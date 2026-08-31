Antonela Roccuzzo confirma que Lionel Messi se retira de la Selección Argentina: FOTO

Lionel Messi anunció oficialmente su retiro de la Selección Argentina después de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste. El futbolista compartió una extensa carta en Instagram en la que explicó las razones detrás de una decisión que, según sus propias palabras, “dolió y duele en el alma”.

El anuncio marca el cierre de una de las etapas más importantes de su carrera y llega después de varios meses de reflexión sobre su futuro con el equipo nacional.

Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…”, escribió Messi al comienzo de su mensaje.

El futbolista reconoció que se trata de una decisión dolorosa, pero aseguró entender que llegó el momento de cerrar este capítulo.

“Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, señaló.

Messi también explicó que siente que ya no tiene más para dar dentro de la Selección y que hay una nueva generación de futbolistas que merece ocupar ese lugar.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió.

Messi se despide después de 20 años con Argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina después de 20 años de representar a la Albiceleste. La imagen fue publicada originalmente por el futbolista en su cuenta oficial de Instagram, como parte de su emotiva despedida. Getty Images

En su carta, el futbolista recordó los 20 años que pasó representando a Argentina y agradeció especialmente a los aficionados que lo acompañaron durante los momentos más difíciles de su carrera.

“Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, expresó.

También dedicó unas palabras a su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes, a quienes agradeció por haber formado parte de su trayectoria con la Selección.

“Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”, escribió.

El mensaje concluyó con una de las frases más personales de toda la despedida: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”.

La carta de Messi tenía una fecha que pocos habían visto

Uno de los detalles más llamativos del anuncio es que Messi explicó que las palabras que publicó fueron escritas el 21 de julio, dos días después de la final.

Sin embargo, el futbolista decidió compartirlas tiempo después y añadió una referencia personal que da otra dimensión a su decisión.

“Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, escribió Messi. La mención llega después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, una pérdida que también ha marcado este momento personal para el futbolista.

Lionel Messi durante un evento público junto a su padre, Jorge Messi. El padre del futbolista argentino fue una figura clave en sus primeros años de carrera y posteriormente se desempeñó como su representante. Getty Images

Antonela Roccuzzo reacciona al anuncio de Lionel Messi

Después de que Messi hiciera público su retiro, Antonela Roccuzzo reaccionó a través de sus historias de Instagram.

La empresaria compartió una publicación de Messi en la que aparece el futbolista durante sus primeros años con la Selección Argentina. La imagen muestra a un Messi muy joven, con la camiseta albiceleste y el número 10, como parte de un recorrido por su historia con el equipo nacional.

La reacción de Antonela llega en un momento especialmente significativo para la familia, después de que Messi hiciera pública una decisión que, de acuerdo con su propio mensaje, llevaba tiempo considerando.

Antonela Roccuzzo compartió en sus historias de Instagram un fragmento de un video de Lionel Messi en sus primeros años con la Selección Argentina, luego de que el futbolista anunciara su retiro del equipo nacional. La imagen forma parte de la historia publicada por Antonela Roccuzzo en Instagram @antonelaroccuzzo

Lionel Messi: la historia del futbolista que hizo historia con Argentina y el mundo

Lionel Messi comenzó a construir su historia en el futbol desde muy pequeño en Rosario, Argentina. A los 13 años se trasladó a España para incorporarse a las categorías inferiores del FC Barcelona, club en el que desarrolló prácticamente toda la primera etapa de su carrera profesional y donde se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia del deporte.

Su debut con el primer equipo llegó en 2004, cuando tenía 17 años. A partir de entonces, Messi comenzó una trayectoria marcada por récords, títulos y una colección de reconocimientos individuales que lo colocaron entre los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Con el Barcelona conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales, incluidos cuatro Champions League y diez campeonatos de LaLiga. También ganó el Balón de Oro en varias ocasiones, consolidándose como uno de los jugadores más dominantes de su generación.

Con la Selección Argentina, el camino fue considerablemente más complicado. Messi perdió las finales de la Copa América de 2015 y 2016 y la final del Mundial de Brasil 2014. La presión y las críticas llegaron a tal punto que, después de perder la final de la Copa América Centenario, anunció temporalmente su retiro del equipo nacional.

Sin embargo, regresó y terminó protagonizando la etapa más exitosa de Argentina en décadas. En 2021 conquistó su primer gran título con la selección absoluta al ganar la Copa América. Un año después levantó la Finalissima y, en diciembre de 2022, consiguió el trofeo que había perseguido durante toda su carrera: la Copa del Mundo en Qatar.

La historia continuó con otro título de Copa América en 2024, antes de llegar al capítulo final de su trayectoria con la Selección. Después de 20 años representando a Argentina, Messi anunció su retiro y dejó atrás una carrera internacional marcada tanto por los momentos de frustración como por las victorias que finalmente lo convirtieron en campeón del mundo.

Fuera de Barcelona y de la Selección Argentina, Messi también continuó su carrera en el Paris Saint-Germain y posteriormente llegó al Inter Miami, donde se convirtió en una de las principales figuras de la MLS y ayudó a impulsar la presencia internacional del futbol en Estados Unidos.

Su legado, sin embargo, quedó especialmente ligado a Argentina, el niño que comenzó jugando en Rosario terminó convirtiéndose en capitán, campeón del mundo y uno de los futbolistas más importantes de la historia de la Albiceleste.

Lionel Messi festeja con la selección argentina su clasificación a la final del Mundial 2026, donde la Albiceleste buscará defender el título frente a España.

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El final de una era para la Selección Argentina

La salida de Messi representa el cierre de una era para Argentina. Durante 20 años, el número 10 se convirtió en el rostro de la Selección y atravesó tanto los momentos más dolorosos como los triunfos más importantes de la historia reciente del equipo. Su recorrido estuvo marcado por finales perdidas, críticas, renuncias y regresos, hasta llegar a una etapa en la que consiguió conquistar los títulos que durante años se le habían escapado.

Ahora, Messi asegura que seguirá apoyando a la Selección desde otro lugar.

“Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, escribió.

Después de 20 años, el capitán deja la camiseta, pero su historia con Argentina queda escrita como una de las más importantes del futbol internacional.