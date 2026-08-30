La tiara que Kate Middleton nunca ha usado y la razón podría sorprenderte

Cuando pensamos en las joyas que podría usar Kate Middleton, ahora conocida como Catherine, princesa de Gales, es fácil imaginar las piezas más espectaculares de la colección real. Sin embargo, hay una tiara especialmente famosa que nunca ha llevado en público: la Spencer, la misma que convirtió a la princesa Diana en una de las novias más icónicas de la realeza.

No, la razón no tiene que ver con una supuesta prohibición ni con que Kate haya decidido evitarla. La explicación es bastante más sencilla y tiene que ver con quién es realmente el dueño de esta histórica joya.

La tiara que Diana llevó en su boda con Carlos

La tiara Spencer es inseparable de la imagen de Lady Di. Diana la eligió para su boda con el entonces príncipe Carlos, el 29 de julio de 1981, en lugar de utilizar una pieza perteneciente al joyero real.

Pero aquí está el detalle que suele pasar desapercibido: la tiara nunca fue propiedad de la familia Windsor.

La joya pertenece a la familia Spencer y fue utilizada por varias mujeres de esta familia antes de que Diana la llevara. Sus orígenes combinan diferentes piezas de joyería familiar y, con el tiempo, la tiara fue modificada hasta adquirir el diseño con el que hoy la reconocemos.

Después de la muerte de Diana, la pieza quedó en manos de su hermano, Charles Spencer, noveno conde Spencer, y continúa formando parte de la colección privada de los Spencer.

Kate Middleton ha llevado algunas de las tiaras más importantes de la realeza británica, pero hay una que parece especialmente obvia y, curiosamente, nunca ha usado. Getty Archivo

¿Por qué Kate Middleton nunca la ha usado?

Aquí está la parte interesante: Kate no tiene acceso a la tiara Spencer como tiene acceso a las joyas de la colección real.

Las piezas que la princesa de Gales ha utilizado, como la Lover’s Knot, la Lotus Flower, la Cartier Halo, la Strathmore Rose y la Oriental Circlet, forman parte de un grupo de joyas que están disponibles para ella en determinadas ocasiones.

La Spencer, en cambio, es un relicario familiar privado. Por eso tampoco la utilizó Meghan Markle en su boda con el príncipe Harry. No existe evidencia de una regla que prohíba específicamente que Kate la use; simplemente no es una joya de la Corona.

Una joya que sigue dentro de la familia Spencer

De hecho, la tiara ha continuado apareciendo en ocasiones familiares. Una de las más recientes fue en 2018, cuando Celia McCorquodale, sobrina de Diana, la utilizó el día de su boda.

Así que, aunque sería espectacular ver a Kate Middleton con la tiara Spencer, su ausencia tiene una explicación mucho menos misteriosa de lo que parece: esta joya pertenece a los Spencer y no a los Windsor. Justamente ahí está una de las historias más interesantes detrás de las joyas asociadas con Lady Di.