Salma Hayek cumple 60 y así ha sido la evolución de su estilo a lo largo de los años

Salma Hayek cumple 60 años y, además de celebrar una carrera que la convirtió en una de las actrices mexicanas más reconocidas de Hollywood, es imposible no mirar su evolución en la moda. Porque sí: sus looks también han cambiado muchísimo con el paso del tiempo.

Los 90: una Salma atrevida y sin miedo a experimentar

Si hay una década que ayuda a entender el estilo de Salma Hayek, es la de los 90. En sus primeros años en Hollywood apostó por siluetas ceñidas, escotes y looks muy femeninos, pero también tenía una vena bastante experimental.

Uno de sus momentos más recordados ocurrió en los Oscar de 1997, cuando llegó con un vestido blanco de Giorgio Armani y una tiara. Ella misma ha contado que tuvo que insistir para llevarla porque varias personas a su alrededor pensaban que sería demasiado. Al final, el accesorio se convirtió en uno de los detalles más comentados de su look.

Ese mismo año también llevó un espectacular diseño de Atelier Versace a la Met Gala, consolidando esa imagen de estrella de Hollywood que no tenía miedo de llamar la atención.

De los looks arriesgados a una imagen más sofisticada

Con el cambio de siglo, su estilo comenzó a adquirir una estética más refinada, aunque sin abandonar las prendas que resaltaban su figura. En su recorrido por las alfombras rojas aparecen nombres como Saint Laurent, Versace, Prada, Bottega Veneta y Alexander McQueen.

Y aquí está una de las claves de su evolución: Salma no dejó atrás su sensualidad, simplemente aprendió a jugar con ella de maneras diferentes.

Salma Hayek y su estilo actual

En años más recientes, la actriz ha combinado vestidos de gala, diseños de lujo y apuestas mucho más sofisticadas, especialmente en eventos como Cannes, los BAFTA, los Oscar y la Met Gala.

También ha demostrado que la moda puede ser divertida. Un ejemplo perfecto fue el vestido de Joseph Altuzarra que llevó a la Met Gala de 2018, cuyo diseño incluía un guiño a su perrita Diva.

A los 60, la evolución del estilo de Salma Hayek no parece tener que ver con dejar atrás quién fue, sino con conocer cada vez mejor qué quiere proyectar. Quizá esa sea la parte más interesante de su historia fashion que ha cambiado muchísimo sin dejar de parecer ella misma.

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