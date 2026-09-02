Marius Borg acepta la prisión preventiva tras la muerte del rey Harald: así será su nueva vida con grillete electrónico

La muerte del rey Harald V ha cambiado el calendario de la familia real noruega, pero también ha tenido consecuencias inesperadas para Marius Borg Høiby. El hijo de la ahora reina Mette-Marit aceptó que se prolongue su prisión preventiva con vigilancia electrónica, aunque su abogado dejó claro que no está de acuerdo con la valoración de las autoridades sobre el riesgo de reincidencia.

La decisión llega justo cuando Noruega se prepara para despedir al monarca fallecido el pasado 28 de agosto, a los 89 años. Harald V será despedido oficialmente el próximo 9 de septiembre en la catedral de Oslo, en una ceremonia que reunirá a la familia real y a representantes nacionales e internacionales.

¿Por qué Marius Borg seguirá con un grillete electrónico?

La situación judicial de Marius Borg es especialmente compleja. En junio de 2026 fue condenado a cuatro años de prisión después de que el tribunal de Oslo lo declarara culpable de dos delitos de violación y otros delitos. Sin embargo, la sentencia todavía está siendo apelada, por lo que no es jurídicamente definitiva. Mientras se resuelve el proceso, permanece bajo prisión preventiva con vigilancia electrónica.

La medida había sido extendida anteriormente hasta el 7 de septiembre. Ahora las autoridades noruegas solicitarán una nueva prolongación y Marius ha decidido no oponerse a ella. Su abogado, Petar Sekulic, explicó que su cliente continúa rechazando que exista riesgo de reincidencia, pero prefiere evitar que su situación judicial genere todavía más atención durante los días de duelo por la muerte de Harald.

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Así es la vida de Marius Borg bajo vigilancia electrónica

Desde julio, Marius Borg cumple esta medida en Skaugum, la residencia donde viven su madre, la reina Mette-Marit, y el nuevo rey Haakon VIII. En lugar de permanecer en una prisión convencional, está sometido a vigilancia electrónica mediante un dispositivo en el tobillo que permite controlar sus movimientos.

La libertad, sin embargo, está lejos de ser completa. Entre las condiciones impuestas se encuentran el seguimiento mediante GPS, controles y visitas sin previo aviso, además de restricciones relacionadas con el consumo de sustancias. En determinadas circunstancias puede salir de la residencia, por ejemplo para acudir al trabajo, a estudios, tratamientos médicos o visitas familiares, siempre bajo las condiciones establecidas por las autoridades.

La vigilancia podría prolongarse durante varias semanas más. La fecha inicialmente prevista para que terminara la medida es el 7 de septiembre, pero la Fiscalía busca extenderla y Marius ha aceptado no presentar oposición en esta ocasión.

Marius Borg sí podrá asistir al funeral del rey Harald

La muerte de Harald V también ha hecho una excepción dentro de las restricciones de Marius. Las autoridades le permitieron abandonar temporalmente el arresto domiciliario para despedirse del monarca, al que estaba unido desde que su madre comenzó su relación con Haakon.

De hecho, Marius ya participó en la procesión que trasladó el féretro de Harald desde el Palacio Real hasta la capilla del recinto, el pasado 31 de agosto. Su presencia llamó especialmente la atención porque apareció junto a otros integrantes de la familia durante uno de los actos más solemnes posteriores a la muerte del rey.

También tiene autorización para acudir al funeral de Estado de Harald el 9 de septiembre. Después deberá regresar a las condiciones de vigilancia establecidas para él.

El vínculo de Marius Borg con Harald V

Aunque Marius no es príncipe ni forma parte de la línea de sucesión, creció dentro de la familia real noruega desde que su madre se casó con Haakon en 2001. Harald lo consideraba parte de su familia y ejerció durante años un papel de abuelo para él.

Precisamente por ese vínculo, su participación en los actos de despedida del monarca ha adquirido un significado particular. Su presencia junto al féretro fue permitida pese a las restricciones judiciales que pesan actualmente sobre él. Marius, de 29 años, es hijo de Mette-Marit de una relación anterior a su matrimonio con Haakon. No tiene título real, funciones oficiales ni derechos sucesorios, aunque durante años ha acompañado a la familia en algunos acontecimientos privados y públicos.

Marius Borg Høiby acusado de 32 delitos, incluyendo violación Getty Images

La muerte de Harald llega en uno de los momentos más complicados para la familia real

El fallecimiento de Harald V ocurre mientras la monarquía noruega atraviesa una etapa especialmente delicada. Haakon VIII acaba de asumir el trono y Mette-Marit se ha convertido en reina consorte, mientras que la princesa Ingrid Alexandra ocupa ahora el primer lugar en la línea de sucesión.

En medio de este cambio histórico, el caso judicial de Marius Borg continúa siendo uno de los grandes focos de atención alrededor de la familia. Su condena de cuatro años todavía está pendiente de apelación y, mientras tanto, su vida transcurre entre Skaugum, las restricciones judiciales y una vigilancia electrónica que seguirá acompañándolo durante las próximas semanas.