llevar ropa que no tiene el ajuste correcto

Uno de los errores de moda más comunes es elegir una prenda únicamente porque gusta cómo se ve en el perchero o porque está en tendencia, sin considerar si su corte funciona con las proporciones del cuerpo.

Una camisa demasiado grande, un pantalón que arrastra en el suelo o un blazer cuyas mangas quedan demasiado largas pueden hacer que el conjunto pierda estructura.
Esto no significa que toda la ropa tenga que ser ajustada.

El oversize puede verse sofisticado cuando está pensado para formar parte del look. La clave está en que exista equilibrio, si una prenda tiene mucho volumen, conviene que el resto del outfit tenga una silueta más definida.
Un pequeño arreglo de sastrería también puede transformar una prenda básica y hacer que parezca mucho más costosa.

2. Combinar demasiadas tendencias en un mismo look

Seguir las tendencias puede ser divertido, pero llevar varias al mismo tiempo puede hacer que el outfit pierda personalidad.
Un look con estampado protagonista, accesorios llamativos, zapatos de temporada, una silueta exagerada y varios colores compitiendo entre sí puede terminar viéndose más complicado que sofisticado.

La solución es elegir una tendencia como protagonista y construir el resto del conjunto alrededor de ella. Por ejemplo, si llevas una falda llamativa, puedes combinarla con prendas básicas y accesorios discretos.
La elegancia suele estar más relacionada con la intención que con la cantidad de elementos.

Camisa blanca

Si quieres un resultado más elegante, deja abierto solamente el primer botón.

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3. No prestar atención a los zapatos

Los zapatos pueden cambiar completamente la percepción de un outfit. Incluso un conjunto muy bien elegido puede perder sofisticación si el calzado está demasiado desgastado, no corresponde con la ocasión o rompe las proporciones del look.
No es necesario utilizar tacones para conseguir un resultado elegante. Mocasines, bailarinas, Mary Jane, slingbacks y botas pueden funcionar perfectamente si están bien combinados.
Antes de salir, vale la pena revisar que los zapatos estén limpios y en buen estado. Es uno de esos detalles pequeños que hacen una diferencia enorme.

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Las zapatillas planas o flats son cómodas y versátiles, perfecto para combinar con vestidos, faldas o shorts durante los días calurosos.

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4. Llevar demasiados accesorios

Los accesorios tienen la capacidad de elevar un look, pero también pueden saturarlo.

Collares, aretes, pulseras, cinturones, bolso, gafas y accesorios para el cabello no necesariamente tienen que aparecer todos juntos. Cuando cada elemento intenta llamar la atención, el resultado puede perder armonía.
Una fórmula sencilla es elegir un accesorio protagonista y mantener los demás más discretos. Un bolso estructurado puede ser suficiente para transformar un conjunto de básicos; lo mismo ocurre con unos aretes especiales o un cinturón llamativo.

Mujer luce una falda midi negra de silueta amplia, combinada con una chamarra de cuero marrón, un suéter de cuello alto en tono crema, botas negras y un bolso de hombro.

La falda midi se combina con botas altas y una chamarra de cuero para crear una propuesta de otoño sofisticada y contemporánea. La mezcla de texturas y tonos neutros convierte esta fórmula en una alternativa elegante para llevar a la oficina.

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5. Ignorar la combinación de colores

No necesitas vestir completamente de negro, blanco o beige para verte elegante. De hecho, aprender a combinar colores puede hacer que un look básico parezca mucho más trabajado.
Uno de los errores más frecuentes es utilizar demasiados tonos sin establecer una relación entre ellos.
Una fórmula sencilla consiste en elegir dos colores principales y un tercero como acento. También puedes trabajar con diferentes tonalidades de un mismo color para crear un look monocromático.
Los neutros como blanco, negro, gris, camel, azul marino y chocolate funcionan especialmente bien como base porque permiten incorporar colores más llamativos sin que el conjunto pierda equilibrio.

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6. No cuidar el estado de las prendas

Una de las cosas que más puede restar elegancia a un outfit no tiene nada que ver con la tendencia, llevar la ropa arrugada, con pelusas, manchas o hilos sueltos.
Una camiseta sencilla puede verse impecable cuando está perfectamente planchada y combinada con buenos accesorios, mientras que una prenda de diseñador puede perder todo su impacto si está descuidada.
Antes de usar una pieza, revisa el cuello, las mangas, los botones, las costuras y el tejido. Un rodillo quitapelusas, una plancha de vapor y un buen cuidado de la ropa pueden convertirse en tus mejores aliados.

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7. Vestirse sin considerar la ocasión

Un look puede ser precioso y aun así no ser el adecuado para el lugar al que vas.
Uno de los errores más comunes es no considerar el contexto: vestir demasiado informal para una ocasión elegante o demasiado arreglada para un plan casual puede hacer que el outfit se sienta fuera de lugar.
La clave está en encontrar el equilibrio entre comodidad, personalidad y código de vestimenta. Antes de elegir qué ponerte, piensa dónde estarás, qué actividades realizarás y qué nivel de formalidad requiere la ocasión.

La clave para que cualquier look se vea más elegante

No existe una fórmula única para vestir bien. La elegancia tampoco depende de tener un guardarropa lleno de prendas de lujo.
Muchas veces, un pantalón que tiene el largo correcto, una camisa bien planchada, unos zapatos cuidados y accesorios elegidos con intención consiguen un resultado mucho más sofisticado que un outfit lleno de tendencias.
La próxima vez que armes un look, antes de preguntarte qué te falta comprar, revisa estos siete puntos. Quizá la solución para verte más elegante ya está en tu propio clóset.

moda clóset
Isamar Escobar
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