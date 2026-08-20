Harry y Meghan mudan a Archie y Lilibet a Reino Unido: así será su regreso a la escuela británica

Los hijos de los duques de Sussex comenzarán el curso escolar en Reino Unido después de que sus padres decidieran establecerse nuevamente en el país durante un periodo prolongado.

El príncipe Harry y Meghan Markle preparan uno de los cambios más importantes para su familia desde que dejaron de formar parte de la realeza activa en 2020. Los duques de Sussex regresarán a Reino Unido junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, quienes comenzarán el próximo curso escolar en una institución británica.

La mudanza se producirá este mes y contempla una estancia prolongada en Reino Unido. Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, ya están preparados para comenzar clases en septiembre. Para los niños, este será un cambio importante después de haber crecido principalmente en California. Archie nació en Londres en 2019, mientras que Lilibet nació en Santa Bárbara, California, en 2021, un año después de que sus padres abandonaran sus funciones como miembros activos de la familia real británica.

Meghan Markle y el príncipe Harry casi no muestran a Archie y Lilibet; la Inteligencia Artificial calculó cómo lucen actualmente Getty Images

Archie y Lilibet comenzarán la escuela en Reino Unido

La educación de Archie y Lilibet es uno de los principales motivos detrás de esta nueva etapa familiar. Ambos comenzarán el curso escolar en Reino Unido en septiembre, aunque Harry y Meghan han decidido mantener en privado tanto el nombre de la institución como algunos detalles relacionados con la educación de sus hijos.

La decisión supone el primer contacto prolongado de ambos niños con el sistema educativo británico. Hasta ahora, los hermanos habían asistido a una escuela cercana a la residencia familiar de los Sussex en Montecito, California.

El cambio también permitirá que Archie y Lilibet tengan una relación más cercana con la familia de su padre y con el país en el que nació Archie.

¿A qué escuela podrían ir Archie y Lilibet en Reino Unido?

Una de las posibilidades que más ha llamado la atención es Windlesham House, en Sussex, un colegio mixto que acepta alumnos de edades similares a las de Archie y Lilibet y ofrece la posibilidad de asistir como alumnos externos, algo que encajaría con la decisión de los Sussex de evitar, al menos por ahora, un régimen de internado.

Otra alternativa es Lambrook School, en Berkshire, el colegio al que actualmente asisten el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. La institución es mixta y recibe alumnos desde los 3 hasta los 13 años, por lo que las edades de Archie y Lilibet encajarían. Sin embargo, los reportes más recientes señalan que los Sussex no tendrían previsto enviar a sus hijos al mismo colegio que sus primos.

También se han mencionado colegios privados en Londres y en zonas cercanas a Northamptonshire y Highgrove, especialmente por la posibilidad de que la nueva residencia de la familia se encuentre fuera de Londres. Por ahora, no existe confirmación sobre cuál de estas instituciones habría elegido la pareja.

Lo que sí parece claro es que Harry y Meghan buscan una escuela que permita a sus hijos continuar viviendo con ellos, en lugar de enviarlos a un internado de tiempo completo. Esto también explicaría por qué algunas de las instituciones históricamente vinculadas con la educación de la familia real no serían las opciones más probables.

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¿Por qué Harry y Meghan regresan a Reino Unido?

Harry y Meghan dejaron Reino Unido en 2020 y posteriormente establecieron su residencia principal en California, donde comenzaron una nueva vida lejos de los compromisos oficiales de la monarquía.

Seis años después, la pareja ha decidido regresar al país durante un periodo prolongado. La familia tendrá una nueva residencia privada fuera de Londres, independiente de las propiedades oficiales de la familia real británica. Los Sussex no abandonarán completamente Estados Unidos. De acuerdo con los reportes, conservarán su residencia de Montecito y también mantendrán su vínculo con Portugal, donde la pareja cuenta con otra propiedad. La nueva residencia de Harry y Meghan será privada

Aunque el regreso de los Sussex ha provocado especulaciones sobre una posible reincorporación a la familia real, la mudanza no significa que Harry y Meghan recuperen sus antiguas funciones oficiales.

