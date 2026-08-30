Uñas de septiembre: 7 diseños coloridos con destellos de luz que serán tendencia

Septiembre marca el cambio de temporada, pero eso no significa que las manicuras tengan que abandonar el color. Este mes, las uñas se llevan con tonos vibrantes, efectos translúcidos, acabados cromados y pequeños destellos que capturan la luz para darle una dimensión diferente a cualquier diseño.

Las tendencias de uñas para septiembre apuestan por una mezcla menos predecible: verdes lima, rosas translúcidos, azules, morados, tonos metálicos y bases naturales conviven con glitter, piedras y efectos iridiscentes. El resultado son manicuras que pueden adaptarse tanto a uñas cortas como largas y que funcionan para quienes quieren llevar color sin recurrir a diseños demasiado complicados.

Uñas verde lima con glitter plateado

El verde lima es uno de los colores que puede darle un giro inmediato a una manicura. Para septiembre, la propuesta se vuelve más sofisticada al combinar diferentes intensidades del tono con uñas en acabado nude y detalles de glitter plateado.

La clave está en no pintar todas las uñas exactamente igual. Algunas pueden llevar el verde lima como protagonista, mientras otras funcionan como lienzo para pequeños destellos metálicos. El contraste entre el color vibrante, la base natural y la luz del glitter hace que esta manicura sea llamativa sin perder equilibrio.

Uñas rosa jelly con detalles de cristal

Los acabados jelly nails continúan siendo una alternativa perfecta para quienes prefieren manicuras translúcidas. En este diseño, una base rosa transparente se combina con detalles blancos, pequeños elementos decorativos y una uña con acabado rojizo que rompe con la uniformidad.

El efecto es femenino y luminoso, pero también tiene un punto artístico. Puedes llevarlo en uñas almendradas para reforzar el efecto delicado o adaptarlo a una longitud corta si buscas una versión más discreta.

Uñas nude con destellos iridiscentes

Si quieres llevar color sin que la manicura sea demasiado intensa, las uñas nude con destellos iridiscentes son una de las opciones más fáciles de adaptar. Una base transparente o rosada permite que partículas de glitter reflejen diferentes tonalidades cuando reciben la luz.

Este acabado resulta especialmente interesante para septiembre porque funciona como transición entre el verano y las tendencias de otoño. De día se ve delicado y, bajo una luz artificial, los reflejos adquieren mayor protagonismo.

Uñas azul celeste con efecto joya

El azul también puede formar parte de una manicura de septiembre, especialmente cuando se presenta en tonos suaves y con acabados brillantes. En este diseño, una base azul celeste se combina con pequeñas aplicaciones que parecen joyas atrapadas dentro del esmalte.

El resultado recuerda al efecto de una piedra preciosa y aporta dimensión sin necesidad de recurrir a un nail art excesivamente elaborado. Es una alternativa especialmente favorecedora para quienes quieren salir de los clásicos rosas y nudes.

Uñas cromadas en rosa y plateado

Los acabados cromados son una de las maneras más sencillas de conseguir que una manicura refleje la luz. La propuesta combina una base rosada con partículas plateadas y reflejos tornasolados que cambian dependiendo del ángulo.

El efecto puede llevarse sobre toda la uña o concentrarse en determinadas zonas para conseguir una apariencia más irregular y moderna. Sobre una base nude, el resultado es mucho más sutil; con una base rosa o malva, adquiere una dimensión más llamativa.

Uñas malva con efecto perlado

Los tonos malva, lila y rosa violáceo funcionan especialmente bien cuando se combinan con acabados perlados. En esta propuesta, la base mantiene una apariencia suave mientras pequeños reflejos metálicos aportan luminosidad.

Es una opción ideal si buscas uñas coloridas pero elegantes, ya que el tono tiene suficiente personalidad para destacar sin convertirse en una manicura excesivamente llamativa. Además, el acabado perlado puede hacer que las uñas se vean más pulidas y sofisticadas.

Uñas verde oliva con detalles metálicos

Para quienes ya quieren acercarse a los colores propios del otoño, el verde oliva es una excelente transición. En este diseño, el tono aparece en una versión ligeramente metálica y se combina con pequeños detalles plateados que capturan la luz.

El resultado tiene una estética más sofisticada y adulta que los verdes brillantes, pero conserva el componente divertido de una manicura de color. Puedes llevarlo con uñas cortas para una propuesta más minimalista o aprovechar una mayor longitud para jugar con diferentes acabados.

¿Qué uñas llevar en septiembre?

Las manicuras de septiembre no tienen que elegir entre color y elegancia. Los diseños que combinan bases translúcidas, tonos vibrantes, acabados metálicos y destellos de luz permiten experimentar con el color sin que el resultado pierda sofisticación.

Desde el verde lima con glitter hasta los rosas jelly, los azules con efecto joya, los cromados y el verde oliva, estas propuestas demuestran que la manicura de transición hacia el otoño puede seguir siendo luminosa y divertida. La clave está en jugar con diferentes texturas y reflejos para conseguir que las uñas cambien de apariencia dependiendo de cómo reciben la luz.