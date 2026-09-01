¿De qué murió el rey Oyo de Uganda? La causa de su deceso a los 34 años

El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca del reino de Tooro en Uganda, murió el 27 de agosto de 2026 a los 34 años, mientras recibía tratamiento médico en Estados Unidos. El fallecimiento del soberano, que llegó al trono cuando apenas tenía tres años, sorprendió a Uganda y abrió además un misterio alrededor de su sucesión.

¿De qué murió el rey Oyo?

El rey Oyo murió a consecuencia de un cáncer agresivo, de acuerdo con la información difundida por el presidente ugandés Yoweri Museveni después del fallecimiento del monarca.

Museveni explicó que Oyo había recibido tratamiento médico antes de viajar a Estados Unidos, donde finalmente murió a los 34 años. El mandatario también señaló que la madre del rey, Best Kemigisa, le había informado meses antes sobre la delicada condición de salud de su hijo.

La revelación llegó después de que las primeras noticias sobre el fallecimiento señalaran únicamente que el monarca estaba recibiendo tratamiento médico en Estados Unidos y que la causa de muerte no había sido divulgada públicamente.

Foto de archivo. Yoweri Kaguta Museveni, presidente de Uganda, durante su llegada al Palacio del Elíseo en París para reunirse con el entonces presidente francés François Hollande, el 19 de septiembre de 2016. Se utiliza como imagen de contexto debido a que actualmente no hay más fotografías del rey Oyo disponibles en Getty Images. Getty Images

¿Quién era el rey Oyo de Uganda?

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV fue el monarca del reino de Tooro, una monarquía tradicional ubicada en el oeste de Uganda.

Su historia comenzó a llamar la atención internacional desde que era niño. Tras la muerte de su padre, el rey Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III, en 1995, Oyo heredó el trono cuando tenía apenas tres años.

Su coronación lo convirtió en el monarca reinante más joven del mundo. Durante sus primeros años, debido a su edad, distintas figuras de la familia real ejercieron funciones de regencia hasta que Oyo pudo asumir sus responsabilidades como adulto.

A lo largo de sus 31 años como monarca, Oyo se convirtió en una figura importante para la identidad cultural de Tooro y desarrolló proyectos relacionados con la educación, los jóvenes y la conservación del medio ambiente.

¿El rey Oyo tenía un hijo?

La muerte del monarca también desencadenó una inesperada controversia sobre su sucesión.

El primer ministro del reino de Tooro, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, y la reina madre Best Kemigisa afirmaron que Oyo había dejado un hijo que sería presentado como heredero de acuerdo con las tradiciones de la familia real.

Sin embargo, el jefe del clan real Babiito, Charles Kayondo Kamurasi, aseguró que el clan no tenía conocimiento de la existencia de un heredero biológico del fallecido monarca. La contradicción provocó dudas sobre quién será reconocido como sucesor de Oyo y obligó a iniciar un proceso tradicional para investigar la existencia del supuesto hijo.

¿Quién sucederá al rey Oyo?

Por el momento, la identidad del supuesto hijo de Oyo no ha sido revelada públicamente.

Un comité formado por 21 ancianos del clan real se encargará de investigar la afirmación y supervisar el proceso tradicional de sucesión. La decisión será especialmente relevante para determinar quién ocupará el trono de Tooro después de la muerte del rey que llegó a la corona siendo apenas un niño.

Aunque el reino de Tooro forma parte de Uganda, su monarquía tiene actualmente un papel principalmente cultural y tradicional, ya que no ejerce el poder político de un Estado independiente. Aun así, la figura del rey conserva una fuerte importancia para la comunidad Batooro.