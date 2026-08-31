Sarah Ferguson prepara su regreso al Reino Unido y podría romper el silencio sobre el escándalo de Epstein en TV

Sarah Ferguson está a punto de regresar al Reino Unido después de varios meses alejada del país y su vuelta podría venir acompañada de una nueva estrategia para recuperar el control sobre su propia historia. La exduquesa de York habría recibido varias propuestas de productoras y plataformas para participar en una entrevista televisiva o protagonizar un documental, en medio de la renovada atención sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.

De acuerdo con los reportes, Ferguson estaría considerando sus opciones, pero una de sus principales condiciones sería mantener el control editorial sobre el proyecto. Entre las posibilidades estaría incluso producir su propio contenido para poder decidir cómo contar su versión de los acontecimientos.

Sarah Ferguson prepara su regreso al Reino Unido

La exesposa del príncipe Andrés habría pasado los últimos meses fuera del Reino Unido, después de que la polémica relacionada con Epstein volviera a ponerla bajo el escrutinio público.

Ahora, Ferguson prepara su regreso y tiene previsto instalarse en una propiedad de seis habitaciones en los Home Counties, cerca de Londres, por la que pagaría alrededor de 10 mil libras al mes. Su regreso ocurre pocos días después de que el príncipe Harry y Meghan Markle también volvieran al Reino Unido con sus hijos.

La mudanza también marca una nueva etapa para Ferguson después de abandonar Royal Lodge, residencia que compartió durante años con su exesposo, el príncipe Andrés. Ambos dejaron la propiedad a comienzos de 2026, en medio de las consecuencias derivadas del escándalo que rodea al antiguo duque de York.

¿Sarah Ferguson dará una entrevista sobre Jeffrey Epstein?

La posibilidad que más ha llamado la atención es que Ferguson estaría evaluando propuestas para una entrevista televisiva de larga duración o un documental.

Según los reportes, habría recibido acercamientos de distintos productores y plataformas de streaming interesados en que explique su perspectiva sobre los acontecimientos que han marcado los últimos años de su vida pública.

Sin embargo, no existe todavía una entrevista confirmada ni una fecha de emisión. La información apunta a que Ferguson estaría analizando las propuestas antes de decidir si quiere regresar a la televisión y bajo qué condiciones.

Su preocupación principal sería conservar el control de su relato. Una posibilidad que se ha mencionado es que participe en la producción del proyecto para evitar que su historia quede completamente en manos de una cadena o plataforma.

El escándalo de Epstein volvió a poner a Sarah Ferguson bajo los reflectores

La presión sobre Ferguson aumentó después de que se hicieran públicos nuevos correos electrónicos que mostraron que mantuvo contacto con Jeffrey Epstein incluso después de que él se declarara culpable de delitos sexuales en 2008.

En uno de los mensajes enviados en 2011, Ferguson se refirió a Epstein en términos afectuosos y posteriormente reconoció que había cometido un “error de juicio” al relacionarse con él. Las revelaciones provocaron nuevas críticas y afectaron varias de sus relaciones con organizaciones benéficas. Durante 2026 también salieron a la luz documentos adicionales relacionados con la relación entre ambos, incluidos correos electrónicos que muestran que Ferguson buscó su ayuda en diferentes asuntos personales y financieros.

Es importante señalar que Sarah Ferguson no ha sido acusada de cometer delitos relacionados con Epstein. La controversia se centra en la naturaleza y continuidad de su relación con él y en los mensajes que intercambiaron a lo largo de los años.

Sarah Ferguson busca controlar su propia versión de la historia

La posible entrevista tendría un antecedente importante. En 2011, Ferguson protagonizó Finding Sarah, un documental de seis episodios producido para la cadena estadounidense OWN, en el que habló sobre diferentes aspectos de su vida personal y financiera.

Ahora, más de una década después, una nueva producción tendría un contexto completamente diferente, su salida de la vida pública, la pérdida de vínculos con organizaciones benéficas y las nuevas revelaciones sobre Epstein. Por eso, una eventual entrevista podría convertirse en una de las apariciones televisivas más esperadas de Ferguson en años.

¿Qué podría contar Sarah Ferguson en una entrevista?

Hasta ahora no se conoce el contenido de ninguna entrevista porque el proyecto no ha sido confirmado oficialmente. Sin embargo, los reportes apuntan a que el interés de las productoras estaría precisamente en conocer la versión de Ferguson sobre algunos de los episodios que han vuelto a colocarla en el centro de la conversación.

Entre los temas que podrían aparecer están su relación con Epstein, sus vínculos con el príncipe Andrés, su salida de Royal Lodge y las consecuencias que las revelaciones han tenido sobre su vida pública y sus proyectos personales.

Además, la decisión de Ferguson de regresar al Reino Unido podría facilitar que vuelva a participar en programas de televisión y conceda entrevistas a medios británicos.

El regreso de Sarah Ferguson ocurre en un momento clave para la familia real

La vuelta de Ferguson llega en un momento especialmente agitado para la familia real británica. El regreso de Harry y Meghan al Reino Unido con sus hijos también ha generado gran atención mediática, mientras continúa el interés público por la situación del príncipe Andrés y las consecuencias de sus vínculos con Epstein. Ferguson, por su parte, ya no ocupa una posición oficial dentro de la familia real y ha atravesado una transformación importante en su relación con la institución. Su posible regreso a la televisión podría convertirse en el siguiente capítulo de esa historia.

Por ahora, Sarah Ferguson estudia las propuestas que ha recibido y no existe confirmación de que haya cerrado un acuerdo para un documental o una entrevista. Si finalmente acepta, la gran pregunta será cuánto estará dispuesta a revelar y, sobre todo, cuánto control conservará sobre la historia que quiere contar.