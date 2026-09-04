¿Cada cuánto debes cortar las puntas para que el cabello crezca más sano? La respuesta real

Si estás dejando crecer tu cabello, probablemente has escuchado el consejo de cortar las puntas cada cierto número de semanas para acelerar el crecimiento. Pero hay una pequeña trampa: cortarlo no hará que crezca más rápido.

Entonces, ¿por qué los estilistas y dermatólogos recomiendan despuntar el cabello? La respuesta tiene que ver con algo mucho más importante para conseguir una melena larga y saludable: evitar el quiebre.

¿Cortar las puntas hace que el cabello crezca más rápido?

No. Es uno de esos mitos de belleza que se han repetido durante generaciones.

El cabello crece desde el folículo, en el cuero cabelludo, por lo que cortar la parte que ya salió de la piel no modifica la velocidad a la que crece. La Academia Americana de Dermatología confirma que cortar el cabello con frecuencia no acelera su crecimiento.

En promedio, el cabello del cuero cabelludo crece alrededor de un centímetro al mes, aunque la velocidad puede variar de una persona a otra.

Entonces, ¿para qué sirve cortar las puntas?

¿Cada cuánto debes cortar las puntas?

No existe una frecuencia universal que funcione para todas.

Como referencia práctica, un despunte cada 8 a 12 semanas puede ser suficiente para mantener las puntas en buen estado si tu cabello está sano y no recibe demasiado daño.

Pero la frecuencia debería depender más de cómo se encuentran tus puntas que del calendario.

Si utilizas con frecuencia planchas, rizadores o secadora, tienes el cabello decolorado o teñido, o notas que tus puntas se abren y quiebran fácilmente, es posible que necesites despuntarlo con mayor frecuencia.

Por el contrario, si tu cabello está sano, fuerte y quieres conservar el largo, no es necesario cortarlo cada mes simplemente porque “toca”.

La verdadera razón por la que cortar las puntas ayuda a tener el cabello más largo

Aquí está la clave.

Cuando una punta comienza a abrirse, el daño puede avanzar por la fibra capilar. Si la dejas crecer indefinidamente, puede terminar rompiéndose y haciendo que pierdas parte del largo que tanto estás intentando conseguir.

Por eso, cortar las puntas no acelera el crecimiento: ayuda a conservarlo.

Cleveland Clinic explica que los despuntes regulares pueden evitar que las puntas abiertas continúen avanzando y que el cabello termine rompiéndose.

Es decir, si tu objetivo es tener el cabello largo, no se trata de cortarlo constantemente, sino de encontrar el equilibrio entre dejarlo crecer y eliminar las partes que ya están dañadas.

El exceso de tintes y decoloraciones maltratan tu cabello. Pixabay

5 señales de que ya necesitas un despunte

Más que contar las semanas, observa tu cabello. Estas señales pueden indicar que es momento de visitar al estilista:

1. Las puntas están abiertas.

Si puedes ver que una misma hebra se divide en dos o más partes, el cabello ya está dañado.

2. Se enreda más de lo habitual.

Las puntas deterioradas pueden hacer que el cabello se enrede con mayor facilidad.

3. Las puntas se sienten ásperas o secas.

Aunque utilices acondicionador, una punta muy deteriorada puede necesitar un corte.

4. El cabello se rompe constantemente.

El quiebre puede impedir que conserves el largo que estás ganando.

5. Las puntas se ven mucho más delgadas que el resto de la melena.

Un corte puede ayudar a recuperar una apariencia más uniforme.

¿Y qué puedes hacer para que el cabello crezca más sano?

El corte es solamente una parte del cuidado.

Para reducir el daño y el quiebre, los dermatólogos recomiendan

También es importante prestar atención a los procesos químicos. Decoloraciones y otros tratamientos pueden debilitar la fibra capilar, por lo que conviene espaciar los procedimientos y cuidar especialmente las puntas.

Revisa las puntas de tu cabello cada 8 o 12 semanas, y recuerda siempre acudir con un profesional. Pixabay

Entonces, ¿cuál es la respuesta?

Si quieres una regla sencilla: **revisa tus puntas cada 8 a 12 semanas y decide si realmente necesitan un despunte.

No necesitas cortar el cabello cada mes para hacerlo crecer más rápido. Y tampoco tienes que esperar a que las puntas estén completamente abiertas y quebradizas para hacerlo.

La clave está en recordar esto: **cortar las puntas no hace que el cabello crezca más rápido; ayuda a que el cabello que ya está creciendo permanezca sano y se quiebre menos.

Así que si tu objetivo es una melena larga, brillante y saludable, el secreto no está en cortar más, sino en cuidar mejor la fibra capilar y eliminar el daño cuando sea necesario.