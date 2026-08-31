Así será el funeral del rey Harald V de Noruega: una histórica despedida en Oslo

Después de la ceremonia religiosa, los restos del rey Harald V de Noruega, serán trasladados al Mausoleo Real de la Fortaleza de Akershus, donde descansará junto a otros miembros de la familia real noruega.

El funeral del rey Harald V de Noruega ya tiene fecha y recorrido. El monarca, que murió el pasado 28 de agosto a los 89 años, será despedido con una ceremonia de Estado el miércoles 9 de septiembre en la Catedral de Oslo, antes de ser trasladado a la Fortaleza de Akershus para su sepultura privada.

La despedida estará marcada por ceremonias religiosas, honores militares y varios de los protocolos que acompañan a la muerte de un monarca noruego. El Gobierno también decretó un periodo de duelo nacional desde el fallecimiento de Harald hasta después de su funeral, con las banderas a media asta en residencias reales, edificios gubernamentales y bases militares.

Ciudadanos se reúnen en las calles de Oslo mientras el coche fúnebre que transporta el féretro del rey Harald V de Noruega, escoltado por miembros de la familia real, llega a Parkveien el 28 de agosto de 2026. El Palacio Real de Noruega confirmó que el rey Harald V murió en el Hospital Universitario de Oslo la madrugada del viernes 28 de agosto, a los 89 años. Getty Images

¿Cuándo será el funeral del rey Harald V?

El funeral de Estado tendrá lugar el miércoles 9 de septiembre de 2026 a las 13:00 horas en la Catedral de Oslo. A esa misma hora, todo el país guardará un minuto de silencio en memoria del monarca. El inicio y el final de ese minuto serán señalados con tres campanadas en las iglesias de Noruega.

Antes de la ceremonia, el féretro será trasladado desde el Palacio Real hasta la catedral en una procesión solemne por las calles de Oslo. La ceremonia tendrá un importante componente militar y religioso, en línea con los funerales de los anteriores monarcas noruegos.

El rey Harald V de Noruega, quien falleció a los 89 años, durante un evento oficial. El monarca permaneció en el trono durante 35 años y fue sucedido por su hijo, Haakon VIII. Getty Images

El último adiós comenzará en el Palacio Real

Antes del funeral de Estado, el féretro de Harald permanecerá expuesto en la capilla del Palacio Real para que los ciudadanos puedan despedirse de él.

La capilla ardiente abrirá al público el 1 de septiembre, después de que el féretro sea trasladado desde el Salón Rojo del Palacio. Durante este periodo, cadetes de las academias militares realizarán guardias de honor junto al cuerpo del monarca.

La respuesta de los noruegos a la muerte de Harald ha sido multitudinaria, con flores, velas, cartas y mensajes colocados frente al Palacio Real y servicios religiosos celebrados en distintos puntos del país.

Una bandera de Noruega rodeada de flores y velas frente a la Catedral de Oslo, en una imagen de archivo del 26 de julio de 2011. La catedral será el escenario del funeral de Estado del rey Harald V el 9 de septiembre de 2026. Getty Images

Una salva de 21 cañonazos acompañará la salida del féretro

El día del funeral, después de una ceremonia privada para los familiares más cercanos en la capilla del Palacio Real, comenzará el traslado oficial del féretro.

La salida estará acompañada por una salva fúnebre de 21 disparos, realizada desde la Fortaleza de Akershus. Posteriormente, el féretro recorrerá las calles de Oslo hasta llegar a la Catedral, acompañado por familiares, autoridades noruegas y representantes de otras casas reales europeas. La ceremonia religiosa estará encabezada por representantes de la Iglesia de Noruega y reunirá a miembros de la familia real, autoridades y dignatarios extranjeros.

Entre los invitados confirmados se encuentran los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, así como los monarcas de Bélgica.

