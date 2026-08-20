¿La camisa te hace ver la cara más redonda? 7 trucos para estilizar tu rostro

Una camisa puede ser una de las prendas más fáciles de combinar del armario, pero también tiene un pequeño detalle capaz de cambiar por completo un look, la manera en que enmarca el rostro.

Si alguna vez te has puesto una camisa, la has abotonado hasta arriba y has sentido que tu cara se ve más ancha o redonda, no necesariamente es una impresión equivocada. El cuello funciona como un marco alrededor del rostro y, dependiendo de su forma y de cuánto espacio dejes abierto, puede crear líneas que visualmente alargan o ensanchan las facciones.

La buena noticia es que no necesitas dejar de usar camisas ni recurrir a escotes profundos. Pequeños cambios en la forma de llevarlas pueden modificar por completo el resultado.

¿Por qué una camisa puede hacer que la cara se vea más redonda?

Cuando una camisa queda completamente cerrada, el cuello crea una línea horizontal muy cerca de la mandíbula. Si además tiene un cuello corto, redondeado o muy abierto hacia los lados, puede aumentar visualmente la sensación de amplitud alrededor del rostro.

En cambio, dejar parte del cuello y del escote visibles crea una línea vertical que dirige la mirada hacia abajo y puede hacer que el rostro y el cuello parezcan más largos. Por esa razón se recomiendan las líneas en V y los cuellos con mayor verticalidad para equilibrar visualmente un rostro redondo. No se trata de una regla absoluta, la proporción del rostro, el cuello, el corte de la camisa y hasta la caída de la tela también influyen. Pero sí existen algunos trucos sencillos que puedes probar frente al espejo.

1. No cierres siempre el primer botón

Este es probablemente el cambio más sencillo y el que más se nota. Si sientes que una camisa cerrada hasta arriba hace que tu cara se vea más ancha, prueba a dejar uno o dos botones abiertos. La abertura crea una pequeña forma de V debajo del rostro y añade una línea vertical al conjunto.

No necesitas mostrar demasiado escote. La idea es simplemente romper la línea horizontal que se forma cuando todos los botones están cerrados. Truco: si quieres un resultado más elegante, deja abierto solamente el primer botón y levanta ligeramente las puntas del cuello.

Si quieres un resultado más elegante, deja abierto solamente el primer botón. Getty Images

2. Elige cuellos que creen líneas verticales

No todos los cuellos de camisa producen el mismo efecto. Para un rostro redondo, los cuellos de puntas más largas y relativamente estrechas pueden ayudar a dirigir visualmente la mirada hacia abajo. El llamado point collar o cuello de puntas alargadas es uno de los estilos que más se recomienda para crear esta sensación de verticalidad. Por el contrario, los cuellos extremadamente abiertos, como algunos estilos cutaway, generan una línea horizontal más marcada y pueden hacer que un rostro ancho parezca todavía más amplio.

Camisa que crea lineas verticales para estilizar. Getty Images

3. Convierte tu camisa en un escote en V

No necesitas comprar una camisa especial para conseguir el efecto de un escote en V. Una camisa clásica puede transformarse simplemente dejando abiertos los botones suficientes para formar una V natural. También puedes llevarla ligeramente abierta sobre una camiseta de escote bajo para crear una segunda línea vertical.

Este recurso funciona porque deja más espacio entre el rostro y la parte superior de la prenda, evitando que el cuello quede visualmente pegado a la mandíbula. El efecto de los escotes en V sobre la percepción de un rostro más alargado también está documentado en guías de proporción y estilismo.

Esta es una buena forma de llevar la camisa ligeramente abierta y dejarla de protagonista. Getty Images

4. Evita que el cuello quede demasiado ajustado

Una cosa es llevar la camisa cerrada y otra que el cuello realmente quede apretado alrededor del cuello. Cuando la banda de la camisa presiona demasiado, desaparece prácticamente todo el espacio entre la prenda, el cuello y el rostro. El resultado puede sentirse más rígido y compacto.

