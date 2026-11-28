El cabello castaño tendrá un papel protagonista en las tendencias de belleza de 2027. Después de varias temporadas en las que los rubios muy claros y los contrastes marcados ocuparon buena parte de la conversación, los tonos cálidos, profundos y de apariencia natural ganan terreno. La intención no es cambiar radicalmente el color, sino enriquecerlo con matices que aporten luz, movimiento y brillo.

El chocolate, el avellana y el caramelo destacan entre las tonalidades que vale la pena considerar para renovar el cabello. Son colores versátiles que pueden adaptarse a diferentes bases castañas y rubias oscuras, además de permitir resultados discretos o más luminosos según la técnica de coloración.

Chocolate: el castaño profundo que aporta elegancia

El tinte chocolate es una de las opciones más sofisticadas para quienes buscan un cabello oscuro sin que parezca plano. Su tonalidad se mueve entre el cacao, el espresso y el marrón intenso, con matices cálidos que ayudan a reflejar la luz.

Para 2027, una de las formas más interesantes de llevarlo será con dimensión: una base chocolate acompañada de reflejos apenas perceptibles en tonos moka o cacao. El resultado conserva la profundidad del castaño, pero evita que el color se vea uniforme.

Es una alternativa especialmente atractiva para quienes desean oscurecer su melena o recuperar una apariencia más pulida sin recurrir al negro. También funciona en diferentes largos, desde cortes bob hasta melenas largas con capas.

Tintes que rejuvenecen en otoño Getty Images

Avellana: el tono cálido que ilumina el rostro

El avellana se encuentra entre el castaño claro y el rubio oscuro. Su atractivo está en sus matices dorados y beige, que aportan luminosidad sin llegar a un rubio demasiado evidente.

Una de sus ventajas es que puede adaptarse a distintas intensidades. En una versión más

profunda, conserva una base castaña con reflejos avellana; en una interpretación más clara, incorpora destellos dorados alrededor del rostro y en los largos.

Este color es una buena opción para quienes quieren aclarar ligeramente el cabello sin comprometerse con un cambio radical. Además, puede trabajarse mediante técnicas como balayage o babylights para conseguir una transición suave entre la raíz y las puntas.

Ana de Armas es una de las celebridades que mejor representa el Teddy Bear Brunette, un castaño cálido enriquecido con reflejos miel y avellana que aporta profundidad a la melena, suaviza las facciones e ilumina el rostro sin perder un acabado natural. Getty Images

Caramelo: reflejos cálidos para dar movimiento

El caramelo seguirá siendo una alternativa para quienes buscan un cabello con luz y profundidad. Sus matices dorados y tostados crean contraste sobre bases castañas, especialmente cuando se aplican de manera estratégica en medios, puntas y mechones que enmarcan el rostro.

A diferencia de una coloración rubia uniforme, el caramelo permite conservar una raíz más oscura y construir una melena multidimensional. El resultado puede ser sutil o más evidente, dependiendo de la cantidad de reflejos y de la diferencia entre el color natural y el tono elegido.

Es una opción interesante para revitalizar un castaño que ha perdido luminosidad o para quienes desean incorporar tonos más cálidos sin transformar por completo su imagen.

Balayage caramelo de la Infanta Sofía Getty Images

¿Cómo elegir entre chocolate, avellana y caramelo?

La elección depende del resultado que quieras conseguir y de tu color de base. El chocolate es ideal si buscas profundidad y un acabado intenso; el avellana funciona para aportar luminosidad de forma discreta, mientras que el caramelo crea reflejos más visibles y movimiento.

También conviene considerar el subtono de la piel. Los matices dorados, miel y caramelo suelen armonizar con pieles de subtono cálido, mientras que los castaños moka o chocolate neutro pueden resultar favorecedores en pieles de subtono frío. En los subtonos neutros existe mayor flexibilidad para experimentar con ambas familias.

Sin embargo, estas referencias no son reglas estrictas. La intensidad, la técnica de aplicación y el contraste con las cejas y el color natural del cabello también influyen en el resultado.

Las técnicas de coloración que ayudan a conseguir un acabado natural

Para llevar estos tonos en 2027, la técnica será tan importante como el color. El balayage permite distribuir reflejos de manera gradual, mientras que las babylights crean luces finas que se integran con la base. Ambas opciones pueden aportar dimensión sin generar líneas de crecimiento demasiado marcadas.

Otra alternativa es el gloss o baño de brillo, que ayuda a refrescar el tono y mejorar visualmente la luminosidad del cabello. No sustituye todos los procesos de coloración, pero puede ser un buen complemento para mantener el acabado entre visitas al salón.

Antes de elegir, lo recomendable es consultar con un colorista que valore el historial químico, la textura y el estado de la melena. Algunos cambios requieren decoloración y pueden necesitar cuidados adicionales.

Cómo cuidar el cabello teñido para mantener el color

Los tonos chocolate, avellana y caramelo necesitan una rutina que ayude a conservar el brillo y evitar que el color pierda intensidad. Utilizar champú y acondicionador formulados para cabello teñido, incorporar tratamientos hidratantes y limitar el uso de herramientas térmicas son medidas que pueden contribuir a mantener una melena saludable.

También es importante utilizar protector térmico antes de secar o estilizar el cabello y protegerlo de la exposición solar prolongada. La frecuencia de los retoques dependerá del crecimiento, la técnica utilizada y el contraste entre la raíz y el resto de la melena.

En 2027, la apuesta para el cabello castaño estará en los matices: colores que no necesitan ser estridentes para transformar una melena. El chocolate aporta profundidad, el avellana ilumina y el caramelo suma movimiento. Tres alternativas para renovar el look sin perder naturalidad.