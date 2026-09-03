La decimoquinta edición de LuxuryLab Global reunirá a las mentes que están redefiniendo el futuro del lujo

El lujo no es estático; se transforma, evoluciona y se reescribe día con día. Durante 15 años, LuxuryLab Global ha sido el escenario definitivo en México para dialogar sobre los cambios culturales, la estética y la innovación que definen nuestra manera de vivir y consumir.

Para su decimoquinta edición —que se llevará a cabo el próximo 8 de septiembre en el majestuoso Four Seasons Hotel Mexico City—, el encuentro promete un viaje fascinante hacia el mañana bajo el concepto “Next-Gen: 15 Years of Shaping the Future of Luxury”. El evento contará con la moderación de Abelardo Marcondes, CEO de LuxuryLab Global, y la presencia del actor Arap Bethke como anfitrión estrella de esta edición especial.

FOTO: LuxuryLab ©2026 / Samuel Chaves/S4 PHOTOPRESS

Las conversaciones clave del encuentro

Esta edición partirá de una premisa: entender el futuro requiere mirar mucho más allá de una sola industria. En esta entrega, la arquitectura, la belleza, la movilidad, el real estate, la longevidad y la alta gastronomía convergen para responder una gran pregunta: ¿quiénes están moldeando el nuevo significado del lujo?

La agenda reunirá a líderes de opinión y creativos excepcionales que están cambiando las reglas del juego, entre los que destaca:

Diseño y movilidad del futuro

Entre las primeras conversaciones destaca la visión de Lexus, a través de Ian Cartabiano, President, Calty Design Research, Lexus Advanced Design, quien participará en “Beyond Design: Creating the Future of Luxury Mobility”, una conversación que abordará cómo diseño, tecnología e innovación estarán construyendo una nueva generación de movilidad.

Belleza con ciencia y longevidad

La evolución del cuidado personal tomará el escenario central en la mesa “Science-Led Beauty: Innovation, Longevity & Consumer Trust”, donde Cynthia Leppäniemi (Editor in Chief de Vanidades México), junto a Monica Rodriguez (Country Manager México de Natura Bissé) y Francisco Iglesias (Founder & Director de Francisco Iglesias Beauty and Haircare), analizarán cómo el skincare de alta gama se conecta hoy más que nunca con la innovación científica, la longevidad y el bienestar integral.

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El poder del arte

El vínculo entre cultura, creatividad y creación artística llegará de la mano de Christina Lyon, Founder and Artistic Director of Gala de Danza, quien participará con “Beautiful Artistry in Extraordinary Places”, llevando al escenario una mirada sobre el poder del arte y los espacios extraordinarios para construir conexiones culturales.

Arquitectura con alma

El aclamado arquitecto Mauricio Rocha encabezará la charla “Architecture with Purpose” y será galardonado con el LuxuryLab Award 2026, celebrando una trayectoria brillante marcada por la identidad y el contexto.

Bienestar activo y longevidad

Clarissa Egaña, creadora de la firma Port de Bras, compartirá cómo el movimiento y el estilo de vida activo están redefiniendo el verdadero lujo contemporáneo a través de “The Longevity Movement: How Active Living is Redefining Modern Luxury.”

FOTO: LuxuryLab ©2026 / Samuel Chaves/S4 PHOTOPRESS

Viajes memorables y cultura

El encanto internacional de Malta y la belleza colonial de San Miguel de Allende serán reconocidos durante la jornada por su visión impecable de la hospitalidad, la cultura y la gastronomía.

Hospitalidad y real estate

Antoine Chahwan, President of Hotel Operations, The Americas para Four Seasons, participará en “The Next Chapter of Luxury Hospitality”, mientras que el crecimiento del real estate vinculado con estilos de vida y marcas será analizado en “Living the Brand: How Luxury Real Estate is Redefining Lifestyle”, con Graciela Zamudio, Regional Manager de Sotheby’s; Roberto Pulido, CEO de MIRA y Alejandra Muriel, Senior Associate Transactional Baker McKenzie Mexico.

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Un aniversario con propósito consciente

Fiel a su filosofía, la decimoquinta edición de LuxuryLab Global demuestra que la máxima elegancia no puede existir sin responsabilidad social y ambiental. Este año, la plataforma sumará esfuerzos a favor de Saving Our Sharks Foundation, representada por su CEO, Melodie Treviño.

A través de esta alianza, los principales líderes de la industria y tomadores de decisiones se unirán a la conversación sobre la conservación marina, recordando que el verdadero valor del lujo moderno radica también en proteger la riqueza natural de nuestro planeta.

Más que una mirada al mañana, este decimoquinto aniversario se perfila como una celebración inolvidable del camino recorrido y el prólogo perfecto para el siguiente capítulo del lujo en México y el mundo.