Si quieres llevarla abotonada, busca un cuello que conserve cierta estructura y que no quede demasiado pequeño para tus proporciones.

Además, una camisa con buen ajuste permite que el cuello mantenga su forma en lugar de colapsar alrededor del rostro.

5. Usa la camisa abierta para crear líneas verticales

Una camisa completamente abierta funciona como una especie de marco alargado para el cuerpo. Puedes llevarla sobre una camiseta, un top o incluso un vestido y dejar que los dos lados de la camisa caigan verticalmente. Estas líneas ayudan a romper visualmente la amplitud de la parte superior del look.

El resultado es especialmente interesante cuando la camisa tiene un tejido con buena caída y no termina justo en la zona más ancha de la cadera.

Tip de estilismo: una camisa abierta con una camiseta de un tono similar debajo crea una línea continua que hace que el conjunto se vea más estilizado.

Llevar una camisa encima de una playera o top es una idea de estilizar el cuello gracias a que la abertura da aire. Getty Images

6. No todo depende del cuello: también importa el tamaño de la camisa

Una camisa demasiado grande puede tener el efecto contrario al que buscas.

Si el hombro cae demasiado, las mangas son excesivamente amplias y el cuello también tiene mucho volumen, la parte superior del cuerpo puede adquirir más amplitud visual.

Esto no significa que debas abandonar las camisas oversize. La clave está en equilibrar volumen y estructura.

Si llevas una camisa amplia, prueba a dejar el cuello abierto y remangar las mangas. También puedes meter parcialmente la parte delantera dentro del pantalón para definir la cintura y evitar que todo el look se vea como un bloque.

Si llevas una camisa amplia, prueba a dejar el cuello abierto y remangar las mangas. Getty Images

7. Combina la camisa con otras líneas verticales

Si quieres potenciar el efecto estilizador, no te quedes únicamente con el cuello.

Un blazer abierto, un collar largo, un pantalón de tiro alto o incluso una camisa llevada abierta pueden crear varias líneas verticales en el outfit.

La idea es que la mirada recorra el conjunto de arriba hacia abajo en lugar de concentrarse únicamente alrededor del rostro. Por eso, una camisa abierta debajo de un blazer puede producir un efecto completamente diferente al de la misma camisa cerrada hasta el último botón.

Una camisa abierta debajo de un blazer puede producir un efecto. Getty Images

¿Qué cuello de camisa favorece más a un rostro redondo?

Si buscas una guía rápida, los cuellos de puntas más largas y estrechas suelen ser una buena opción porque aportan dirección vertical. Los cuellos muy abiertos o con formas excesivamente redondeadas pueden añadir amplitud visual. Sin embargo, no existe un único cuello “correcto”. La mejor elección también depende del largo del cuello, el tamaño de la cabeza, los hombros y el resto de la ropa.

La regla más útil es buscar contraste: si tu rostro es redondo, las líneas más verticales pueden equilibrarlo; si es alargado, las líneas horizontales pueden aportar mayor balance.

¿Cómo llevar una camisa si tienes la cara redonda?

La fórmula más sencilla es:

Camisa + primer botón abierto + cuello estructurado + líneas verticales.

No necesitas transformar completamente tu estilo. A veces basta con desabrochar un botón, cambiar el tipo de cuello o llevar la camisa abierta para conseguir un resultado diferente.

Y si normalmente llevas tus camisas completamente cerradas, prueba a fotografiarte con tres versiones: todos los botones cerrados, uno abierto y dos abiertos. La diferencia en las proporciones del rostro puede ser mucho más evidente en una fotografía que frente al espejo.

Al final, la moda no consiste en esconder una forma de rostro, sino en entender cómo las líneas, los volúmenes y las proporciones de una prenda pueden modificar visualmente un look. La camisa que antes sentías que “te hacía la cara más redonda” quizá solo necesitaba llevarse de una manera diferente.