La pareja vivirá en una propiedad privada y no en una residencia perteneciente a la Corona. Harry tampoco regresará como miembro activo de la familia real ni retomará sus antiguos compromisos institucionales. Meghan, por su parte, continuará desarrollando sus proyectos personales y profesionales, mientras que Harry mantendrá sus actividades relacionadas con sus organizaciones benéficas y los Juegos Invictus.

Archie y Lilibet tendrán una vida más cercana a su abuelo el rey Carlos III

Uno de los cambios más significativos será la posibilidad de que Archie y Lilibet pasen más tiempo con sus familiares británicos.

El regreso ocurre después de que los niños viajaran nuevamente a Reino Unido este verano y se reencontraran con su abuelo, el rey Carlos III. El encuentro tuvo especial relevancia porque la relación entre Harry y su padre ha estado marcada por años de distancia y tensiones familiares.

Carlos III apoya la decisión de que sus nietos pasen más tiempo en Reino Unido y ha recibido favorablemente la posibilidad de tenerlos más cerca.

Para Archie y Lilibet, la mudanza también representa una oportunidad para conocer más de cerca la cultura británica y convivir con una parte de su familia que, debido a la distancia, ha estado ausente de su vida cotidiana.

¿Archie y Lilibet regresarán a la vida real?

Aunque Archie y Lilibet tienen títulos de príncipe y princesa de Sussex y forman parte de la familia real, su regreso a Reino Unido no significa que Harry y Meghan vuelvan a desempeñar funciones oficiales.

La pareja seguirá siendo independiente de la institución monárquica y su nueva vida en Reino Unido será de carácter privado. La decisión está relacionada principalmente con su familia y con la educación de sus hijos. La mudanza tampoco implica que la familia abandone definitivamente Estados Unidos. Los Sussex conservarán su casa en Montecito y continuarán vinculados a sus proyectos profesionales desarrollados desde California.

El regreso de Harry y Meghan ocurre seis años después del Megxit

La decisión de regresar a Reino Unido ocurre seis años después de que Harry y Meghan anunciaran que dejarían de ser miembros activos de la familia real.

En 2020, la pareja se trasladó primero a Canadá y posteriormente se estableció en Montecito, California. Desde entonces, su relación con la monarquía británica ha estado marcada por entrevistas, proyectos audiovisuales, las memorias de Harry y diferentes declaraciones sobre su experiencia dentro de la familia real.

Ahora, el regreso representa un cambio importante en la dinámica familiar. Aunque Harry y Meghan no recuperarán sus funciones reales, sus hijos crecerán durante una etapa de su infancia mucho más cerca de Reino Unido.

El rey Carlos III, el príncipe Harry y Meghan Markle durante una aparición oficial en el balcón de Buckingham Palace. Nuevos reportes apuntan a que el monarca podría ofrecer alojamiento al duque de Sussex en su próxima visita al Reino Unido. Getty Images

La seguridad de Harry continúa siendo un tema pendiente

Uno de los asuntos que todavía genera dudas alrededor del regreso de Harry a Reino Unido es su seguridad.

El duque de Sussex mantiene una disputa legal relacionada con el nivel de protección policial que recibe cuando se encuentra en el país. Tras abandonar sus funciones reales, dejó de contar automáticamente con el mismo esquema de seguridad financiado con fondos públicos que tenía anteriormente.La cuestión adquiere mayor relevancia ahora que Archie y Lilibet pasarán una parte importante del año escolar en Reino Unido. Por el momento, los detalles sobre las medidas de seguridad que tendrá la familia durante su nueva etapa permanecen en privado.

El regreso de Harry y Meghan a Reino Unido marca un nuevo capítulo para los Sussex, pero también representa un cambio importante en la vida de sus hijos. Archie y Lilibet dejarán temporalmente la rutina que conocían en California para comenzar una nueva etapa escolar en Reino Unido, el país de nacimiento de su padre y de su hermano mayor.

Aunque los Sussex mantendrán su independencia de la monarquía, la decisión permitirá que sus hijos tengan una conexión mucho más cercana con la familia real británica y, especialmente, con su abuelo, el rey Carlos III.