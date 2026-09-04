Kendall Jenner en Venecia: las gafas con estrellas que homenajean a Peggy Guggenheim

Kendall Jenner llegó a Venecia y, como era de esperarse, su look no tardó en convertirse en tema de conversación. Pero esta vez no fue únicamente por la ropa: el verdadero detalle estaba en sus gafas, un accesorio con una referencia muy especial a una de las mujeres más fascinantes que han formado parte de la historia cultural de la ciudad.

La modelo aprovechó su paso por el Festival de Cine de Venecia 2026 para hacer un guiño a Peggy Guggenheim, coleccionista, mecenas y socialité estadounidense que convirtió a Venecia en uno de los grandes escenarios de su vida.

¿Por qué las gafas de Kendall Jenner homenajean a Peggy Guggenheim?

Las gafas fueron el punto clave del styling. Su diseño, con detalles que recuerdan a las icónicas monturas que utilizaba Peggy Guggenheim, inmediatamente conectó el look de Kendall con la excéntrica coleccionista.

Es que Peggy no solo era conocida por su enorme influencia en el mundo del arte. También construyó una imagen personal muy reconocible, en la que los accesorios tenían un papel protagonista. Entre sus piezas más famosas estaban unas gafas de formas surrealistas, creadas especialmente para ella por el artista Edward Melcarth durante la década de 1950.

Por eso, ver a Kendall recuperar esta referencia en pleno Festival de Venecia tiene mucho más sentido que simplemente elegir unas gafas llamativas.

Kendall Jenner convierte un accesorio en una referencia de moda

El look de Kendall se alejó un poco del minimalismo que suele caracterizar muchos de sus estilismos recientes. Para su paseo por Venecia llevó vaqueros, bailarinas y un poncho de terciopelo y seda, pero fueron las gafas las que terminaron robándose la atención.

Además, hubo una pista bastante clara de que el homenaje no era casualidad: Kendall utilizó “Peggy” como caption en una de sus publicaciones de Instagram. Es decir, prácticamente dejó la respuesta frente a todos.

El detalle demuestra algo que Kendall suele hacer muy bien: tomar una referencia histórica y convertirla en un elemento perfectamente integrado en un look contemporáneo.

¿Quién fue Peggy Guggenheim?

Peggy Guggenheim fue una importante coleccionista y mecenas del arte moderno que vivió durante años en Venecia. Su legado está estrechamente relacionado con la ciudad y con su papel como promotora de artistas y movimientos de vanguardia.

Así que las gafas de Kendall no son solo un accesorio llamativo. Son un pequeño homenaje a una mujer que convirtió su propia personalidad, su pasión por el arte y su manera de vestir en parte de su legado.