¿Cómo se llama la infanta Sofía cuando está en la universidad? El nombre que usa para pasar desapercibida

La infanta Sofía acaba de comenzar una nueva etapa universitaria, pero hay un detalle de su ingreso a Forward College, no se presentó ante la institución como “la infanta Sofía”.

La hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia utilizó su nombre civil, Sofía de Borbón Ortiz, durante el proceso de admisión. El dato fue revelado por Boris Walbaum, fundador y presidente de Forward College, justo cuando la joven se prepara para comenzar su segundo año de carrera, ahora en París.

La decisión dice bastante sobre la manera en la que Sofía ha querido vivir su etapa como universitaria, lejos de los tratamientos protocolarios y, al menos dentro del campus, intentando ser una estudiante más.

¿Cuál es el nombre completo de la infanta Sofía?

Aunque públicamente es conocida como la infanta Sofía, su nombre completo es Sofía de Todos los Santos de Borbón y Ortiz. El nombre “de Todos los Santos” forma parte de una tradición de la familia Borbón.

Sin embargo, para su solicitud de ingreso a Forward College utilizó una versión más sencilla: Sofía de Borbón Ortiz.

Fue precisamente ese nombre el que apareció en su carta de presentación para la universidad. Según explicó Walbaum, en un primer momento ni siquiera relacionó inmediatamente el apellido Ortiz con la reina Letizia.

Y ahí está el detalle que hace que la historia resulte tan curiosa, la futura estudiante no llegó diciendo que era miembro de una de las familias reales más conocidas de Europa.

Sofía pidió ser tratada como cualquier otra estudiante

La intención de la infanta no era simplemente utilizar un nombre distinto. De acuerdo con las declaraciones del fundador de Forward College, Sofía quería integrarse en la universidad sin que su condición de miembro de la Familia Real española determinara su experiencia académica.

La petición fue bastante clara, ser tratada como cualquier otra estudiante. Y, en principio, eso es lo que ha ocurrido.

Sofía pasó por el mismo proceso de admisión que el resto de los candidatos, incluidas las entrevistas correspondientes. Su apellido no fue utilizado como una especie de pase directo y su condición de infanta tampoco fue presentada como el centro de su candidatura.

Balayage caramelo de la Infanta Sofía Getty Images

De la Zarzuela a una residencia universitaria en Lisboa

La estrategia de Sofía para mantener una vida relativamente normal comenzó desde que eligió sus estudios superiores.

En julio de 2025, la Casa Real anunció que la joven estudiaría Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College, una institución vinculada a la Universidad de Londres.

El programa tiene una característica poco habitual: los alumnos pasan un año en cada una de tres ciudades europeas. Sofía comenzó su carrera en Lisboa, continuará su segundo año en París y terminará el programa en Berlín. La elección también marcó una diferencia importante respecto a su hermana mayor, la princesa Leonor.

Mientras Leonor emprendió una formación militar destinada a prepararla para su futuro como heredera al trono, Sofía optó por una trayectoria universitaria internacional. La Casa Real había señalado que sus estudios debían ser compatibles con sus futuras responsabilidades y permitirle continuar a disposición de la Corona.

¿Dónde está estudiando ahora la infanta Sofía?

Después de completar su primer año en Lisboa, Sofía se prepara para instalarse en París, donde comenzará el segundo curso de su carrera.

Las clases están previstas para comenzar el 21 de septiembre de 2026, aunque la joven llegará antes para instalarse y adaptarse a la ciudad y al campus. El tercer año de la carrera lo realizará en Berlín. El cambio de ciudad también significa una nueva oportunidad para mantener esa vida universitaria discreta que comenzó en Portugal.

Durante su primer año, las fotografías difundidas por la propia universidad mostraron a Sofía junto a sus compañeros, participando en actividades de bienvenida y vistiendo de manera completamente informal, sin ningún protocolo especial alrededor de ella.

Una universitaria más, pero con una excepción bastante evidente

Por supuesto, hay algo que hace prácticamente imposible que Sofía sea completamente anónima.Aunque dentro de la universidad utilice su nombre civil y quiera evitar un tratamiento especial, sigue siendo la segunda persona en la línea de sucesión al trono español, detrás de su hermana Leonor.

Además, su identidad terminó siendo conocida por la institución. El propio Walbaum explicó que Sofía realizó el proceso de admisión como cualquier otra candidata, pero que posteriormente conocieron quién era y entendieron la dimensión de su apellido. Es decir, puede quitarse el “infanta” de la presentación, pero no exactamente el peso de ser una Borbón.

¿Por qué Sofía usa su nombre civil?

La decisión parece estar relacionada con el tipo de experiencia universitaria que quiere tener.

A diferencia de Leonor, cuyo futuro está directamente ligado a la Corona por ser la heredera, Sofía ocupa un lugar diferente dentro de la institución monárquica. Su papel será apoyar a su hermana y asumir las responsabilidades que correspondan a la segunda hija de los reyes.

El propio rey Felipe VI ha hablado de la importancia de Sofía dentro del futuro de la institución y de su papel junto a Leonor. Por eso, su etapa universitaria representa también una oportunidad para construir una identidad profesional propia.

Y hacerlo lejos de Madrid, en tres ciudades europeas y rodeada de estudiantes de distintas nacionalidades, le permite experimentar algo que difícilmente tendría estudiando en una universidad española con una escolta de prensa permanente.

La infanta Sofía y la princesa Leonor en los premios Princesa de Girona 2024 Getty Images

Sofía y Leonor toman caminos muy distintos

Durante buena parte de su infancia y adolescencia, las hermanas siguieron prácticamente el mismo recorrido académico. Las dos estudiaron en el Colegio Santa María de los Rosales y posteriormente asistieron al UWC Atlantic College de Gales. La gran diferencia llegó al terminar el bachillerato.

Leonor eligió continuar con su formación militar, pasando por los tres Ejércitos, mientras que Sofía decidió estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Ahora sus caminos son todavía más distintos: mientras Leonor desarrolla su formación en España, Sofía construye una experiencia universitaria completamente internacional.

El bolso favorito de la princesa Leonor y la reina Letizia Getty Images

El detalle que revela cómo quiere vivir su juventud

La utilización de “Sofía de Borbón Ortiz” podría parecer un detalle administrativo menor, pero tiene una lectura bastante clara. La infanta no está intentando ocultar quién es. Está intentando que su título no sea lo primero que la defina dentro de la universidad.

En un campus con estudiantes de decenas de nacionalidades, Sofía quiere ser identificada por su nombre, sus estudios y su vida académica antes que por su condición de miembro de la Familia Real.

Porque mientras fuera del campus sigue siendo la hija menor de Felipe VI y Letizia y la segunda en la línea de sucesión, dentro de Forward College intenta que la conozcan simplemente como Sofía de Borbón Ortiz.