Romance a la italiana: Sydney Sweeney y Scooter Braun se consolidan como la pareja del momento en Venecia

El amor florece en la Laguna de Venecia. En el marco de las actividades del 83° Festival Internacional de Cine de Venecia, Sydney Sweeney y el ejecutivo de la industria musical Scooter Braun han robado los reflectores tras ser captados compartiendo un apasionado beso a bordo de una tradicional góndola italiana.

Las imágenes, que rápidamente han dado la vuelta al mundo, confirman que la relación entre la estrella de Euphoria y el exmánager de figuras del pop atraviesa su mejor momento, consolidándolos como una de las parejas más mediáticas del año.

La pareja disfrutó del romance en una de las ciudades más bellas y románticas del planeta. Getty Images

Un paseo romántico en la ciudad flotante

Con looks coordinados y relajados en tonos blancos y azules, la pareja disfrutó de un recorrido por los canales venecianos lejos de las alfombras rojas. Durante el trayecto, las sonrisas, los abrazos y las muestras de afecto fueron constantes entre la actriz de 28 años y el productor, quienes aprovecharon una pausa en sus agendas profesionales para disfrutar de la gastronomía y el paisaje italiano.

Aunque Sydney Sweeney no presenta ninguna producción en el certamen cinematográfico este año, su presencia en la ciudad responde a compromisos publicitarios de alto perfil con firmas de lujo de las cuales es embajadora global, además del reciente lanzamiento de su propia línea de lencería, SYRN.

La actriz asistió a una cena de Armani Beauty en Venecia. Getty Images

De Los Ángeles a Italia: una relación que se afianza

Este viaje en pareja se produce tan solo unos días después de que ambos fueran vistos compartiendo momentos cotidianos en Los Ángeles junto a los hijos del empresario, dejando ver la buena integración familiar que existe en su entorno.

Tras haber oficializado su noviazgo hace unos meses, la aparición de Sweeney y Braun en Venecia reafirma que la pareja no busca esconderse de las cámaras, disfrutando plenamente de esta nueva etapa bajo el sol de la Toscana y la magia veneciana