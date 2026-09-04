Adiós al esmalte nude: 7 tonos de uñas tierra que hacen ver las manos más jóvenes

Durante años, el esmalte nude fue el comodín para conseguir unas manos elegantes, discretas y aparentemente más estilizadas. Pero este otoño hay una familia de colores que está ganando terreno y que, además, tiene mucho más carácter: los tonos tierra.

La clave está en elegirlos bien. Algunos marrones, verdes y terracotas pueden aportar calidez y sofisticación sin crear un contraste demasiado duro con la piel. Y eso importa cuando buscamos que las manos se vean más luminosas, cuidadas y suaves visualmente. Expertas en uñas señalan que el color correcto puede ayudar a equilibrar el tono de la piel y darle una apariencia más fresca.

1. Terracota suave

El terracota es probablemente uno de los tonos tierra más fáciles de llevar. Tiene esa mezcla de rojo, naranja y marrón que aporta calidez, pero sin llegar a ser tan intenso como un rojo clásico. En uñas cortas o de largo medio se ve especialmente sofisticado.

2. Marrón caramelo

Si el chocolate te parece demasiado oscuro, prueba un marrón caramelo. Es cálido, elegante y mucho más luminoso que los marrones profundos. Además, los tonos caramelo aparecen entre las propuestas de uñas para otoño de 2026, especialmente en acabados brillantes o semitransparentes.

3. Verde oliva

Aquí está una de las opciones menos obvias. El verde oliva funciona como un neutro inesperado y aporta ese aire sofisticado que buscamos cuando queremos alejarnos del nude. Para un resultado más favorecedor, conviene apostar por versiones apagadas y no demasiado amarillentas.

4. Taupe cálido

El taupe mezcla marrón y gris y puede ser una alternativa estupenda para quienes quieren algo discreto, pero diferente. La versión cálida resulta especialmente interesante porque conserva la elegancia de un neutro sin verse tan plana como algunos grises fríos.

5. Café con leche

El café con leche es ese punto intermedio entre beige, marrón y crema que queda increíble con acabados glossy. Es una opción fácil para todos los días y permite conseguir ese efecto de uñas pulidas sin recurrir al clásico nude.

6. Canela

Un tono canela añade un poquito más de color sin convertirse en una elección estridente. Su calidez puede ayudar a que las manos se vean menos apagadas, especialmente cuando se combina con un acabado cremoso y luminoso.

7. Marrón chocolate suave

Sí, también puedes llevar marrón oscuro, pero la clave está en evitar un contraste excesivamente duro. Un chocolate cálido, aplicado con brillo y en uñas cortas o medias, puede verse elegante y actual. Los marrones profundos están, además, entre las tendencias de uñas más fuertes de 2026.

El truco para que estos colores favorezcan más

El tono no lo es todo. Para conseguir unas manos visualmente más jóvenes, las expertas también recomiendan prestar atención al acabado, la longitud y la forma. Las uñas cortas o de largo medio suelen resultar más ligeras, mientras que un acabado cremoso o brillante puede aportar una apariencia más pulida.

Si tienes manchas o cambios de pigmentación, conviene tener cuidado con colores que tengan demasiado amarillo o naranja, ya que pueden aumentar el contraste. En ese caso, los tonos tierra más equilibrados, como taupe, oliva apagado o marrón caramelo, pueden ser una alternativa más fácil de llevar.