El 22 de mayo de 2004, Letizia Ortiz y el entonces príncipe Felipe se dieron el “sí, quiero” en la Catedral de la Almudena, en Madrid. Como parte de la ceremonia, intercambiaron las alianzas matrimoniales, un símbolo de su compromiso que, durante los primeros años de su matrimonio, la ahora reina llevó habitualmente en la mano.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la joya desapareció de sus apariciones públicas. Mientras Felipe VI continúa luciendo su anillo de casado, Letizia lleva años sin utilizar el suyo. La ausencia ha despertado curiosidad y alimentado distintas especulaciones, pero la explicación que se ha atribuido a la propia monarca está relacionada con una cuestión mucho más cotidiana: la comodidad.

La razón por la que la reina Letizia dejó de usar su alianza

La reina dejó de llevar su alianza matrimonial alrededor de 2011. Según explicó en alguna ocasión a periodistas, los continuos apretones de manos durante las recepciones y los compromisos oficiales le provocaban molestias e incluso pequeñas heridas en los dedos.

Como parte de sus funciones institucionales, Letizia participa con frecuencia en encuentros en los que saluda a numerosas personas. El roce constante de la joya terminó por resultarle incómodo, por lo que decidió prescindir de ella.

La explicación resulta especialmente llamativa porque Felipe VI sí continúa llevando su alianza. No obstante, la decisión de Letizia de no utilizarla públicamente no constituye por sí misma una señal sobre su relación matrimonial: la razón que se ha dado a conocer es de carácter práctico.

Manuel Pertegaz, de entonces 86 años, diseñó el traje de novia de Letizia. Getty Images

El anillo de compromiso de Felipe VI también desapareció de su joyero

La alianza no es la única joya nupcial que Letizia dejó de llevar. También dejó de utilizar el anillo de compromiso que Felipe le entregó cuando anunciaron su boda, el 6 de noviembre de 2003.

La pieza era un diseño de oro blanco con diamantes talla baguette de la joyería Suárez. El entonces príncipe eligió el anillo por catálogo y encargó a Iñaki Urdangarin que lo recogiera en una tienda de Barcelona.

La historia de esta joya adquirió otra dimensión años después, cuando se conocieron los señalamientos relacionados con su compra. Diego Torres, antiguo socio de Urdangarin, relató que el anillo se habría pagado con una tarjeta vinculada al Instituto Nóos y que Urdangarin no habría aceptado que Felipe le reembolsara el importe.

Esta versión fue recogida en el libro Urdangarin. Un conseguidor en la corte del Rey Juan Carlos, de los periodistas Esteban Urreiztieta y Eduardo Inda. Sin embargo, la historia sobre el pago no fue confirmada oficialmente por la Casa Real ni por la joyería Suárez.

Letizia dejó de lucir el anillo de compromiso en torno a 2011-2012, una coincidencia temporal que ha llevado a relacionar su ausencia con la polémica. No obstante, no existe una explicación oficial que confirme que esa fuera la razón de su decisión.

El 6 de noviembre de 2003, el entonces príncipe Felipe y Letizia Ortiz anunciaron oficialmente su compromiso en el Palacio de El Pardo, en Madrid. Una imagen que marcó el inicio de una historia que, meses después, los convertiría en marido y mujer. Getty Images

Los anillos que sustituyeron sus joyas de boda

Aunque dejó de llevar sus dos anillos nupciales, la reina no renunció a las joyas con significado personal. Durante varios años, una de sus piezas más habituales fue un anillo de la diseñadora Karen Hallam, que comenzó a lucir en 2019.

La sortija, de plata bañada en oro, llamó la atención porque se convirtió en uno de sus accesorios recurrentes, tanto en actos oficiales como en apariciones más informales. Algunas publicaciones atribuyeron su origen a un regalo de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, aunque este detalle no ha sido confirmado oficialmente.

En 2023, Letizia incorporó a sus looks otro anillo de la firma italiana Coreterno. La pieza tiene grabadas dos frases: “Amor che tutto move”, atribuida a Dante Alighieri, y “Mientras yo viva serás amado”, una inscripción inspirada en un texto medieval inglés.

El 6 de noviembre de 2003, Letizia Ortiz mostró por primera vez el anillo de compromiso que le entregó el entonces príncipe Felipe. Una joya de oro blanco con diamantes talla baguette que se convirtió en uno de los detalles más comentados de su anuncio de boda. Getty Images

Una ausencia que no confirma rumores sobre su matrimonio

La falta de la alianza en la mano de la reina ha generado titulares y especulaciones a lo largo de los años, especialmente porque Felipe VI sí conserva la suya. Sin embargo, no hay información que permita interpretar este gesto como una señal de distanciamiento entre ambos.

En el caso de Letizia, la explicación conocida para dejar de utilizar la alianza está relacionada con las molestias que le ocasionaba durante los saludos oficiales. Una decisión personal que demuestra que, incluso dentro de la monarquía, algunas tradiciones pueden adaptarse a las necesidades cotidianas de quienes las representan.

Más de dos décadas después de su boda, la reina sigue eligiendo otras joyas para acompañar sus apariciones públicas. La alianza permanece como parte de la historia de aquel enlace, aunque ya no forme parte de sus accesorios habituales.