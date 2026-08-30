Cómo pasar del verano al otoño sin cambiar todo tu clóset: 7 trucos de estilo

Hay una etapa del año en la que el clóset parece estar dividido entre dos estaciones. Todavía hace calor durante el día, pero las mañanas y las noches comienzan a pedir una capa extra. La solución no es guardar toda la ropa de verano ni salir corriendo a comprar un guardarropa nuevo: el secreto está en aprender a combinar las prendas que ya tienes con algunos elementos de otoño.

Para esta transición, las capas ligeras, el denim, la sastrería relajada y los accesorios se convierten en los mejores aliados. Además, las tendencias de otoño 2026 permiten incorporar colores y texturas de temporada poco a poco, sin abandonar de golpe los vestidos, faldas o prendas ligeras que funcionaron durante el verano.

1. Sigue usando tus vestidos de verano, pero cambia las capas

Ese vestido ligero que llevaste durante julio no tiene por qué desaparecer en septiembre. La forma más sencilla de transformarlo es añadir una camisa oversize, un blazer ligero o un cárdigan.

Durante las horas de más calor puedes llevarlo solo y, cuando baje la temperatura, sumar una segunda capa. Además de ser práctico, este recurso cambia por completo la apariencia del vestido y permite que una misma pieza funcione para diferentes momentos del día.

El layering también funciona al combinar piezas de distintas temporadas: un blazer estructurado sobre una camisa de mezclilla y un vestido ligero crea un estilismo de capas con diferentes texturas y proporciones. Getty Images

2. Cambia las sandalias por zapatos cerrados

No necesitas pasar directamente de las sandalias a las botas. El entretiempo permite jugar con zapatos que funcionen como puente entre ambas estaciones.

Los mocasines, bailarinas, tenis y zapatos cerrados son perfectos para llevar vestidos, faldas o pantalones ligeros sin que el look parezca completamente veraniego. Los mocasines, en particular, continúan siendo una de las opciones más prácticas para esta época porque combinan con prendas casuales y looks más arreglados.

Algunos diseños combinan formas tradicionales de loafer, como vimos en looks de pasarela más minimalistas. Getty Images

3. El blazer ligero será tu mejor aliado

Si hay una prenda que puede resolver el cambio de temporada, es el blazer. Una versión ligera permite llevar una camiseta o top debajo durante el día y añadir estructura al look cuando empieza a refrescar.

Para otoño 2026, la sastrería relajada continúa teniendo presencia, por lo que puedes apostar por siluetas ligeramente oversize, pantalones de vestir o incluso combinar el blazer con una falda.

La clave está en no utilizarlo como un abrigo pesado, sino como una capa que puedas quitar fácilmente.

El blazer oversize está en el centro de la tendencia esta temporada. Perfecto para un look relajado y moderno. GETTY IMAGES

4. Haz que el denim vuelva a trabajar

Los jeans son probablemente una de las prendas más fáciles de utilizar durante la transición entre estaciones. Puedes llevarlos con una camiseta, sandalias y accesorios ligeros cuando todavía hace calor, y después cambiar únicamente el calzado y la tercera pieza.

Para darle una actualización al look, prueba con jeans de pierna recta, siluetas amplias o una camisa de mezclilla. El denim continúa siendo una de las grandes apuestas para la temporada y funciona especialmente bien cuando se combina con piezas más pulidas.

Así puedes conservar tus jeans como nuevos Getty Images

5. Cambia los colores antes que las prendas

Una de las maneras más fáciles de hacer que un look de verano se vea más otoñal es modificar su paleta de color.

No necesitas abandonar inmediatamente los blancos, rosas o tonos pastel. Puedes combinarlos con chocolate, borgoña, verde oliva, rojo arcilla, azul oscuro o tonos tierra para conseguir una transición más natural. Los marrones, rojos arcilla y verdes suaves aparecen entre las propuestas de color destacadas para el otoño 2026. Por ejemplo, un vestido blanco puede adquirir una lectura completamente diferente con un bolso color chocolate y zapatos en tono borgoña.

Elige una tendencia que refleje tu personalidad y te haga sentir cómoda. Getty Images

6. Usa tus prendas de verano debajo de piezas más otoñales

El layering es probablemente el truco más útil para no tener que renovar el clóset. Una camiseta de tirantes puede llevarse debajo de una camisa abierta; un vestido puede combinarse con un suéter ligero; y una falda de verano puede funcionar perfectamente con un blazer.

La idea es construir el look por capas para poder quitar o añadir prendas según cambie la temperatura. Esta estrategia resulta especialmente útil durante el entretiempo, cuando las condiciones pueden cambiar varias veces a lo largo del día.

Una camisa rosa, un chaleco de punto y pantalones de mezclilla demuestran cómo combinar diferentes capas y texturas para conseguir un look sofisticado y fácil de llevar durante el otoño. Getty Images

7. Deja que los accesorios hagan el cambio de temporada

Si no quieres comprar ropa nueva, cambia los accesorios. Un bolso estructurado, un cinturón, gafas de sol, joyería dorada o un pañuelo pueden hacer que una combinación que ya utilizaste durante el verano tenga una apariencia completamente diferente.

También puedes introducir poco a poco los colores de otoño a través de estos elementos. Un bolso verde oliva, unos zapatos chocolate o un cinturón borgoña pueden transformar un look de jeans y camiseta sin necesidad de cambiar las prendas principales.

¿Qué prendas de verano puedes seguir usando en otoño?

Prácticamente todas las que puedan combinarse con una segunda o tercera capa. Vestidos midi, faldas, jeans, camisas, camisetas, pantalones amplios y blusas ligeras pueden seguir formando parte del clóset durante las primeras semanas de otoño.

La diferencia está en cómo las combinas. Una camisa de lino puede llevarse abierta sobre un top; un vestido puede acompañarse con un blazer; una falda puede combinarse con zapatos cerrados; y unos jeans pueden adquirir una apariencia completamente otoñal con una chaqueta ligera.

La transición de verano a otoño no necesita convertirse en una operación de compras. De hecho, la mejor estrategia es hacer que las prendas que ya tienes trabajen un poco más. Con capas ligeras, nuevos zapatos, colores de temporada y accesorios estratégicos, puedes cambiar la apariencia de tus looks sin cambiar todo tu clóset.