El rey Harald V de Noruega junto a la reina Sonja, el príncipe Haakon y otros miembros de la Familia Real noruega durante un acto oficial. Getty Images

Harald V será enterrado en la Fortaleza de Akershus

Después de la ceremonia en la Catedral de Oslo, el féretro será trasladado nuevamente en procesión, esta vez hacia la Fortaleza de Akershus, un complejo medieval situado junto al puerto de Oslo. Allí se encuentra el Mausoleo Real, ubicado bajo la iglesia de la fortaleza. En este espacio descansan varios de los monarcas más importantes de la Noruega moderna: el rey Haakon VII y la reina Maud, así como el rey Olav V y la princesa heredera Märtha.

A diferencia de la ceremonia en la catedral, el entierro en Akershus será privado y estará reservado para la familia real, representantes de otras casas reales y un grupo reducido de autoridades noruegas.

El rey Harald V y la reina Sonja de Noruega durante su visita al Memorial de Guerra de Noruega, ubicado en el Castillo de Akershus, en Oslo. La histórica fortaleza alberga el Mausoleo Real, donde serán sepultados los restos del monarca. Getty Images

El sarcófago de Harald y Sonja fue diseñado por Snøhetta

Uno de los elementos más particulares del funeral será el nuevo sarcófago destinado al rey Harald y a la reina Sonja.

La pieza fue encargada al reconocido estudio noruego de arquitectura y diseño Snøhetta y permanecerá junto a los sarcófagos que ya se encuentran en el mausoleo. Harald será colocado allí tras el funeral y, posteriormente, la reina Sonja también descansará en el mismo sarcófago.

El diseño todavía no ha sido presentado públicamente. La Casa Real noruega ha mantenido en secreto su apariencia y ha señalado que no será mostrado antes de que sea utilizado. El nuevo sarcófago ocupará un lugar junto a los de Haakon VII y Maud, y Olav V y Märtha. Estos últimos fueron diseñados por el arquitecto Arnstein Arneberg en 1939.

La Fortaleza de Akershus, también conocida como Castillo de Akershus, es una construcción medieval que fue edificada para proteger Oslo, la capital de Noruega. En su interior se encuentra el Mausoleo Real, donde serán sepultados los restos del rey Harald V. Getty Images

El momento que marcará el final del reinado de Harald

Después de la sepultura, se realizará un doble saludo real desde la Fortaleza de Akershus y las banderas que hayan permanecido a media asta durante el periodo de duelo volverán a izarse completamente.

También está previsto que el buque real Norge haga sonar su silbato como señal simbólica del final del reinado de Harald y de su despedida del pueblo noruego.

Posteriormente, la familia real regresará al Palacio Real. Desde el balcón, el nuevo monarca, Haakon VIII, y su familia saludarán a los ciudadanos reunidos frente al palacio. Después tendrá lugar una recepción para autoridades noruegas, invitados extranjeros, familiares y otros asistentes al funeral.

Haakon VIII ya asumió el trono tras la muerte de su padre

La muerte de Harald V también significó el inicio inmediato de un nuevo reinado. Su hijo, Haakon, se convirtió en rey en el mismo momento en que murió su padre, sin que exista un periodo de interregno.

El nuevo monarca deberá completar los procedimientos constitucionales correspondientes y prestar juramento ante el Parlamento noruego. Noruega no tendrá una coronación tradicional: la monarquía del país no contempla una ceremonia en la que la corona sea colocada sobre la cabeza del nuevo rey.Haakon se convierte así en Haakon VIII, mientras que la princesa Ingrid Alexandra pasa a ocupar el primer lugar en la línea de sucesión después de su padre.

La reina Sonja, esposa de Harald durante casi 58 años, conservará su título de reina.

Noruega se prepara para despedir a su rey

El funeral de Harald V cerrará un periodo de duelo nacional que ha movilizado a todo el país. Las iglesias noruegas han celebrado servicios en memoria del monarca y las autoridades han pedido que los homenajes se desarrollen con respeto hasta el día de la ceremonia.

El próximo 9 de septiembre, la despedida comenzará en el Palacio Real, continuará por las calles de Oslo y tendrá su momento central en la Catedral antes de terminar, en privado, bajo la Fortaleza de Akershus. Allí Harald V ocupará su lugar definitivo junto a los monarcas que construyeron la historia moderna de la Corona noruega.