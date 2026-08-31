El videojuego que puede despertar la creatividad de los niños mientras se divierten

Para muchas mamás, encontrar un videojuego que entretenga a sus hijos y, al mismo tiempo, les permita crear, explorar y aprender nuevas habilidades es un pequeño gran triunfo. Eso es justamente lo interesante de las nuevas aventuras de Sneaky Sasquatch, el juego de Apple Arcade que acaba de sumar contenido pensado para seguir despertando la curiosidad de sus jugadores.

El próximo 17 de septiembre llegará una actualización que incorporará más de 30 especies de aves a su mundo. Los niños tendrán que encontrarlas, fotografiarlas y registrarlas en una base de datos, convirtiendo el juego en una actividad que requiere atención y observación.

Un juego que invita a observar y ser creativo

Uno de los elementos más atractivos de esta actualización es que hacer una fotografía no será suficiente. Las imágenes recibirán una valoración según la composición y el sujeto, además de otorgar bonificaciones por fotografiar especies poco comunes, conseguir un avistamiento nuevo o capturar varias aves en una misma imagen.

Esto puede convertirse en una oportunidad para que los niños practiquen, dentro del juego, la observación, la atención a los detalles y la creatividad al decidir cómo conseguir sus fotografías.

Hay otro elemento que puede resultar especialmente divertido para compartir con ellos: buscar juntos las distintas especies y comparar las imágenes obtenidas.

También desarrolla habilidades creativas

La propuesta de Sneaky Sasquatch no se limita a buscar animales. A lo largo de sus aventuras, los jugadores pueden realizar actividades como crear historias, participar en carreras o explorar diferentes escenarios.

La actualización de septiembre amplía precisamente esa posibilidad de experimentar con distintas actividades y descubrir nuevas formas de jugar.

Una aventura digital para niños que también invita a crear, observar y contar historias. Cortesía: Apple

Además, Apple destaca que su comunidad de jugadores puede desarrollar creatividad, colaboración y habilidades para resolver problemas a través de diferentes experiencias dentro del juego.

Una alternativa para compartir con mamá

Para las madres que buscan una actividad digital que puedan disfrutar junto a sus hijos, este tipo de juego también puede convertirse en un punto de encuentro. Buscar aves, intentar conseguir mejores fotografías o descubrir juntos las novedades son pequeñas dinámicas que permiten participar en la aventura en lugar de simplemente observar desde fuera.

Sneaky Sasquatch está disponible mediante Apple Arcade, cuyo catálogo puede compartirse con hasta seis integrantes de una familia.

Así, detrás de una aventura protagonizada por un simpático sasquatch hay una propuesta que combina juego, creatividad, exploración y curiosidad, habilidades que los niños pueden poner en práctica mientras se divierten.