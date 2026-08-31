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Uñas chocolate, cereza y verde: 7 manicuras oscuras que serán tendencia este otoño

El chocolate, cereza, ciruela, verde oscuro y negro llegan acompañados de acabados brillantes, efectos tridimensionales y pequeños detalles que transforman incluso los diseños más sencillos.

Agosto 31, 2026 • 
Isamar Escobar
4 formas creativas y elegantes de lucir tus uñas cafés este otoño para un manicure sofisticado.png

Las uñas cafés se convierten en las favoritas de la temporada.

Instagram @chelseaelizabethxo

Si estás buscando inspiración para tu próxima cita en el salón, para tu manicura estas siete ideas demuestran que las uñas oscuras no tienen por qué ser aburridas. Desde el chocolate con efecto glossy hasta los diseños de inspiración animal print, hay opciones para quienes prefieren una manicura discreta y para quienes quieren llevar toda la atención a las manos.

1. Uñas chocolate con efecto glossy

La primera propuesta lleva el tono chocolate a un terreno mucho más sofisticado. Sobre una base marrón muy oscura y brillante aparecen pequeños trazos curvos en tonos azulados y claros que crean un efecto casi líquido sobre la superficie de la uña.

El resultado recuerda al brillo de una piedra pulida y funciona especialmente bien en uñas cortas o de longitud media. Para mantener el efecto elegante, lo ideal es apostar por una forma almendrada u ovalada y dejar que el acabado ultrabrillante sea el protagonista.

2. Uñas cereza con detalles nude

El rojo cereza es uno de los colores que mejor funciona cuando llega el otoño. En esta versión, algunas uñas se llevan completamente en un tono vino intenso, mientras otras combinan una base nude con pequeños detalles en relieve.

La mezcla consigue que una manicura oscura se vea más ligera sin perder sofisticación. Es una alternativa perfecta para quienes quieren llevar uñas color cereza sin apostar por el mismo tono en todos los dedos.

3. Uñas negras con estrellas plateadas

El negro también se reinventa para la temporada. En lugar de llevar una manicura completamente lisa, esta propuesta utiliza una base negra brillante decorada con pequeñas estrellas y destellos plateados.

El contraste hace que el diseño tenga un aire nocturno y ligeramente misterioso. Además, las estrellas funcionan como pequeños puntos de luz que evitan que el negro se vea demasiado pesado.

4. Uñas ciruela con efecto metálico

Los tonos ciruela y berenjena son ideales para quienes quieren alejarse del clásico rojo oscuro. En este diseño, el color púrpura profundo adquiere diferentes reflejos gracias a un acabado brillante que hace que la manicura cambie ligeramente dependiendo de cómo incida la luz.

Es una opción especialmente elegante para el otoño y una manera sencilla de incorporar color sin recurrir a tonos demasiado llamativos.

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5. Uñas animal print en tonos café

El estampado animal también encuentra su versión otoñal. Aquí aparece reinterpretado en tonos marrones, negros y beige, creando un efecto de leopardo sobre uñas largas y almendradas.

La clave para que no se vea excesivo está en mantener la paleta de colores cálida y utilizar el estampado como protagonista. Si quieres una versión más discreta, puedes llevar el animal print únicamente en algunas uñas y combinarlo con chocolate o nude.

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6. Uñas verde oscuro

El verde deja de ser exclusivamente un color asociado con la primavera y se convierte en una de las opciones más sofisticadas para los meses fríos. En esta propuesta aparece en un tono profundo, cercano al verde bosque, con acabado brillante.

Es una alternativa perfecta al negro y al marrón porque mantiene la profundidad característica de las manicuras otoñales, pero añade un toque inesperado de color.

7. Uñas chocolate con efecto 3D

La última propuesta vuelve al chocolate, pero con una interpretación mucho más llamativa. La base marrón oscura y brillante se combina con formas circulares en tonos más claros que generan una especie de efecto tridimensional.

El resultado recuerda al vidrio, al caramelo o incluso a pequeñas gotas sobre la superficie de la uña. Es una de las opciones más originales de la selección y demuestra que las uñas chocolate pueden ir mucho más allá de una manicura lisa.

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¿Qué colores de uñas serán tendencia este otoño?

La temporada apuesta por una paleta más profunda, chocolate, cereza, ciruela, verde bosque, negro y diferentes tonos café. La diferencia está en los acabados: los colores oscuros adquieren una nueva dimensión cuando se combinan con efectos glossy, metálicos, cromados, texturas, detalles en relieve o pequeños elementos decorativos.

Si buscas una manicura que combine con prácticamente todo tu guardarropa de otoño, los tonos chocolate y cereza son apuestas seguras. Para algo menos convencional, el verde oscuro, el ciruela o un diseño animal print pueden convertirse en el detalle que haga diferente tu look.

uñas otoño
Isamar Escobar
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