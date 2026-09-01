El rey Carlos III en el centro de la polémica por la gestión de The King’s Foundation

Annabel Elliot, hermana menor de la reina consorte, vuelve a estar en el ojo del huracán tras revelarse los pagos que recibe de The King’s Foundation por asesorías de marca.

La controversia vuelve a tocar las puertas del Palacio de Buckingham. En esta ocasión, la gestión económica alrededor del rey Carlos III y la reina Camilla enfrenta severas críticas en el Reino Unido tras salir a la luz los pagos que recibe Annabel Elliot, hermana menor de la soberana, por parte de The King’s Foundation, la organización benéfica fundada por el monarca.

Un sueldo que despierta sospechas de nepotismo

Annabel Elliot, de 77 años y de profesión diseñadora de interiores, figura en los registros como asesora contratada de la fundación para proyectos de imagen de marca y comercio minorista. Si bien Elliot ha colaborado con la Casa Real durante años —incluso trabajando en propiedades del antiguo Ducado de Cornualles—, la revelación de un sueldo mensual proveniente de una entidad sin fines de lucro ha encendido el debate ético sobre el manejo de fondos y el conflicto de interés dentro de la monarquía británica.

La reina Camilla, el rey Carlos III y Annabel Elliot en Royal Ascot 2026. Getty Images

The King’s Foundation, bajo la lupa mediática

No es la primera vez que la fundación del rey captura los titulares por motivos financieros. Tras los escándalos del pasado por la supuesta concesión de honores a cambio de donaciones, este nuevo hallazgo expone a la institución al escrutinio del público y de la opinión pública británica, sensible ante cualquier muestra de favoritismo o gasto injustificado por parte de los miembros de la realeza.

Annabel Elliot y la reina Camilla disfrutando de un partido de Wimbledon en 2024. Getty Images

El reto de la imagen de la reina Camilla

Este episodio representa un trago amargo para la imagen de la reina Camilla, quien en los últimos años ha trabajado activamente por consolidar su papel institucional. Las acusaciones de favoritismo hacia su entorno familiar amenazan con ensombrecer la narrativa de austeridad y transparencia que la Corona ha intentado proyectar durante este reinado.

Hasta el momento, ni el Palacio de Buckingham ni la representación de The King’s Foundation han emitido un comunicado oficial para aclarar los términos exactos del contrato o la remuneración asignada a la hermana de la reina consorte.