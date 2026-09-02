El rey Carlos III ya tiene nuevo sueldo: ¿cuánto dinero recibirá al año?

El rey Carlos III recibirá más dinero para financiar el funcionamiento de la Corona británica. La cifra puede resultar escandalosa cuando se presenta como el “sueldo” del monarca, pero hay una precisión importante, Carlos III no recibe toda esta cantidad como salario personal.

El aumento corresponde al llamado Sovereign Grant, el mecanismo mediante el cual el Estado británico financia parte de los gastos oficiales de la Familia Real. Este dinero cubre cuestiones como el mantenimiento de algunas residencias oficiales, los viajes institucionales, el personal de la Casa Real y otras actividades relacionadas directamente con las funciones del monarca.

¿Cuánto dinero recibirá ahora el rey Carlos III?

Para el ejercicio fiscal 2025-2026, la financiación de la Corona alcanzó aproximadamente 132 millones de libras esterlinas, una cifra que representa un aumento considerable frente a los 86.3 millones de libras del periodo anterior.

Convertida a pesos mexicanos, la cantidad equivale a varios miles de millones de pesos, dependiendo del tipo de cambio. Sin embargo, no significa que Carlos III vaya a recibir esa suma directamente en su cuenta bancaria.

La cifra corresponde a los recursos disponibles para mantener en funcionamiento a la institución monárquica y cubrir sus compromisos oficiales. El propio sistema británico distingue entre el dinero destinado a la Corona y los ingresos privados del rey.

Camilla Parker logró ganarse al pueblo británico, aunque por años fue vista como la mujer malvada Getty Images

¿Por qué aumentó el dinero destinado a la Familia Real?

El incremento está relacionado con los beneficios generados por el Crown Estate, uno de los patrimonios inmobiliarios más importantes del Reino Unido.

Aunque su nombre pueda llevar a pensar que se trata de una propiedad personal del monarca, no es así. El Crown Estate pertenece a la institución de la Corona y está administrado de manera independiente. Sus beneficios pasan al Tesoro británico y, mediante el sistema de financiación establecido, una parte se utiliza para sostener las actividades oficiales de la monarquía.

En los últimos años, los ingresos del Crown Estate han aumentado considerablemente, entre otras razones por los beneficios procedentes de proyectos de energía eólica marina. Ese crecimiento terminó repercutiendo en la cantidad destinada a financiar a la Familia Real.

Carlos III no puede gastar esos millones como quiera

Aquí está la diferencia que suele perderse cuando se habla del “nuevo sueldo” del rey. Los 132 millones de libras no son una cantidad que Carlos III pueda utilizar libremente para comprar propiedades, hacer inversiones o incrementar su fortuna personal. El dinero está destinado al funcionamiento oficial de la monarquía.

Eso incluye desde los empleados que trabajan para la Casa Real hasta los viajes oficiales del rey y otros miembros de la familia, además del mantenimiento de edificios utilizados para las funciones institucionales.

Por eso, aunque el titular de “el rey Carlos III recibe 132 millones de libras” resulte mucho más llamativo, técnicamente es más correcto hablar de financiación pública de la Corona.

El rey Carlos III se encuentra ‘extremadamente bien’, según dice su esposa Camila. Getty Images

El aumento también está relacionado con Buckingham Palace

Una parte importante de los recursos destinados a la monarquía está vinculada al enorme proyecto de renovación de Buckingham Palace.

La residencia oficial del monarca británico lleva años sometida a un programa de restauración que implica trabajos estructurales, instalaciones eléctricas, tuberías, calefacción y otros elementos que requieren una inversión de cientos de millones de libras.

El aumento de la financiación, por tanto, no significa necesariamente que la Familia Real tenga más dinero disponible para gastos personales. Una parte considerable se destina a mantener y modernizar las propiedades utilizadas por la institución.

¿De dónde obtiene Carlos III su dinero personal?

El rey sí cuenta con ingresos privados y patrimonio propio, pero estos recursos son diferentes del dinero procedente del Sovereign Grant.

Una de las principales fuentes de ingresos vinculadas directamente al monarca es el Ducado de Lancaster, un patrimonio histórico cuyos beneficios se destinan al llamado Privy Purse. A diferencia del Crown Estate, este patrimonio sí está asociado a la financiación privada del soberano. Carlos III también cuenta con propiedades, inversiones y otros activos personales. Su fortuna ha sido estimada en cientos de millones de libras, aunque establecer una cifra exacta resulta complicado porque no todos los bienes asociados a la monarquía son propiedad privada del rey.

Y aquí aparece otra diferencia fundamental, las joyas de la Corona, Buckingham Palace y los activos del Crown Estate no pueden sumarse automáticamente a la fortuna personal de Carlos III.

Las fotografías de la coronación de Carlos III también fueron tomadas por Hugo Getty Images

¿Cuánto gana realmente Carlos III?

La pregunta es más complicada de lo que parece. Si hablamos estrictamente del dinero destinado a mantener sus funciones como jefe de Estado, el Sovereign Grant representa una cantidad millonaria. Pero si hablamos de un salario personal, como el que recibe un empleado cada mes, el concepto no funciona de esa manera.

El rey obtiene ingresos privados a través de sus propios recursos y del Ducado de Lancaster, mientras que el dinero público se utiliza para financiar las obligaciones oficiales de la Corona.

Por eso, afirmar que “Carlos III gana 132 millones de libras al año” sería engañoso. La cantidad corresponde a la financiación de la institución, no al sueldo personal que el monarca puede gastar a su conveniencia.

Jardineros del rey Carlos III se rebelan Getty Images

La enorme cantidad que sigue generando debate

El aumento llega en medio de una discusión constante en Reino Unido sobre cuánto cuesta mantener a la monarquía y cuál es el beneficio económico que genera para el país.

El sistema resulta particularmente llamativo porque el Crown Estate produce enormes ingresos para el Estado, pero el rey no puede disponer de ese patrimonio como propietario privado. A cambio, la Corona recibe financiación para desarrollar sus funciones oficiales.

Así, mientras los titulares hablan de un aumento millonario en el sueldo de Carlos III, detrás de la cifra existe un sistema mucho más complejo de propiedades, ingresos públicos, patrimonio privado y gastos institucionales.

Carlos III tendrá más dinero destinado al funcionamiento de la Corona, pero no significa que el rey se haya embolsado 132 millones de libras. La cifra millonaria es, en realidad, el precio de mantener en marcha una de las monarquías más conocidas y también más costosas del mundo.