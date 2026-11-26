Después de varias semanas alejada de los compromisos oficiales, Mette-Marit de Noruega volvió a aparecer en público con un estilismo que merece un lugar entre las mejores propuestas de moda del invierno 2026. La reina acompañó al rey Haakon y a la reina Sonia en un concierto de agradecimiento celebrado el miércoles 25 de noviembre en la iglesia de la Santísima Trinidad, en Oslo.

Su presencia no estaba prevista inicialmente en la agenda oficial de la Casa Real noruega, por lo que su aparición se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada. Sin embargo, además del significado del encuentro, fue su elección de vestuario la que llamó nuestra atención: una combinación de terciopelo y lentejuelas que adelanta algunas de las claves para vestir durante las celebraciones navideñas.

La chaqueta de terciopelo azul noche de Mette-Marit

Para la ocasión, la reina eligió una chaqueta de terciopelo azul noche con silueta entallada, cuello elevado, hombros estructurados y pequeños botones en la parte delantera. El diseño, de inspiración ecuestre, marcaba la cintura y aportaba una estructura elegante al conjunto.

El terciopelo es uno de los tejidos que regresan cada invierno, especialmente cuando se trata de estilismos de noche. Su textura aporta profundidad y sofisticación, incluso cuando se combina con prendas de líneas sencillas. Mette-Marit apostó por un tono azul oscuro que funciona como alternativa al negro y resulta especialmente favorecedor para las celebraciones de diciembre.

Un pequeño broche a la altura del pecho completó la chaqueta con un detalle discreto, sin restarle protagonismo al resto del look.

La reina Mette-Marit y la reina Sonia de Noruega asistieron al concierto de agradecimiento organizado en memoria del rey Harald V, en la iglesia de la Santísima Trinidad, en Oslo. Una velada de música y reconocimiento en la que ambas acompañaron al rey Haakon y a los invitados que contribuyeron durante aquellos días difíciles. Foto: Det kongelige hoff (Casa Real de Noruega).

La falda midi de lentejuelas que transforma el conjunto

La pieza protagonista fue una falda midi de lentejuelas plateadas con aplicaciones florales en relieve y tonalidades oscuras. Su silueta ligeramente evasé aportó movimiento y creó un contraste interesante con la estructura más ajustada de la chaqueta.

En lugar de recurrir al clásico vestido de lentejuelas, Mette-Marit demostró que una falda brillante puede convertirse en el punto focal de un conjunto de fiesta. La combinación con terciopelo también permitió equilibrar el efecto luminoso de las aplicaciones, consiguiendo una propuesta elegante sin caer en excesos.

Es una fórmula que vale la pena considerar para las cenas navideñas, los eventos de fin de año o cualquier compromiso en el que quieras incorporar brillo de una manera más sofisticada.

Los accesorios con los que completó su look de invierno

La reina mantuvo el resto de los complementos en una línea discreta. Llevó medias negras y zapatos de salón de punta afilada en un tono azul similar al de su chaqueta, una elección que ayudó a mantener la continuidad visual del estilismo.

También añadió pendientes azules, delicadas pulseras doradas y su característica melena rubia suelta, peinada con raya en medio y las puntas ligeramente moldeadas.

El resultado fue un conjunto equilibrado en el que cada elemento cumplía una función: el terciopelo aportaba textura, las lentejuelas daban luz y los accesorios mantenían la elegancia de una aparición institucional.

Mette-Marit y la reina Sonia compartieron una velada marcada por la música y el recuerdo del rey Harald V. Ambas aplaudieron junto a los asistentes durante el concierto organizado por la Casa Real noruega para agradecer a quienes acompañaron a la familia en los días posteriores a su fallecimiento y funeral. Foto: Det kongelige hoff (Casa Real de Noruega).

Mette-Marit vuelve a aparecer en público junto al rey Haakon

La asistencia de la reina al concierto tuvo un significado especial. La Casa Real noruega había informado previamente que Mette-Marit no tendría compromisos oficiales hasta el verano de 2027, debido al proceso de recuperación posterior al trasplante de pulmón al que se sometió en junio de 2026.

Su participación se confirmó poco antes del inicio del evento. Desde el Palacio explicaron que su estado físico puede variar y que, por esa razón, no siempre es posible confirmar su asistencia con mucha anticipación.

El concierto fue organizado como agradecimiento a las personas e instituciones que colaboraron durante el fallecimiento y el funeral del rey Harald V. El rey Haakon ofreció unas palabras para reconocer el trabajo de quienes participaron en aquellos días, mientras que el grupo noruego Highasakite estuvo a cargo de la música.

Con esta aparición, Mette-Marit no solo protagonizó uno de los regresos públicos más inesperados de la temporada, también dejó una fórmula de estilo perfecta para el invierno: combinar una prenda clásica de terciopelo con una pieza de lentejuelas que aporte luz y personalidad al conjunto.