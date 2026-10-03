Uñas de octubre 2026: 8 manicuras que serán tendencia, del French milky al efecto chocolate

Con la llegada de octubre, las manicuras también cambian de mood. Los tonos suaves y las uñas minimalistas siguen presentes, pero empiezan a convivir con colores más profundos, acabados brillantes y diseños inspirados en la temporada.

Para este otoño destacan especialmente los cafés, borgoñas, verdes oliva, tonos ciruela y las versiones más suaves de la manicura francesa. También ganan espacio los acabados cat-eye, cromados y efecto terciopelo.

Si estás pensando en tu próxima cita en el salón, estas son ocho ideas para llevar durante octubre.

1. French milky

La manicura francesa se vuelve más delicada para octubre con una base translúcida y puntas blancas suaves.

El resultado es similar al de las uñas naturales, pero con una apariencia más pulida. Para actualizarla, puedes pedir una punta muy delgada sobre una base rosa pálida, nude o blanco lechoso.

Los manicuristas también señalan que las versiones de French con puntas milky o gris muy claro serán una de las alternativas más elegantes para octubre.

2. French chocolate

Si quieres llevar una manicura francesa que se sienta completamente otoñal, cambia la punta blanca por chocolate.

La combinación de una base nude o translúcida con una línea café oscuro funciona tanto en uñas cortas como medianas y se puede llevar en forma ovalada, almendrada o cuadrada suave.

El chocolate es uno de los tonos protagonistas de la temporada y también aparece en diferentes versiones de la manicura francesa.

3. Uñas chocolate glossy

El café también funciona perfectamente como color completo.

Desde tonos cacao hasta espresso, la clave está en elegir un acabado brillante que haga que el color se vea profundo y luminoso. Es una alternativa al clásico negro y combina especialmente bien con los tonos que suelen dominar el guardarropa de otoño.

Hailey Bieber, por ejemplo, acaba de llevar una manicura chocolate brillante que coincide con su nueva tonalidad de cabello oscuro.

4. Cherry noir

El rojo oscuro se convierte en una de las opciones más sofisticadas para octubre.

El llamado cherry noir combina la intensidad del borgoña con una profundidad cercana al negro. Puedes llevarlo en uñas cortas y cuadradas si buscas una manicura más moderna o en forma ovalada para suavizar el resultado.

Anne Hathaway acaba de llevar esta tonalidad en una manicura corta y cuadrada, confirmando el giro hacia los rojos más profundos para otoño.

5. Verde oliva

El verde oliva continúa alejándose de su asociación exclusivamente militar para convertirse en una alternativa sofisticada para las uñas.

Puedes llevarlo completamente en todas las uñas o incorporarlo únicamente en las puntas de una French. También funciona muy bien con acabados brillantes y diseños minimalistas.

Para octubre, combínalo con chocolate, beige, dorado o negro.

6. Uñas cat-eye

Si quieres una manicura con más dimensión, el efecto cat-eye será una de las opciones para probar este mes.

El acabado magnético crea una franja de luz que cambia ligeramente dependiendo de cómo incide la luz sobre la uña. Para otoño puedes elegirlo en chocolate, borgoña, verde oscuro, ciruela o tonos metálicos.

Los manicuristas consultados para las tendencias de octubre también anticipan un regreso de este acabado.

7. Chrome dorado o plateado

El efecto cromado continúa, pero para octubre se vuelve más sofisticado.

En lugar de cubrir las uñas con colores muy llamativos, puedes optar por un chrome dorado, plateado o bronce sobre una base neutra. También puedes utilizarlo únicamente en detalles, como una punta francesa o pequeños trazos.

La manicurista de celebridades Marisa Carmichael señala que los cromados sólidos en plata y oro serán una de las tendencias que crecerán durante octubre.

8. Milky con acabado perlado

Si prefieres una manicura discreta, las uñas milky todavía tienen espacio este otoño.

La diferencia está en añadir un ligero acabado perlado o brillante que refleje la luz sin convertirlas en una manicura demasiado llamativa.

Es una opción especialmente fácil de combinar y funciona tanto en uñas cortas como en formas almendradas de longitud media. Las manicuras translúcidas y milky continúan entre las opciones más actuales para otoño.

¿Qué uñas elegir en octubre?

Si buscas una manicura elegante y discreta, el French milky o las uñas milky perladas son dos buenas opciones.

Para quienes prefieren los colores oscuros, el chocolate, el cherry noir y el verde oliva funcionan especialmente bien durante esta época del año. Y si quieres algo más llamativo, puedes apostar por un acabado cat-eye o chrome.

La ventaja de las tendencias de octubre 2026 es que no obligan a llevar uñas largas ni diseños demasiado elaborados: los colores de temporada también funcionan sobre uñas cortas y formas naturales.