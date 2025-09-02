¿Los rumores eran ciertos? ¡Sydney Sweeney y Scooter Braun sí estarían saliendo!

Confirmado, el amor está en el aire y es que de cara a finales del 2025 hemos tenido compromisos, bodas, despedidas de soltera y confirmaciones de relaciones que jamás habríamos imaginado. Esta vez le toca el turno a Sydney Sweeney, quien, según reportes de TMZ, estaría saliendo con Scooter Braun.

¡Love alert!: Sydney y Scooter son la nueva pareja de la temporada

Sydney Sweeney ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, especialmente por su polémica campaña publicitaria con American Eagle, y hoy su nombre vuelve a acaparar los titulares internacionales. Tras su reciente ruptura con Jonathan Davino, con quien estuvo comprometida y finalizó la relación el pasado mes de marzo, parece ser que la actriz de 27 años ha decidido darle una nueva oportunidad al amor y esta vez con el productor Scooter Braun, de 44 años. La pareja, según se reporta, habría comenzado a salir luego de haber coincidido durante la boda del empresario y fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa Lauren Sánchez, que tuvo lugar en Venecia el pasado mes de junio.

TMZ confirma que es oficial (o casi)

Hace tan solo unas horas, el portal de TMZ compartía la nota confirmando que la pareja tiene una relación, aunque destacan que se trata de algo simple y sin compromiso; “situationship” es como el medio define esta relación, haciendo alusión a que sí, están saliendo, pero sin una definición formal.

El medio comparte también que una fuente cercana aseguró: “Sydney acaba de terminar una relación y está haciendo lo que hacen las mujeres de veintitantos: salir con alguien”, siendo esta misma fuente quien afirmara la situación “informal” de la pareja.

La información respaldada por otros medios

People también recogió las versiones de fuentes que afirman que la relación entre ambos es algo “casual”: “Todo es casual. Ella vive su vida y trabaja duro”, compartió una fuente cercana al medio. A pesar de que People ha buscado acercarse a los representantes de Sydney y Scooter, no han logrado tener éxito, por lo que la información “oficial” que se conoce hasta el momento es la proporcionada por Star y TMZ, quienes informaron previamente sobre la pareja y contienen la misma versión de que ambos mantienen una relación sin etiquetas.

Por parte de Scooter, hay que recordar que su divorcio de Yael Cohen ocurrió en 2021, el cual terminó de forma amable y armoniosa para el bienestar de los tres hijos que comparten en común. Mientras que Sydney confirmaría en el mes de mayo a The Times: “Estoy aprendiendo mucho sobre mí misma, pasando más tiempo con mis amigos”. Y me encanta”, haciendo oficial su soltería.

Actualmente, Sydney Sweeney está trabajando en la producción de la tercera temporada de “Euphoria” y, aunque ni ella ni Scooter Braun han salido a confirmar nada aún, medios y paparazzi los han visto juntos. Esto abre un nuevo capítulo en la vida amorosa de ambos, atrayendo la atención de los curiosos que se preguntan cómo llevarán su romance en el futuro.