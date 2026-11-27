Cada destino le ha dejado una huella que ha contribuido a su manera de entender la hospitalidad, la cultura y el arte de recibir.

Esa mirada internacional encontró un nuevo hogar en Maison Zamane, el riad que fundó en Marrakech junto a su esposo Phillipe Lancry, y que combina la arquitectura tradicional marroquí con una sensibilidad contemporánea.

Para Maude, la ciudad significa tanto que quiso compartir la mejor forma de vivirla y descubrirla: caminando sin prisa, perdiéndose entre las callejuelas de la medina y dejando que sus aromas, colores y sonidos marquen el ritmo del viaje.

Entre plazas llenas de vida, jardines, mercados y terrazas, comparte sus direcciones favoritas y algunas experiencias que permiten acercarse a la esencia de Marrakech.

Las plazas y los lugares que no hay que perderse

Para empezar a conocer la ciudad, Maude recomienda visitar tres plazas que muestran distintas facetas de Marrakech.

La primera es Jemaa el-Fna, uno de los espacios más emblemáticos de la medina. A cualquier hora, la plaza reúne músicos, narradores, vendedores y puestos de comida. «Es una plaza que prácticamente nunca duerme», cuenta Maude. Su ambiente cambia a lo largo del día y merece la pena visitarla tanto por la mañana como al caer la tarde.

Otra parada es la Plaza de las Especias, rodeada de pequeñas tiendas en las que se encuentran especias, cestas, textiles y objetos artesanales. También la Plaza de los Ferblantiers, un rincón con mucho carácter, conocido por sus talleres y comercios de objetos de metal. «Es una placita preciosa, llena de encanto», recuerda.

Y para quienes quieran profundizar en la historia y la cultura de la ciudad, Maude propone visitar el Jardín Majorelle, el Museo Yves Saint Laurent, el Museo de las Artes Culinarias Marroquíes, el Palacio de la Bahía y la mezquita Koutoubia. Son visitas muy distintas entre sí que ayudan a entender la riqueza artística, arquitectónica y cultural de Marrakech.

Entre callejones, puestos y talleres, cada recorrido ofrece algo distinto, ya que se puede encontrar cerámica, alfombras, lámparas, tejidos y todo tipo de objetos hechos a mano. Foto: Cortesía.

Un día perfecto entre la medina y las terrazas

El día puede comenzar con un desayuno tradicional marroquí: baghrir –unas crepas esponjosas con pequeños agujeros–, msemen –pan plano de textura hojaldrada–, y un zumo de naranja recién exprimido.

Después, lo mejor es recorrer la medina y sus zocos. Entre callejones, puestos y talleres, cada recorrido ofrece algo distinto, ya que se puede encontrar cerámica, alfombras, lámparas, tejidos y todo tipo de objetos hechos a mano. «Es difícil describir toda la riqueza de este mercado; hay que vivirlo para comprender su magia», dice Maude.

Para hacer una pausa, lo mejor es subir a alguna terraza y disfrutar de la ciudad desde otra perspectiva. Entre sus favoritas están Kabana y El Fenn, dos lugares para sentarse a tomar algo y contemplar los tejados de la medina.

A la hora de comer o cenar, sus direcciones incluyen Shabi Shabi, Al Fassia –un restaurante conocido por estar dirigido por mujeres–, La Villa des Orangers y Dar Rhizlane. Cada uno ofrece una manera diferente de acercarse a la gastronomía y al ambiente de Marrakech.

Quienes disfrutan de los mercados de antigüedades pueden reservar un momento para visitar Bab el Khemis, conocido por sus puestos de muebles, objetos antiguos y piezas curiosas. Y, si se dispone de un día adicional, Maude aconseja una escapada al desierto de Agafay. Allí es posible recorrer el paisaje en quad o a lomos de un camello, y terminar la jornada con un almuerzo bajo una tienda.

Los pequeños placeres de la vida marroquí

Más allá de los lugares que aparecen en las guías, Maude invita a prestar atención a los pequeños rituales cotidianos. Uno de estos es tomar té a la menta, una costumbre ligada a la hospitalidad marroquí. Compartirlo es también una forma de hacer una pausa y disfrutar de la conversación.

Otra experiencia imperdible es participar en una clase de cocina para descubrir los ingredientes y las técnicas de la gastronomía local , aunque también propone apuntarse a un taller de cerámica, especialmente si se viaja con niños, o probar una sesión de henna.

Además , para quienes buscan una experiencia diferente, sugiere hacer un paseo en globo aerostático al amanecer y contemplar Marrakech y sus alrededores desde el aire, ya que es una experiencia inolvidable para compartir en familia.

Y al final del día, nada como un hammam tradicional. En Maison Zamane, se puede disfrutar de este ritual de bienestar, que incluye vapor y exfoliación, para descansar después de una jornada recorriendo la ciudad.

Otra experiencia imperdible es participar en una clase de cocina para descubrir los ingredientes y las técnicas de la gastronomía local , aunque también propone apuntarse a un taller de cerámica, especialmente si se viaja con niños, o probar una sesión de henna. Fotos: Cortesía

Qué llevarse de Marrakech

Elegir un recuerdo también forma parte del viaje. Maude recomienda enfocarse en piezas que permitan llevarse un poco del universo marroquí a casa, como una tetera acompañada de vasos beldi para servir el té, especias, cerámica artesanal y pequeños objetos de tadelakt, el acabado tradicional de yeso pulido.

También vale la pena mirar los candelabros, las lámparas, las alfombras bereberes, las babuchas y las djellabas, que es una gran opción si se quiere una prenda tradicional. Más que comprar por comprar, la idea es elegir objetos que tengan una historia y que sigan evocando el viaje mucho después de regresar.

Dónde alojarse en Marrakech

Fundado por Maude Lancry y su familia, Maison Zamane es un riad boutique que fusiona elementos de la arquitectura marroquí con una mirada contemporánea. Su patio central con piscina, la terraza en la azotea, sus espacios gastronómicos y el spa con hammam crean un ambiente pensado para descansar y disfrutar la ciudad desde un entorno íntimo.