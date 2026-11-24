Un buen corte de cabello no termina cuando sales del salón. Con el paso de las semanas, el crecimiento modifica las proporciones, las capas pierden definición y las puntas pueden comenzar a verse menos cuidadas. Por eso, saber cada cuánto debes cortarlo es tan importante como elegir un estilo que favorezca tus facciones.

La frecuencia depende de la longitud, la estructura del corte, la textura del cabello y el resultado que quieras conservar. Mientras algunos estilos necesitan visitas frecuentes para mantener su silueta, otros permiten espaciar las citas sin perder su encanto.

¿Cada cuánto debes cortarte el cabello?

Como referencia general, los cortes cortos y muy estructurados requieren retoques más

frecuentes, mientras que los estilos de longitud media pueden mantenerse durante más tiempo.

No existe una regla universal: si estás dejando crecer tu melena, puedes espaciar las visitas; si quieres conservar una forma muy definida, necesitarás mayor constancia.

Corte pixie: cada 4 a 6 semanas

El pixie es uno de los cortes que más mantenimiento necesita. Su atractivo está en la precisión de la silueta, el volumen en la parte superior y la limpieza de los contornos. Cuando el cabello crece, especialmente en la nuca y alrededor de las orejas, puede perder rápidamente su estructura.

Para conservar su forma, lo recomendable es acudir al salón cada cuatro o seis semanas. Si llevas un pixie muy corto o con los laterales definidos, quizá necesites retoques más frecuentes.

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Corte bob: cada 6 a 8 semanas

El bob clásico se caracteriza por su longitud definida, generalmente entre la mandíbula y la altura del cuello. Para mantener una línea uniforme y evitar que las puntas pierdan precisión, conviene recortarlo cada seis u ocho semanas.

Si llevas un bob recto, la frecuencia puede ser más importante porque cualquier crecimiento modifica la forma geométrica del corte. En cambio, las versiones desfiladas o con textura suelen permitir un poco más de flexibilidad.

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Corte mixie: cada 6 a 8 semanas

El mixie combina elementos del pixie y del mullet: una parte superior más corta y capas que aportan longitud y movimiento en la nuca. Su apariencia desenfadada no significa que no necesite mantenimiento.

Un retoque cada seis u ocho semanas ayuda a conservar el equilibrio entre las capas, controlar el volumen y evitar que la transición entre las diferentes longitudes pierda intención. Si prefieres una versión más larga y relajada, puedes espaciar un poco las visitas.

Corte de pelo mixie Getty Images

Corte shaggy: cada 8 a 12 semanas

El shaggy se distingue por sus capas, textura y movimiento. A diferencia de los cortes más estructurados, su silueta admite cierto crecimiento, por lo que no necesita retoques tan frecuentes.

Una visita al salón cada ocho o doce semanas suele ser suficiente para recuperar la forma de las capas, eliminar las puntas desgastadas y mantener el volumen. La frecuencia dependerá de qué tan marcado sea el desfilado y de cómo quieras llevarlo.

Los flecos ligeros son perfectos para complementar el peinado de un corte shaggy Instagram. @selenagomez

Corte clavicut: cada 8 a 10 semanas

El clavicut, que llega aproximadamente a la altura de las clavículas, es una opción versátil porque combina la facilidad de una melena media con distintas posibilidades de peinado. Su longitud permite que crezca sin perder tan rápido su apariencia.

Para conservar el largo y mantener las puntas saludables, puedes programar un recorte cada ocho o diez semanas. Si tiene capas o un flequillo integrado, quizá necesites pequeños ajustes antes de esa fecha.

Penélope Cruz luce fresca, moderna y juvenil con este corte ‘clavicut’. Getty Images

¿Cómo saber si ya necesitas un corte de cabello?

Más allá del calendario, existen señales que indican que tu corte necesita mantenimiento. Si las puntas se ven abiertas, el cabello pierde movimiento, las capas ya no tienen la misma forma o necesitas demasiado esfuerzo para peinarlo como antes, puede ser momento de visitar a tu

estilista.

También debes considerar que el cabello teñido, decolorado o sometido frecuentemente al calor puede necesitar una atención especial en las puntas. Recortar no hace que crezca más rápido, pero ayuda a retirar las partes dañadas y a conservar una apariencia más cuidada.

¿Qué pasa si dejas pasar demasiado tiempo entre cortes?

Dejar crecer el cabello no es necesariamente un problema. Sin embargo, cuando buscas mantener un estilo específico, el crecimiento puede modificar su proporción y hacer que pierda la silueta original. Esto se nota especialmente en los cortes cortos, donde unos centímetros pueden cambiar por completo el resultado.

Si tu objetivo es conservar el mismo estilo, lo mejor es acordar con tu estilista una frecuencia de mantenimiento según tu tipo de cabello y la forma del corte. Si, por el contrario, quieres dejarlo crecer, puedes espaciar los recortes y solicitar únicamente que se retiren las puntas que lo

necesiten.

La clave está en entender que cada corte tiene su propio ritmo. Un pixie necesita precisión; un shaggy puede vivir con más movimiento y un clavicut permite mayor flexibilidad. Elegir el intervalo adecuado hará que tu cabello conserve su forma sin tener que cortar más de lo necesario.