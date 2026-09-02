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Realeza

¿Qué hará Leonor en su primer día de universidad? Así será su bienvenida en el campus de Getafe

Tras concluir su formación militar, la heredera al trono se prepara para iniciar el Grado en Ciencias Políticas en el campus de Getafe, donde participará en una semana de integración y actividades junto a sus nuevos compañeros.

Septiembre 01, 2026 • 
Marjorie Daphnis
La princesa Leonor vuelve a clases

La princesa Leonor vuelve a clases.

Getty Images

Una nueva y crucial etapa comienza para la princesa Leonor. Tras completar tres años de intensa preparación militar en las academias del Ejército de Tierra, la Armada y el Aire, la futura reina de España regresa a las aulas civiles para iniciar sus estudios superiores en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

El escenario de su desembarco universitario será el campus de Getafe, donde cursará el Grado en Ciencias Políticas. Sin embargo, antes de sumergirse de lleno en el temario académico y las conferencias, la heredera afrontará sus primeros días en el centro a través de las tradicionales jornadas de bienvenida diseñadas por la institución para facilitar la adaptación de los nuevos alumnos.

Actividades de convivencia, encuentros y “gymkana” en el campus

A diferencia de su etapa en el internado UWC Atlantic College de Gales, Leonor vivirá la experiencia de la universidad pública española desde una perspectiva de integración lúdica y social. La Universidad Carlos III organiza durante la primera semana un programa de acogida que incluye:

  • Encuentros con alumnos veteranos y tutores: Charlas informativas sobre el funcionamiento de la facultad, la Delegación de Estudiantes y la oferta de asociaciones del campus.
  • Talleres de bienestar y diversidad: Sesiones enfocadas en salud mental, inclusión, deportes y cultura universitaria.
  • Juegos y dinámicas de grupo: Actividades al aire libre y gymkanas con premios, pensadas para romper el hielo y afianzar lazos entre los estudiantes recién llegados.

El objetivo pedagógico de estas jornadas es promover un inicio ágil que favorezca la convivencia. Para la princesa Leonor, este entorno representará un “laboratorio de normalidad”, donde compartirá espacio y rutinas con jóvenes de su generación.

El reto del protocolo: entre la princesa y la estudiante

La elección de Ciencias Políticas no es casual. Tal como en su momento el rey Felipe VI optó por la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, la formación institucional de Leonor requiere un dominio profundo de la teoría del Estado, las instituciones públicas y el análisis geopolítico.

El verdadero reto logístico para el Palacio de la Zarzuela y la propia universidad residirá en equilibrar la seguridad con la cotidianidad del aula. La intención es que el protocolo quede restringido a los accesos y que, de puertas hacia dentro, Leonor sea una alumna más que asista a clases de 9:00 a 15:00 horas, comparta cafetería en el campus de Getafe y participe activamente en los trabajos de equipo.

Con el arranque de este curso, la hija mayor de los reyes Felipe y Letizia inicia una cuenta atrás de cuatro años que no solo moldeará su perfil académico, sino que afianzará su imagen pública en una fase decisiva hacia la madurez institucional.

Marjorie Daphnis
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