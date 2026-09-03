Mary de Dinamarca rompe el silencio sobre el rey Haakon VIII y su nueva vida tras la pérdida del rey Harald

El mapa de las monarquías nórdicas vive días de profunda transformación y muestras de solidaridad institucional. Tras la reciente proclamación de Haakon VIII como rey de Noruega —luego del fallecimiento del recordado rey Harald V—, los gestos de apoyo entre las Casas Reales europeas no se han hecho esperar.

Una de las reacciones más significativas ha sido la de la reina Mary de Dinamarca, quien ha roto el silencio para enviar un caluroso y cercano mensaje a los nuevos soberanos en esta delicada etapa.

Un lazo histórico y un apoyo incondicional en el Norte

A través de los canales oficiales de la Casa Real danesa, la esposa del rey Federico X quiso dejar patente la estrecha amistad que une a ambas familias reales desde hace décadas. En sus palabras, Mary de Dinamarca no solo felicitó a Haakon VIII por asumir la jefatura del Estado noruego, sino que destacó el enorme reto y la templanza con la que el nuevo monarca ha tomado las riendas del país tras la partida de su padre.

Este respaldo público cobra un matiz aún más relevante dadas las complejas circunstancias familiares que atraviesa la Corona noruega. Durante los actos oficiales de juramento, la ausencia de la reina Mette-Marit —debido a las complicaciones de salud derivadas de su reciente trasplante pulmonar— hizo que la princesa heredera Ingrid Alexandra tuviera que dar un paso al frente para acompañar a su padre en el rol de primera dama.

La cercanía de Mary con Mette-Marit

Más allá del estricto protocolo de Estado, el mensaje de la reina Mary refleja una empatía personal hacia Mette-Marit de Noruega. Ambas consortes han mantenido una relación entrañable basada en la vivencia compartida de sus roles institucionales y el relevo generacional en Escandinavia.

Mary de Dinamarca y Mette-Marit juntas en Oslo, en 2024. Getty Images

Fuentes cercanas a la Corte danesa señalan que Mary ha estado en contacto directo y privado con la familia real noruega para ofrecer su apoyo constante en estos momentos de transición, donde el duelo por el rey Harald se entrelaza con el compromiso oficial de la nueva era de Haakon VIII.

El nuevo mapa de las monarquías escandinavas

Con la consolidación de Federico X y Mary en el trono de Dinamarca a principios de año, y la reciente llegada de Haakon VIII a la corona en Oslo, los países nórdicos afianzan una alianza histórica liderada por una generación de reyes llamados a modernizar la institución sin perder la cercanía con sus ciudadanos. El afectuoso gesto de la reina danesa reafirma que, ante los momentos de dolor y cambio, la unión entre las dinastías del norte se mantiene más sólida que nunca.