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Sarah Ferguson paga más de 200 mil pesos al mes de renta: ¿de dónde viene su dinero?

Sarah Ferguson vuelve a Reino Unido y lo hará en una casa de lujo, pero el precio de su nueva renta ha llamado especialmente la atención.

Septiembre 01, 2026 • 
Karen Luna
Cancelan el libro infantil de Sarah Ferguson

Sarah Ferguson paga más de 200 mil pesos al mes de renta: ¿de dónde viene su dinero?

Getty Images

Sarah Ferguson está a punto de comenzar una nueva etapa en Reino Unido y uno de los detalles que más ha llamado la atención es su nueva casa. La exesposa del príncipe Andrés habría alquilado una propiedad de seis habitaciones en los Home Counties por 10,000 libras al mes, una cantidad que supera los 200 mil pesos mexicanos.

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La cifra inevitablemente lleva a preguntarse: ¿cómo puede pagar una renta de este nivel? Aunque no existe información pública que revele cuánto dinero tiene disponible actualmente ni cuánto destina exactamente a la vivienda, Ferguson ha construido durante décadas diferentes fuentes de ingresos.

Sarah Ferguson no depende de un sueldo de la familia real

Un punto importante es que Sarah Ferguson no recibe un sueldo por ser parte de la familia real británica. Después de su divorcio del príncipe Andrés, desarrolló una carrera propia vinculada con los libros, la televisión, las conferencias y diferentes proyectos comerciales.

De hecho, Ferguson es autora de numerosos libros, incluidos títulos infantiles, autobiografías y publicaciones relacionadas con estilo de vida. También ha trabajado como conferencista y ha participado en acuerdos comerciales.

Sarah Ferguson pierde empleos tras quedarse sin el ducado de York

Sarah Ferguson pierde empleos tras quedarse sin el ducado de York

Getty Images

¿De dónde viene el dinero de Sarah Ferguson?

A lo largo de los años, una de sus principales vías de ingresos han sido sus actividades profesionales fuera de la Corona. En el pasado, por ejemplo, tuvo un contrato como portavoz de Weight Watchers y recibió importantes cantidades por acuerdos comerciales y publicitarios.

También ha obtenido ingresos de sus publicaciones. Sin embargo, su situación profesional ha cambiado recientemente: tras la polémica relacionada con su vínculo con Jeffrey Epstein, varias organizaciones y proyectos se distanciaron de ella, mientras que su editorial dejó de publicar sus libros infantiles.

Lo que sí se sabe es que Ferguson ha tenido una carrera independiente durante décadas y que su patrimonio e ingresos no dependen exclusivamente de un supuesto apoyo económico de la familia real.

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Emma Duarte

Por ahora, la nueva propiedad de 10,000 libras mensuales representa otro cambio importante para Sarah Ferguson, quien se prepara para regresar a Reino Unido después de varios meses fuera del país.

sarah ferguson
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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