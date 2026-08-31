La Met Gala 2027 se queda sin tema: qué pasará ahora tras la cancelación de John Galliano

La Met Gala 2027 acaba de quedarse sin el proyecto que iba a marcar su próxima edición. El Metropolitan Museum of Art y John Galliano anunciaron este 31 de agosto que la exposición “John Galliano: Horizons” no seguirá adelante, después de semanas de polémica por la decisión de dedicar al diseñador la muestra de primavera del Costume Institute.

La noticia no significa que la Met Gala haya sido cancelada. Lo que queda suspendido es el proyecto alrededor de Galliano y, con él, el concepto que se había anunciado para la gala de 2027. El propio Met señaló que la nueva exposición de primavera y los detalles de la Met Gala 2027 serán anunciados posteriormente.

¿Por qué se canceló la exposición de John Galliano?

La exposición estaba pensada como la primera gran retrospectiva museística dedicada a la trayectoria completa de Galliano. El proyecto habría recorrido cerca de cuatro décadas de carrera, desde su colección de graduación de Central Saint Martins de 1984 hasta sus etapas en Givenchy, Dior y Maison Margiela.

La elección, provocó fuertes críticas debido al historial de declaraciones antisemitas y racistas de Galliano, particularmente por los incidentes de 2010 y 2011 que terminaron con su salida de Dior y una condena en Francia.

El diseñador reconoció nuevamente la responsabilidad por aquellas acciones y explicó que, después de reflexionarlo con el museo, consideró que lo mejor era que la exposición no se realizara en este momento.

John Galliano trabaja junto a una modelo y asistentes durante una sesión de fitting en el antiguo atelier de Christian Dior, en la sede de la maison en Avenue Montaigne, París, en 2005. El espacio conserva los históricos paneles de madera del atelier original del legendario diseñador francés Christian Dior. Foto de Archivo. Getty Images

¿La Met Gala 2027 fue cancelada?

La Met Gala 2027 sigue prevista, pero ya no tendrá como eje la exposición “John Galliano: Horizons”. El museo tendrá que anunciar un nuevo proyecto para el Costume Institute y, posteriormente, explicar cuál será el concepto de la gala. La gala estaba originalmente vinculada a la inauguración de la exposición de primavera del Costume Institute, por lo que la cancelación obliga al Met a reorganizar el calendario y la narrativa de uno de sus eventos más importantes del año.

¿Cuál será el nuevo tema de la Met Gala 2027?

El Met únicamente informó que dará a conocer más adelante la nueva exposición de primavera del Costume Institute y los detalles correspondientes a la Met Gala 2027. Por ello, cualquier nombre que circule actualmente como posible sustituto de Galliano debe considerarse especulación.

Esto significa que la próxima gran pregunta dentro de la moda no es solamente quién ocupará el lugar de Galliano, sino qué tipo de exposición puede preparar el Costume Institute en los meses que quedan antes de mayo de 2027.

Una modelo presenta una creación de gran volumen y estructura escultórica en color negro durante un desfile de John Galliano. La propuesta destaca por su silueta dramática, uno de los recursos característicos del lenguaje creativo del diseñador. Getty Images

La Met Gala también estaba rodeada de otra polémica

La elección de Galliano no era el único problema que enfrentaba la edición de 2027.

La gala estaba programada originalmente para el 3 de mayo de 2027, que coincide con Yom HaShoah, el Día de Conmemoración del Holocausto. La coincidencia había generado críticas incluso antes de la cancelación de la exposición y, según reportes recientes, se llegó a considerar la posibilidad de modificar la fecha del evento.

Ahora que el proyecto de Galliano fue retirado, también queda por determinar si el Met mantendrá la fecha prevista o realizará algún cambio en su calendario.

Lady Di acudió en una sola ocasión a la Met Gala. Foto de Archivo. Getty Images.

Galliano habría sido apenas el tercer diseñador vivo con una exposición individual

La cancelación también supone la desaparición de un proyecto que habría tenido un peso histórico para el Costume Institute.

“John Galliano: Horizons” habría sido apenas la tercera exposición individual del instituto dedicada a un diseñador vivo, después de las muestras de Yves Saint Laurent y Rei Kawakubo.

La intención del museo era analizar la influencia de Galliano y su manera de construir personajes, narrativas y mundos a través de la moda. La exposición habría reunido piezas de distintas etapas de su carrera y mostrado la evolución de su lenguaje creativo. Precisamente por eso, la decisión de cancelar la muestra no es un simple cambio de programación, el Met tendrá que sustituir una exposición que ya había sido presentada públicamente como uno de sus grandes proyectos para 2027.

¿Quién podría sustituir a John Galliano?

Por ahora, el Met no ha anunciado ningún diseñador, movimiento o tema alternativo.

Y aquí está uno de los aspectos más interesantes de lo que viene, el museo tendrá que encontrar un proyecto capaz de sostener tanto la exposición del Costume Institute como la gala que tradicionalmente la acompaña.

La nueva propuesta deberá anunciarse con suficiente anticipación para permitir la organización de préstamos de piezas, investigación curatorial, montaje de la exposición y, por supuesto, la preparación de la alfombra roja.

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La decisión cambia por completo el rumbo de la Met Gala 2027

La Met Gala no funciona únicamente como una alfombra roja de celebridades. Su concepto está ligado a la exposición de primavera del Costume Institute, que sirve como punto de partida para la narrativa visual de la noche.

Por eso, el retiro de Galliano significa que el Met tendrá que construir nuevamente el relato de 2027, desde el nombre y el tema de la exposición hasta los códigos de vestimenta que eventualmente definirán los looks de las celebridades. Lo que todavía no está claro es si el museo intentará sustituir rápidamente la retrospectiva por otro diseñador o si aprovechará la situación para presentar una exposición con un enfoque completamente diferente.

¿Qué pasará ahora con la Met Gala 2027?

Por el momento, hay tres certezas, John Galliano ya no será el protagonista de la exposición, “John Galliano: Horizons” no se realizará como estaba previsto y la Met Gala 2027 continúa en pie. El resto todavía está por definirse. El Met deberá anunciar una nueva exposición de primavera y explicar posteriormente cómo quedará estructurada la gala. Mientras tanto, la edición de 2027 queda en una situación poco habitual, una de las noches más esperadas de la moda tendrá que reinventarse prácticamente desde cero a menos de un año de su celebración.

Esa conversación, de hecho, podría terminar siendo el verdadero tema detrás de la Met Gala 2027.